Политика
ИзвестияВ сенат США внесен законопроект о ежегодной военной помощи Украине
Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий США внесла законопроект, предусматривающий ежегодное выделение $300 млн Украине в качестве военной помощи, в том числе на предоставление летального оружия.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Сенаторы США предложили выделить Киеву 300 миллионов долларов на военную помощь
Вести.Ruвчера в 22:40
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 01:08, Ашберн
Политика
Слова Зеленского о «бомбящих всех самолетах» озадачили пользователей Сети
РИА Новости вчера в 18:01
Общество
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru 28 июля в 12:50
Армия и оружие
Россия начала испытания оружия Судного дня
В России начались испытания глубоководного аппарата "Посейдон", получившего с подачи некоторых СМИ название «уничтожитель американских городов».
Вечерний курьер 29 июля в 07:58
Шоу-бизнес
Полина Гагарина шокировала поклонников худобой
Надо сказать, что Полина Гагарина может похвастаться отличной фигурой. Когда -то певице удалось сбросить нескольких десятков килограммов.
Shraibikus News вчера в 08:28
Авто
Запретят устанавливать подержанные автозапчасти на автомобили в РФ
Новые автомобили вчера в 22:43
Наука
Ученые: Сибирская «дверь в потусторонний мир» увеличивается из-за глобального потепления
Дни24 вчера в 01:37
Армия и оружие
В США рассказали об исторических изменениях в мировом ядерном балансе
США в ближайшие десять лет впервые получат сразу двух соперников в лице России и Китая, обладающих ядерным потенциалом.
Lenta.ru 00:40
Культура
«Игру престолов» назвали лучшим сериалом XXI века
Сериал HBO «Игра престолов» назвали лучшим в XXI веке.
Известия вчера в 18:17
Энергетика
Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне опускается на 3,4%
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне ускорила снижение и опустилась до $42,58 за баррель, что на 3,42% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.
ТАСС вчера в 10:19
Киберспорт
FlyToMoon уступила OG и покинула OGA Dota Pit
OG победила FlyToMoon со счетом 2:0 в третьем раунде нижней сетки плей-офф OGA Dota Pit.
Cyber.sports.ru 29 июля в 15:11
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август.
Evo-rus.com вчера в 12:41
Политика
Посол допустил работу задержанных в Белоруссии россиян в ЧОПе
Задержанные в Белоруссии россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
Известия вчера в 12:17
Космос
Спутник ESA нашел источник загадочного сигнала из глубокого космоса
Российская газета 28 июля в 07:57
Общество
Польский концерн захотел участвовать в суде между ЕС и Nord Stream 2
Государственная нефтегазовая компания Польши PGNiG намерена принять участие в суде между оператором газопровода «Северный поток-2», компанией Nord Stream 2 AG, и Евросоюзом.
РБК вчера в 23:30
Происшествия
В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке
В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru вчера в 12:38
Происшествия
В Омске мужчина напал в подъезде на шестилетнюю девочку
По версии следствия, 29 июля около 21:00 по местному времени неизвестный мужчина в подъезде многоквартирного дома в Центральном округе Омска напал на шестилетнюю девочку и притянул её к себе.
REGNUM 00:34
Экономика
Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе.
Известия вчера в 04:59
Игры
Поддержка VR появится в Microsoft Flight Simulator в конце 2020 года
Microsoft Flight Simulator получит поддержку VR-шлемов в конце 2020 года.
3DNews вчера в 04:17
Путешествия
Ростуризм: продажа туров с кэшбеком по России продлится неделю
Окно продаж путевок на отдых в России, за которые туристы смогут получить частичную компенсацию, продлится одну неделю, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
Коммерсантъ вчера в 15:03
Шоу-бизнес
Джиган случайно рассекретил возлюбленного Ольги Орловой
Джиган случайно рассекретил возлюбленного Ольги Орловой Рэпер заснял на камеру мужчину, с которым встречается Ольга Орлова.
Экспресс газета 00:51
Финансы
Курс евро впервые с апреля поднялся выше 86 рублей
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже 30 июля впервые с апреля поднялся выше отметки в 86 руб.
Ведомости вчера в 04:57
Армия и оружие
На Донбассе умерли трое оккупантов
На Донбассе в зоне оккупационной операции с начала недели умерли трое украинских военных.
Rusvesna.su вчера в 13:20
Политика
Кравчук возглавит делегацию Украины на переговорах по Донбассу
Первый президент Украины Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.
Национальная служба новостей вчера в 10:56
Футбол
Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»
Газета.Ru вчера в 12:34
Шоу-бизнес
Ивлеева купила Lamborghini за 20 млн рублей
Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева купила Lamborghini Aventador. Об этом сообщает РЕН ТВ 29 июля.
Известия 29 июля в 12:26
Общество
Навальный нашел у Дегтярева недвижимость на 125 млн рублей
Семья врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева владеет домом и квартирой общей стоимостью 125 млн рублей, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
SakhaNews вчера в 11:17
Политика
В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко
РИА Новости вчера в 15:18
Общество
Вильфанд рассказал о погоде в российских регионах в августе
Как отметил Вильфанд, прогноз температуры на месяц дает представление о ее средних показателях.
РИА Новости вчера в 17:12
Общество
В Екатеринбург на Курбан-Байрам пригнали фуры с баранами. Местные жалуются на плач животных
В Екатеринбурге на Сортировке к празднику Курбан-Байрам пригнали две фуры баранов.
URA.Ru 00:47
Происшествия
Суд продлил домашний арест Ефремову в рамках дела о смертельном ДТП
RT на русском вчера в 16:22