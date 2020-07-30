В сенат США внесен законопроект о ежегодной военной помощи Украине
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В сенат США внесен законопроект о ежегодной военной помощи Украине
Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий США внесла законопроект, предусматривающий ежегодное выделение $300 млн Украине в качестве военной помощи, в том числе на предоставление летального оружия.В источнике
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