В сенат США внесли проект санкций против РФ за «сговор» с талибами
Сенаторы-демократы США разработали законопроект, обязывающий Вашингтон ввести санкции в отношении РФ, если будет доказано, что российская сторона платила боевикам в Афганистане за убийства военных западной коалиции.В источнике
Непостижимое почтение президента Трампа по отношению к Путину требует от конгресса проактивной позиции в формировании американской внешней политики по России — особенно в отношении санкций.
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