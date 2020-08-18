В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей
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В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей
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Регионы с наибольшей долей жителей с иммунитетом к коронавирусу: Москва (занимает первое место по числу заражений), Московская область (второе место), Санкт-Петербург (третье место), Тюменская область (34-е место), Ленинградская область (45-е место), Татарстан (48-е место), Астраханская область (52-е место).В источнике
С чего всё началось
Иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей семи российских регионов
Иммунитет к коронавирусной инфекции есть у более чем 20% жителей Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, а также Астраханской, Московской, Ленинградской и Тюменской областей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
РИА Новости23:04
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