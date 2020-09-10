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РБК
РБК

В сенат США внесли проект санкций против России за «сговор» с талибами

Сенаторы-демократы США предложили ввести санкции против России, если будет доказано, что она предлагала талибам вознаграждение за атаки против американских военных в Афганистане. Об этом со ссылкой на законопроект сообщил Reuters.В источнике
Боб Менендесамериканский политик
Непостижимое почтение президента Трампа по отношению к Путину требует от конгресса проактивной позиции в формировании американской внешней политики по России — особенно в отношении санкций.
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РИА Новости

В США предложили ввести санкции против России за «сговор» с талибами

РИА Новости19:40
Life.ru

В США подготовили новый законопроект о санкциях против России

Life.ruвчера в 12:24
Аргументы и Факты

Сенатор США предложил ввести санкции против РФ за «сговор» с талибами

Аргументы и Фактывчера в 14:59
Интерфакс

В Сенате США представили законопроект о новых санкциях против РФ

Интерфаксвчера в 13:37
Газета.Ru

В США предложили ввести санкции против РФ за «сговор» с Талибаном

Газета.Ruвчера в 13:23
РБК

В сенат США внесли проект санкций против России за «сговор» с талибами

РБК19:13
ТАСС

В Сенате США подготовили еще один законопроект о санкциях против России

ТАССвчера в 11:32

Суд перевел ключевого фигуранта дела Фургала под домашний арест

"Суд удовлетворил ходатайство следователя и изменил Мистрюкову меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест, на срок до 18 октября", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
Суд перевел ключевого фигуранта дела Фургала под домашний арест
Интерфаксвчера в 07:10
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Власти Москвы меняют порядок карантина для больных с симптомами ОРВИ

Отмечается, что в случае отрицательного теста больной больше не будет приравниваться к заболевшему COVID-19, как было раньше, и, соответственно, ему не нужно будет соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней.
RT на русскомвчера в 11:06
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В 2021 году Минтруд предложил сделать 31 декабря выходным днем

В Минтруде, который разработал проект, отмечают, что они сформировали график переноса выходных в соответствии с положениями трудового законодательства, а также с учётом интересов организаций и граждан.
Evo-rus.comвчера в 01:23
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Казахстан готовится ко второй волне коронавируса

Несмотря на стабилизацию ситуации в распространением коронавируса Казахстан готовится ко второй волне эпидемии, заявил министр здравоохранения республики Алексей Цой 10 сентября во время брифинга в службе центральных коммуникаций.
ИА Красная Веснавчера в 03:10
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Четыре человека погибли при столкновении катера с баржей в Сургуте

На реке Черной в Сургуте произошло столкновение катера с баржей, в результате которого погибли четыре человека, сообщила пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте Следкома РФ.
Примечаниявчера в 05:58
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