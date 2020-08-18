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Коммерсантъ
Коммерсантъ

В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей

Регионы с наибольшей долей жителей с иммунитетом к коронавирусу: Москва (занимает первое место по числу заражений), Московская область (второе место), Санкт-Петербург (третье место), Тюменская область (34-е место), Ленинградская область (45-е место), Татарстан (48-е место), Астраханская область (52-е место).В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей семи российских регионов

Иммунитет к коронавирусной инфекции есть у более чем 20% жителей Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, а также Астраханской, Московской, Ленинградской и Тюменской областей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
РИА Новости23:04
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«Смертельный вирус, кошмар, апокалипсис»: Профессор обнаружил неожиданное совпадение с COVID-19

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Роспотребнадзор назвал количество россиян с иммунитетом к COVID-19

РБК02:11
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Иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей семи российских регионов

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Роспотребнадзор назвал долю россиян с иммунитетом к коронавирусу

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Коммерсантъ

В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей

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Роспотребнадзор сообщил о ходе оценки популяционного иммунитета

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Газета.Ru

20% жителей семи регионов России обладают иммунитетом к коронавирусу

Газета.Ru01:40

В Белоруссии отказались созывать палату представителей на фоне протестов

Вечером 9 августа ЦИК Белоруссии опубликовал предварительные итоги президентских выборов, согласно эти данным, действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80%, а его главная соперница, единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, около 10%.
РБК07:22
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В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости07:26
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Конгресс США осудил готовность России оказать военную помощь Лукашенко

Американские конгрессмены осудили готовность Москвы на фоне продолжающихся мирных протестов в Белоруссии оказать военную помощь Александру Лукашенко, которого ЦИК страны назвал победителем президентских выборов.
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В Перми активист получил два года колонии за похожий на Путина манекен

Ленинский районный суд Перми признал виновными двух из трех сторонников Алексея Навального по делу об акции с манекеном с лицом президента России Владимира Путина в ноябре прошлого года.
Коммерсантъ07:35
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Украинские боевики перебросили из Харькова в Мариуполь танки для испытаний в боевых условиях

Разведке Республики стало известно, что танки перебросили в Донбасс для проведения испытаний модернизированного вооружения и приборов наведения в боевых условиях.
КП - Донецквчера в 12:42

Туры в Турцию на конец августа подешевели на 25%

Российские туроператоры отмечают, что на курорты Турции в августе массово поехали те туристы, которые ожидали открытия именно этого направления, и те, у кого не состоялись туры в эту страну весной и в первой половине лета.
REGNUM03:45
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