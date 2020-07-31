Политика
ИзвестияВ сенат США внесен законопроект о ежегодной военной помощи Украине
Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий США внесла законопроект, предусматривающий ежегодное выделение $300 млн Украине в качестве военной помощи, в том числе на предоставление летального оружия.
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с чего всё началось
Законопроект представили лидеры комитета Сената по иностранным делам от Республиканской и Демократической партии Джим Риш и Боб Менендес и другими представителями обеих партий, пишет Reuters.Новые Известия04:07
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Общество
Самый молодой губернатор России заразился коронавирусом
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, который является самым молодым руководителем региона в России, заразился коронавирусом.
Lenta.ru 04:38
Экономика
ВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9%
Валовой внутренний продукт (ВВП) США во II квартале текущего года упал на рекордные 32,9% в годовом выражении.
Известия вчера в 13:30
Политика
На место Ольги Егоровой претендует председатель военного суда
На место Ольги Егоровой претендует председатель военного суда В октябре в Мосгорсуде может смениться руководитель.
Коммерсантъ вчера в 18:25
Происшествия
Вандалы в Польше украли и обезглавили памятник Рокоссовскому
Неизвестные вандалы в городе Легница на западе Польши украли с муниципального кладбища памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому.
РБК вчера в 16:05
Политика
Минск передал Киеву список задержанных россиян
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что белорусская сторона передала украинской список задержанных в республике россиян, в Киеве проверят их на предмет участия в боевых действиях в Донбассе.
RT на русском 05:18
Транспорт
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence.
Газета.Ru вчера в 15:31
Происшествия
Число жертв ДТП с микроавтобусом в Крыму увеличилось до девяти
Число жертв столкновения микроавтобуса с грузовиком на трассе «Таврида» в Крыму увеличилось до девяти. Об этом сообщили в местном Минздраве.
RT на русском 02:39
Политика
Немецкий депутат призвал встать на защиту «Северного потока — 2»
Экономические интересы Европы в связи со строительством газопровода "Северный поток — 2" необходимо защитить, заявил РИА Новости депутат, член международного комитета бундестага от фракции "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт.
РИА Новости вчера в 05:19
Происшествия
На депутата Галямину завели уголовное дело за нарушения на митингах
Следственный комитет возбудил уголовное дело против московского муниципального депутата Юлии Галяминой за неоднократные нарушения при организации митинга, сообщается на сайте СК.
РБК 05:07
Интернет
Twitter усилил меры безопасности из-за атаки хакеров
Были взломаны 130 аккаунтов, среди них — страницы главы Tesla Илона Маска, основателя Microsoft Билла Гейтса, руководителя Amazon Джеффа Безоса и других известных людей, пишет «Коммерсантъ».
Говорит Москва 00:52
Политика
Экс-глава Приморья Тарасенко назначен врио главы правительства Якутии
Господин Тарасенко перешел с должности замруководителя Федерального агентства морского и речного транспорта, а ранее, в 2017–2018 годах, исполнял обязанности губернатора Приморского края вместо ушедшего в отставку Владимира Миклушевского.
Коммерсантъ 00:31
Наука
Ученые предсказали мировой коллапс с вероятностью в 90%
Вероятность печального исхода оценивается в 90%. Прогноз опубликовали физики из Института Алана Тьюринга и Университета Тарапаки.
Народные новости 29 июля в 11:25
Футбол
Суд отложил заседание по жалобе на приговор по делу Кокорина и Мамаева
Мосгорсуд огласит решение после пересмотра приговора нападающему Александру Кокорину и полузащитнику "Ростова" Павлу Мамаеву 3 августа, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:10
Армия и оружие
«Al-Masdar News»: США не пускают военную полицию РФ в важный район Сирии
Конфронтация РФ и США в северо-восточной Сирии усилилась после того, как американские военные попытались блокировать российские вооруженные силы в треугольнике границ Турции, Сирии и Ирака.
Недвижимость.RU 05:20
Шоу-бизнес
После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС
Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова поделилась с подписчиками новостью о том, что теперь она работает на телеканале СТС в новой передаче, где уже успела примерить на себя множество образов.
CT news вчера в 13:41
Политика
Иран согласился выплатить компенсации за сбитый украинский лайнер
Известия вчера в 16:45
Культура
Объявлены номинанты на телевизионную премию «Эмми»
В США обнародовали список номинантов на получение престижной американской телевизионной премии «Эмми».
Shraibikus News 29 июля в 04:27
Происшествия
В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке
В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru вчера в 12:38
Политика
Украинцы высмеяли слова Зеленского о «бомбящих всех самолетах»
Аргументы недели 00:59
Происшествия
Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских
Интерфакс вчера в 05:47
Политика
Путин поручил проработать не вошедшие в Конституцию поправки
Президент поручил правительству проанализировать совместно с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию поступившие в рабочую группу обращения, которые не были учтены при подготовке поправок.
Российская газета 03:59
Авто
Ремонт автомобилей в России может подорожать в 10 раз
По заявлению владельцев автосервисов, на фоне планируемых нововведений средняя стоимость ремонта на территории РФ может увеличиться в 7-10 раз, а суммарные расходы автомобилистов из России составят вместо актуальных 5 млрд. - 35 млрд. в год.
Новые автомобили 04:22
Футбол
Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»
Газета.Ru вчера в 12:34
Экономика
Сбербанк заложил в обновленный прогноз выплату дивидендов за 2019 год
Сбербанк планирует выплатить дивиденды за 2019 год в этом году, обновленный прогноз банка это учитывает, сообщила финдиректор банка Александра Бурико на телефонной конференции в четверг.
Интерфакс вчера в 11:11
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Саша Черно впервые стала мамой
Александра Черно, наиболее известная по своему участию в российском телешоу "Дом-2", наконец стала матерью.
CT news вчера в 18:06
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах с 1 сентября
Новый учебный год в российских школах начнется как это всегда и бывает — 1 сентября, если, конечно, не будет никаких дополнительных рисков в отдельных регионах страны, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в РФ.
Live24 29 июля в 07:48