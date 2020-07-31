с чего всё началось

Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий США внесла законопроект, предусматривающий ежегодное выделение $300 млн Украине в качестве военной помощи, в том числе на предоставление летального оружия.

В сенат США внесен законопроект о ежегодной военной помощи Украине

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Транспорт ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence. 202

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Интернет Twitter усилил меры безопасности из-за атаки хакеров Были взломаны 130 аккаунтов, среди них — страницы главы Tesla Илона Маска, основателя Microsoft Билла Гейтса, руководителя Amazon Джеффа Безоса и других известных людей, пишет «Коммерсантъ».

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Политика Путин поручил проработать не вошедшие в Конституцию поправки Президент поручил правительству проанализировать совместно с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию поступившие в рабочую группу обращения, которые не были учтены при подготовке поправок. 427

Авто Ремонт автомобилей в России может подорожать в 10 раз По заявлению владельцев автосервисов, на фоне планируемых нововведений средняя стоимость ремонта на территории РФ может увеличиться в 7-10 раз, а суммарные расходы автомобилистов из России составят вместо актуальных 5 млрд. - 35 млрд. в год. 28

Экономика Сбербанк заложил в обновленный прогноз выплату дивидендов за 2019 год Сбербанк планирует выплатить дивиденды за 2019 год в этом году, обновленный прогноз банка это учитывает, сообщила финдиректор банка Александра Бурико на телефонной конференции в четверг. 2