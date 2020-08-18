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Коммерсантъ
Коммерсантъ

В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей

Регионы с наибольшей долей жителей с иммунитетом к коронавирусу: Москва (занимает первое место по числу заражений), Московская область (второе место), Санкт-Петербург (третье место), Тюменская область (34-е место), Ленинградская область (45-е место), Татарстан (48-е место), Астраханская область (52-е место).В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей семи российских регионов

Иммунитет к коронавирусной инфекции есть у более чем 20% жителей Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, а также Астраханской, Московской, Ленинградской и Тюменской областей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
РИА Новости23:04
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РБК

Роспотребнадзор назвал количество россиян с иммунитетом к COVID-19

РБК02:11
Газета.Ru

20% жителей семи регионов России обладают иммунитетом к коронавирусу

Газета.Ru01:40
Комсомольская правда

В Роспотребнадзоре назвали регионы, где больше 20 процентов жителей имеют иммунитет к коронавирусу

Комсомольская правда00:06
Коммерсантъ

В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей

Коммерсантъ00:29
RT на русском

Роспотребнадзор сообщил о ходе оценки популяционного иммунитета

RT на русском23:46
78.ru

В Роспотребнадзоре рассказали, сколько петербуржцев имеют иммунитет к коронавирусу

78.ru00:36
РИА Новости

Иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей семи российских регионов

РИА Новости23:04

Петербуржца ударили ножом за замечание в адрес приезжих из Дагестана

Санкт-Петербург, 18 августа 2020, 09:02 — REGNUM Молодой петербуржец получил удар ножом в ногу после того, как сделал замечание двум пьяным приезжим из Дагестана, грубо пристававшим к прохожим на Дворцовой набережной.
REGNUM02:02
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В России предложили закрыть кальянные до конца 2020 года

Член Общественной палаты Султан Хамзаев направил обращение на имя главы Минздрава России Михаила Мурашко, в котором предлагает закрыть кальянные заведения до конца текущего года, чтобы минимизировать риск распространения коронавирусной инфекции, передает RT.
Газета.Ru00:14
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Дело о покушении на главу МВД возбуждено в Южной Осетии

Генпрокуратура Южной Осетии возбудила уголовное дело о покушении на главу МВД Игоря Наниева, автомобиль которого был обстрелян неизвестными в ночь на вторник в Цхинвале, сообщил ТАСС заместитель генпрокурора Сергей Битиев.
ТАСС01:49
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Украина отозвала посла в Белоруссии

Украинский посол в Белоруссии Игорь Кизим отозван на родину для консультаций в связи с событиями последних дней, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
BFM.ruвчера в 10:19
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