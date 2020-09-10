Число преступлений с недвижимостью за пять лет выросло почти на 20%

В России за последние пять лет число преступлений в сфере недвижимости выросло на 18%, сообщает РБК со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве (в нем анализировались данные МВД).