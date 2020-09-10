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РБК
РБК

В сенат США внесли проект санкций против России за «сговор» с талибами

Сенаторы-демократы США предложили ввести санкции против России, если будет доказано, что она предлагала талибам вознаграждение за атаки против американских военных в Афганистане. Об этом со ссылкой на законопроект сообщил Reuters.В источнике
Боб Менендесамериканский политик
Удивительно, что мы до такого дошли - но нам нужны законы, которые принудят президента США защищать американские интересы и жизни.
С чего всё началось
"Именно поэтому я только что внес Акт об ответе России за награды (за атаки на американских солдат в Афганистане) от 2020 года, который потребует от президента (США Дональда) Трампа ввести новые санкции против любого гражданина РФ, официального лица из правительства или компании, которые причастны к атакам на наши войска", - написал он в Twitter
.
РИА Новости19:40
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РИА Новости

В США предложили ввести санкции против России за «сговор» с талибами

РИА Новости19:40
РБК

В сенат США внесли проект санкций против России за «сговор» с талибами

РБК19:13
Life.ru

В США подготовили новый законопроект о санкциях против России

Life.ruвчера в 12:24
Интерфакс

В Сенате США представили законопроект о новых санкциях против РФ

Интерфаксвчера в 13:37
Газета.Ru

В США предложили ввести санкции против РФ за «сговор» с Талибаном

Газета.Ruвчера в 13:23
Аргументы и Факты

Сенатор США предложил ввести санкции против РФ за «сговор» с талибами

Аргументы и Фактывчера в 14:59
ТАСС

В Сенате США подготовили еще один законопроект о санкциях против России

ТАССвчера в 11:32

Польша предложила Германии замену «Северному потоку-2»

Правительство Польши предложило ФРГ свой газопровод Baltic Pipe вместо "Северного потока-2" для поставок газа, заявил в среду в эфире Польского телевидения пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер.
Вести.Ru9 сентября в 04:12
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Колесникова пожаловалась на действия силовиков в СК Белоруссии

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова обратилась с заявлением в Следственный комитет Белоруссии с требованием привлечь к ответственности силовиков, оказывавших на неё давление в ходе задержания.
RT на русскомвчера в 04:28
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Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.
Ведомостивчера в 12:04
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Итоги переговоров РФ и Украины назвали дипломатическим провалом Киева

Киев, 10 сентября 2020, 06:25 — REGNUM Невыполнение обещаний которые дал глава Украины Владимир Зеленский президенту РФ Владимиру Путину в рамках саммита «нормандской четверки» в Париже являются «дипломатическим провалом» Киева, считает бывший глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.
REGNUMвчера в 23:25
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Безработные россияне получат новую выплату на детей в сентябре

Финансовую поддержку от государства получат в сентябре 2020 года безработные родители, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Помощь адресована родителям несовершеннолетних детей, потерявшим работу в период пандемии.
Уфимские Заметкивчера в 09:31
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Александр Лукашенко заявил, что не намерен отдавать власть

Как сообщает Sputnik Беларусь, глава государства Александр Лукашенко при представлении Андрея Шведа в должности генерального прокурора отметил, что власть не отдаст, поскольку его «народ не для этого избрал».
Городской ревизорвчера в 10:08
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Microsoft сообщила об атаках российских хакеров на 200 организаций

Хакеры из России, Китая и Ирана активно пытаются повлиять на выборы президента США, на долю российских хакеров приходятся кибератаки против более 200 организаций, сообщает CNN со ссылкой на выводы компании Microsoft.
Интерфаксвчера в 16:33
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Экс-главу офиса Зеленского вызвали на допрос из-за заявлений по Крыму

Государственное бюро расследований Украины вызвало на допрос бывшего главу офиса президента Андрея Богдана после заявлений о якобы существующих договоренностях с РФ по статусу Крыма и авиасообщению с Россией, сообщила в четверг пресс-служба бюро.
РИА Новостивчера в 08:46
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Зампредам правительства Забайкалья разрешили замещать губернатора

Депутаты Забайкальского края на внеочередной сессии приняли в первом чтении проект закона, разрешающий зампредам правительства исполнять обязанности губернатора в его отсутствии.
Московский Комсомолец Чита21:15