Политика

ИзвестияИзвестияВ сенат США внесен законопроект о ежегодной военной помощи Украине

Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий США внесла законопроект, предусматривающий ежегодное выделение $300 млн Украине в качестве военной помощи, в том числе на предоставление летального оружия.
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Денежную подпитку Украины назвали приоритетом нацбезопасности США

РЕН ТВвчера в 23:43

Сенаторы США предложили выделить Киеву 300 миллионов долларов на военную помощь

Вести.Ruвчера в 22:40

Reuters: в Сенате США предложили ежегодно выделять Украине $300 млн военной помощи

ТАССвчера в 19:08

В сенат США внесен законопроект о ежегодной военной помощи Украине

Известиявчера в 19:35

В сенат США внесли законопроект о военной помощи Украине на $300 млн

Газета.Ruвчера в 19:25

В сенате США предложили ежегодно выделять Украине 300 миллионов долларов

РИА Новостивчера в 19:08

Сенаторы США внесли законопроект о ежегодной военной помощи Украине

RT на русскомвчера в 20:17
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Слова Зеленского о «бомбящих всех самолетах» озадачили пользователей Сети

РИА Новости вчера в 18:01
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Армия и оружие

Россия начала испытания оружия Судного дня

В России начались испытания глубоководного аппарата "Посейдон", получившего с подачи некоторых СМИ название «уничтожитель американских городов».
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В США рассказали об исторических изменениях в мировом ядерном балансе

США в ближайшие десять лет впервые получат сразу двух соперников в лице России и Китая, обладающих ядерным потенциалом.
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Сериал HBO «Игра престолов» назвали лучшим в XXI веке.
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Энергетика

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне опускается на 3,4%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне ускорила снижение и опустилась до $42,58 за баррель, что на 3,42% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.
ТАСС вчера в 10:19
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FlyToMoon уступила OG и покинула OGA Dota Pit

OG победила FlyToMoon со счетом 2:0 в третьем раунде нижней сетки плей-офф OGA Dota Pit.
Cyber.sports.ru 29 июля в 15:11
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В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август

Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август.
Evo-rus.com вчера в 12:41
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Политика

Посол допустил работу задержанных в Белоруссии россиян в ЧОПе

Задержанные в Белоруссии россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
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Космос

Спутник ESA нашел источник загадочного сигнала из глубокого космоса

Российская газета 28 июля в 07:57
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Общество

Польский концерн захотел участвовать в суде между ЕС и Nord Stream 2

Государственная нефтегазовая компания Польши PGNiG намерена принять участие в суде между оператором газопровода «Северный поток-2», компанией Nord Stream 2 AG, и Евросоюзом.
РБК вчера в 23:30
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Происшествия

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В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru вчера в 12:38
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Происшествия

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По версии следствия, 29 июля около 21:00 по местному времени неизвестный мужчина в подъезде многоквартирного дома в Центральном округе Омска напал на шестилетнюю девочку и притянул её к себе.
REGNUM 00:34
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Экономика

Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе.
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Игры

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Microsoft Flight Simulator получит поддержку VR-шлемов в конце 2020 года.
3DNews вчера в 04:17
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Путешествия

Ростуризм: продажа туров с кэшбеком по России продлится неделю

Окно продаж путевок на отдых в России, за которые туристы смогут получить частичную компенсацию, продлится одну неделю, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
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Шоу-бизнес

Джиган случайно рассекретил возлюбленного Ольги Орловой

Джиган случайно рассекретил возлюбленного Ольги Орловой Рэпер заснял на камеру мужчину, с которым встречается Ольга Орлова.
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Финансы

Курс евро впервые с апреля поднялся выше 86 рублей

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже 30 июля впервые с апреля поднялся выше отметки в 86 руб.
Ведомости вчера в 04:57
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Армия и оружие

На Донбассе умерли трое оккупантов

На Донбассе в зоне оккупационной операции с начала недели умерли трое украинских военных.
Rusvesna.su вчера в 13:20
Политика

Кравчук возглавит делегацию Украины на переговорах по Донбассу

Первый президент Украины Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.
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Футбол

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Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева купила Lamborghini Aventador. Об этом сообщает РЕН ТВ 29 июля.
Известия 29 июля в 12:26
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Семья врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева владеет домом и квартирой общей стоимостью 125 млн рублей, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
SakhaNews вчера в 11:17
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Политика

В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко

РИА Новости вчера в 15:18
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Вильфанд рассказал о погоде в российских регионах в августе

Как отметил Вильфанд, прогноз температуры на месяц дает представление о ее средних показателях.
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В Екатеринбург на Курбан-Байрам пригнали фуры с баранами. Местные жалуются на плач животных

В Екатеринбурге на Сортировке к празднику Курбан-Байрам пригнали две фуры баранов.
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Суд продлил домашний арест Ефремову в рамках дела о смертельном ДТП

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