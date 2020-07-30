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В сенат США внесен законопроект о ежегодной военной помощи Украине

Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий США внесла законопроект, предусматривающий ежегодное выделение $300 млн Украине в качестве военной помощи, в том числе на предоставление летального оружия.В источнике
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РБК

Сенаторы США предложили ежегодно выделять Украине $300 млн военной помощи

РБК23:20
ТАСС

Reuters: в Сенате США предложили ежегодно выделять Украине $300 млн военной помощи

ТАСС19:08
RT на русском

Сенаторы США внесли законопроект о ежегодной военной помощи Украине

RT на русском20:17
Известия

В сенат США внесен законопроект о ежегодной военной помощи Украине

Известия19:35
Газета.Ru

В сенат США внесли законопроект о военной помощи Украине на $300 млн

Газета.Ru19:25
РИА Новости

В сенате США предложили ежегодно выделять Украине 300 миллионов долларов

РИА Новости19:08
РЕН ТВ

Денежную подпитку Украины назвали приоритетом нацбезопасности США

РЕН ТВ23:43
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Главу компании «Нобель Ойл» арестовали в рамках расследования хищения

Главу компании «Нобель Ойл» арестовали в рамках расследования хищения Басманный суд арестовал председателя совета директоров нефтедобывающей компании «Нобель Ойл» Григория Гуревича и бывшего члена совета директоров банка «Рублев» Сергея Шаповалова.
Главу компании «Нобель Ойл» арестовали в рамках расследования хищения
Коммерсантъвчера в 15:06
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Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru29 июля в 12:27
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Путин поручил проработать не вошедшие в Конституцию поправки

Президент поручил правительству проанализировать совместно с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию поступившие в рабочую группу обращения, которые не были учтены при подготовке поправок.
Российская газета03:59
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В Гидрометцентре сообщили о погоде в России в августе

Москва, 31 июля 2020, 05:08 — REGNUM Превышение средней температуры воздуха ожидается в августе на большей части территории России, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в интервью телеканалу «360».
REGNUM22:08
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