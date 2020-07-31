Политика

ИзвестияИзвестияВ сенат США внесен законопроект о ежегодной военной помощи Украине

Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий США внесла законопроект, предусматривающий ежегодное выделение $300 млн Украине в качестве военной помощи, в том числе на предоставление летального оружия.
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В сенат США внесен законопроект о ежегодной военной помощи Украине

Известиявчера в 19:35

Денежную подпитку Украины назвали приоритетом нацбезопасности США

РЕН ТВвчера в 23:43

Сенаторы США внесли законопроект о ежегодной военной помощи Украине

RT на русскомвчера в 20:17

Сенаторы США предложили ежегодно выделять Украине $300 млн военной помощи

РБКвчера в 23:20

В сенат США внесли законопроект о военной помощи Украине на $300 млн

Газета.Ruвчера в 19:25

В сенате США предложили ежегодно выделять Украине 300 миллионов долларов

РИА Новостивчера в 19:08

Reuters: в Сенате США предложили ежегодно выделять Украине $300 млн военной помощи

ТАССвчера в 19:08
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Происшествия

Число погибших в ДТП с микроавтобусом в Крыму выросло до девяти

Известия 02:23
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Общество

Вильфанд рассказал о погоде в регионах России в августе

Научный руководитель Гидрометцентра отметил, что жаркая погода установится на востоке России: от Поволжья до Якутии.
Известия вчера в 19:29
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Общество

ФСБ задержала в Крыму моряка по подозрению в шпионаже в пользу Украины

Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе военного Черноморского флота по подозрению в передаче секретных данных разведке Украины, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Ведомости вчера в 07:11
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Политика

Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев не исключил, что задержанные в республике россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
RT на русском вчера в 11:05
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Экономика

«Ъ»: подписка на печатную прессу упала во втором полугодии на 10%

Объем подписки на печатные издания во втором полугодии 2020 года упал на 10%, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ" со ссылкой на Почту России.
ТАСС вчера в 21:13
Политика

Пользователи соцсетей высмеяли слова Зеленского о «бомбящих самолетах»

Московский Комсомолец вчера в 18:56
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Политика

Дегтярев планирует отчитаться перед президентом в конце августа

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев намеревается в 20-х числах августа отчитаться о состоянии дел в регионе президенту России Владимиру Путину.
Ведомости 00:36
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Здоровье

Минздрав утвердил рекомендации по реабилитации после коронавируса

Министерство здравоохранения России утвердило методические рекомендации по реабилитации пациентов после коронавирусной инфекции.
Известия вчера в 21:10
6
Экономика

Банки захотели брать деньги со счетов россиян без спроса

Крупнейшие российские банки захотели получить право брать деньги со счетов россиян без спроса, если с его владельцем долгое время не удается выйти на связь и обновить о нем сведения.
Lenta.ru 01:48
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Происшествия

Суд продлил домашний арест Ефремову в рамках дела о смертельном ДТП

RT на русском вчера в 16:22
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Политика

В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко

В Минске при усиленных мерах безопасности прошел многотысячный пикет кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщил корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 15:18
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Гаджеты

Apple объявила о переносе выпуска новых iPhone

Финансовый директор компании Лука Маэстри заявил инвесторам, что в текущем году продажи новых iPhone начнутся "несколькими неделями позднее".
Газета.Ru 01:21
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Космос

NASA запустило к Марсу марсоход

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 30 июля запустило ракету-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance и вертолетом Ingenuity на борту.
РБК вчера в 10:11
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Финансы

Сбербанк ухудшил прогноз по курсу рубля на 2020 год

Сбербанк ухудшил прогноз среднегодового курса рубля на 2020 год до 70-71 рублей за $1 с ранее ожидавшихся 70,7 рублей.
ТАСС вчера в 11:06
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Путешествия

Коронавирусный сезон в Крыму: все, что нужно знать туристам об отдыхе на черноморском побережье

В условиях закрытых границ у россиян, которые хотели отдохнуть на море этим летом, осталось не так много вариантов для отпуска: Краснодарский край и Крым.
Екатеринбург Онлайн вчера в 23:35
Путешествия

Туристы пожаловались на ухудшение отдыха в Турции

Пару переселили в более дешевый отель, причем туристам с трудом удалось добиться возврата разницы в деньгах.
Evo-rus.com 01:49
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Космос

Ученые обнаружили самую тяжелую экзопланету

В районе созвездия Печи астрофизики обнаружили новую экзопланету с гигантской массой.
Live24 вчера в 09:01
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Армия и оружие

В Польше оценили мощь «Спрута» из России

Lenta.ru вчера в 07:13
2
Экономика

Минфин продлит возможность вывода дивидендов за рубеж без налогов

«Сквозной подход» популярен у бизнеса при выплатах дивидендов за рубеж и позволяет применять ставку 0% компании — непосредственному получателю выплат.
РБК вчера в 23:01
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Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru 29 июля в 12:27
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Политика

Офис Зеленского отреагировал на задержание россиян в Белоруссии

Ранее «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Службу безопасности Украины (СБУ) сообщил, что Киев намерен инициировать экстрадицию из Белоруссии задержанных накануне граждан России.
Rambler News Service вчера в 13:37
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о новых штаммах гриппа из-за коронавируса

Новые штаммы гриппа ожидаются во время предстоящего эпидсезона в России.
НИА Нижний Новгород 02:08
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Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинения осквернителю «Бессмертного полка»

Известия 00:45
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Общество

В Кузбассе из-за COVID-19 приостановили работу детских лагерей

Детские оздоровительные лагеря на территории Кузбасса временно прекратят работу после 3 августа.
Российская газета 02:26
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Шоу-бизнес

После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС

Экс-участница юмористического шоу Уральские пельмени Юлия Михалкова рассказала подписчикам о работе в новом комедийном проекте на телеканале СТС, где она успела примерить множество образов.
iReactor вчера в 07:41
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Шоу-бизнес

Брайан Крэнстон из сериала «Во все тяжкие» вылечился от коронавируса

Американский актер, ставший исполнителем главной роли в сериале «Во все тяжкие», Брайан Крэнстон признался, что ему удалось вылечиться от коронавируса.
OAnews вчера в 23:23
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Происшествия

Саратовский депутат в думе отбил пикетчицу у сотрудников полиции

Четвертая Власть 02:22
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Футбол

Фото игровой формы «Зенита» на новый сезон появилось в Сети

В Сети появились снимки новой игровой формы петербургского «Зенита» на сезон 2020/21.
КП - Санкт-Петербург вчера в 04:51
Технологии

Китай запустил собственную навигационную систему BeiDou-3

BeiDou, или BDS, является крупнейшей космической системой Китая и одной из четырех глобальных навигационных сетей наряду с американской GPS, российской ГЛОНАСС и европейской Galileo.
REGNUM 01:22
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Экономика

Регионам выделят 9 млрд рублей на льготы россиянам по оплате ЖКУ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионам на предоставление льгот гражданам по оплате услуг ЖКХ выделят свыше 9 млрд рублей.
Газета.Ru 29 июля в 06:53
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