Сенаторы-демократы США предложили ввести санкции против России, если будет доказано, что она предлагала талибам вознаграждение за атаки против американских военных в Афганистане. Об этом со ссылкой на законопроект сообщил Reuters.

С чего всё началось "Именно поэтому я только что внес Акт об ответе России за награды (за атаки на американских солдат в Афганистане) от 2020 года, который потребует от президента (США Дональда) Трампа ввести новые санкции против любого гражданина РФ, официального лица из правительства или компании, которые причастны к атакам на наши войска", - написал он в Twitter РИА Новости 19:40