В России предложили обязать иностранцев сдавать отпечатки пальцев

При нахождении в России больше 30 дней иностранцев могут обязать сдавать отпечатки пальцев, фотографироваться, проходить медобследование и получать ID-карты, в которых будут указаны данные о человеке и патенты на работу.