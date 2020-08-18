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Коммерсантъ
Коммерсантъ

В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей

Регионы с наибольшей долей жителей с иммунитетом к коронавирусу: Москва (занимает первое место по числу заражений), Московская область (второе место), Санкт-Петербург (третье место), Тюменская область (34-е место), Ленинградская область (45-е место), Татарстан (48-е место), Астраханская область (52-е место).В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей семи российских регионов

Иммунитет к коронавирусной инфекции есть у более чем 20% жителей Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, а также Астраханской, Московской, Ленинградской и Тюменской областей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
РИА Новости23:04
Подробнее о событии
РБК

Роспотребнадзор назвал количество россиян с иммунитетом к COVID-19

РБК02:11
РИА Новости

Иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей семи российских регионов

РИА Новости23:04
Известия

Роспотребнадзор назвал долю россиян с иммунитетом к коронавирусу

Известия00:30
Коммерсантъ

В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей

Коммерсантъ00:29
RT на русском

Роспотребнадзор сообщил о ходе оценки популяционного иммунитета

RT на русском23:46
78.ru

В Роспотребнадзоре рассказали, сколько петербуржцев имеют иммунитет к коронавирусу

78.ru00:36
Газета.Ru

20% жителей семи регионов России обладают иммунитетом к коронавирусу

Газета.Ru01:40

Oracle провела предварительные переговоры о приобретении доли в TikTok

Американская Oracle рассматривает возможность покупки доли в китайском сервисе TikTok, присоединяясь к гонке с Microsoft и Twitter по приобретению деятельности сервиса в США, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.
Oracle провела предварительные переговоры о приобретении доли в TikTok
ПРАЙМ03:44

В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет

Решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от целого ряда инстанций, включая соцблок правительства, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет
РИА Новости18:39
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Мишустин на встрече с Дегтяревым дал поручения по реконструкции дороги

Премьер РФ Михаил Мишустин на встрече с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым поручил начать работу по проекту реконструкции дороги Ванино - Советская Гавань в регионе в 2021 году, сообщили в пресс-службе правительства.
РИА Новости02:52
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Террористы в Сирии не смогли взять живым оскорбившего их боевика

Попытку задержания боевика в провинции Алеппо провалили террористы из «Джабхат Ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 18 августа сообщает источник ИА Красная Весна в Сирии.
ИА Красная Весна03:29
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