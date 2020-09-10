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РБК
РБК

В сенат США внесли проект санкций против России за «сговор» с талибами

Сенаторы-демократы США предложили ввести санкции против России, если будет доказано, что она предлагала талибам вознаграждение за атаки против американских военных в Афганистане. Об этом со ссылкой на законопроект сообщил Reuters.В источнике
С чего всё началось
"Именно поэтому я только что внес Акт об ответе России за награды (за атаки на американских солдат в Афганистане) от 2020 года, который потребует от президента (США Дональда) Трампа ввести новые санкции против любого гражданина РФ, официального лица из правительства или компании, которые причастны к атакам на наши войска", - написал он в Twitter
.
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Главный военный прокурор РФ посетил Хмеймим во время поездки в Сирию

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