ФАН 8

Сенаторы-демократы США предложили ввести санкции против России, если будет доказано, что она предлагала талибам вознаграждение за атаки против американских военных в Афганистане. Об этом со ссылкой на законопроект сообщил Reuters.

Боб Менендес американский политик Удивительно, что мы до такого дошли - но нам нужны законы, которые принудят президента США защищать американские интересы и жизни.