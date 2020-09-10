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Москва 24
Москва 24

В сенат США внесли проект санкций против РФ за «сговор» с талибами

Сенаторы-демократы США разработали законопроект, обязывающий Вашингтон ввести санкции в отношении РФ, если будет доказано, что российская сторона платила боевикам в Афганистане за убийства военных западной коалиции.В источнике
Боб Менендесамериканский политик
Непостижимое почтение президента Трампа по отношению к Путину требует от конгресса проактивной позиции в формировании американской внешней политики по России — особенно в отношении санкций.
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РИА Новости

В США предложили ввести санкции против России за «сговор» с талибами

РИА Новости19:40
ТАСС

В Сенате США подготовили еще один законопроект о санкциях против России

ТАССвчера в 11:32
Аргументы и Факты

Сенатор США предложил ввести санкции против РФ за «сговор» с талибами

Аргументы и Фактывчера в 14:59
Интерфакс

В Сенате США представили законопроект о новых санкциях против РФ

Интерфаксвчера в 13:37
Газета.Ru

В США предложили ввести санкции против РФ за «сговор» с Талибаном

Газета.Ruвчера в 13:23
Life.ru

В США подготовили новый законопроект о санкциях против России

Life.ruвчера в 12:24
РБК

В сенат США внесли проект санкций против России за «сговор» с талибами

РБК19:13

Число преступлений с недвижимостью за пять лет выросло почти на 20%

В России за последние пять лет число преступлений в сфере недвижимости выросло на 18%, сообщает РБК со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве (в нем анализировались данные МВД).
Коммерсантъ02:50

Lucid тестирует 1200-сильный электрический седан Air

Электрическая силовая установка, используемая в Lucid Air 2021 модельного года, чрезвычайно компактна, и хотя варианты седана, заявленные для производства, имеют только два таких силовых агрегата, Lucid тестирует трехмоторный прототип с двумя электродвигателями на задней оси и одним впереди.
SpeedMe00:38
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На закупку дорогих лекарств не хватает федеральных средств

На закупку дорогих лекарств не хватает федеральных средств Ограниченный бюджет на закупки дорогостоящих лекарств вынуждает Минздрав выдвигать дополнительные требования при расширении перечня таких препаратов.
Коммерсантъ17:59
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Депутат Рады раскритиковал Зеленского за отмену выборов в Донбассе

«Странное получается дело: за кандидата в президенты Владимира Зеленского люди на востоке страны имели право проголосовать, за его партию на выборах парламентских — тоже имели право голосовать, а спустя год правления «президента мира» голосовать уже нельзя», — отметил Рабинович.
РБК02:45
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Адыгея получит 118 млн рублей дополнительно на выплаты безработным

Майкоп, 11 сентября 2020, 09:34 — REGNUM 118 млн рублей дополнительно на выплаты безработным гражданам будет выделено республике Адыгея из Резервного фонда правительства РФ в виде субвенции республиканскому бюджету, решение одобрено 10 сентября правительством РФ.
REGNUM02:34
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«Спартак» намерен сохранить Кокорина

«Удержать нападающего в «Спартаке» хочет лично гендиректор клуба Шамиль Газизов, рассчитывающий на то, что команде удастся составить конкуренцию «Зениту» и удержать текущее первое место в турнирной таблице РПЛ», — отмечает Metaratings.ru.
CT news03:02
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