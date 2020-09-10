Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Москва 24
Москва 24

В сенат США внесли проект санкций против РФ за «сговор» с талибами

Сенаторы-демократы США разработали законопроект, обязывающий Вашингтон ввести санкции в отношении РФ, если будет доказано, что российская сторона платила боевикам в Афганистане за убийства военных западной коалиции.В источнике
Боб Менендесамериканский политик
Непостижимое почтение президента Трампа по отношению к Путину требует от конгресса проактивной позиции в формировании американской внешней политики по России — особенно в отношении санкций.
Подробнее о событии
РИА Новости

В США предложили ввести санкции против России за «сговор» с талибами

РИА Новости19:40
РБК

В сенат США внесли проект санкций против России за «сговор» с талибами

РБК19:13
Life.ru

В США подготовили новый законопроект о санкциях против России

Life.ruвчера в 12:24
Интерфакс

В Сенате США представили законопроект о новых санкциях против РФ

Интерфаксвчера в 13:37
Газета.Ru

В США предложили ввести санкции против РФ за «сговор» с Талибаном

Газета.Ruвчера в 13:23
Аргументы и Факты

Сенатор США предложил ввести санкции против РФ за «сговор» с талибами

Аргументы и Фактывчера в 14:59
ТАСС

В Сенате США подготовили еще один законопроект о санкциях против России

ТАССвчера в 11:32

На бывшего вице-губернатора Приморья завели дело об отмывании денег

Дело об отмывании денег возбуждено в отношении бывшего первого вице-губернатора Приморья, который ранее был осужден за незаконную предпринимательскую деятельность, сообщается на сайте СК РФ.
На бывшего вице-губернатора Приморья завели дело об отмывании денег
РИА Новостивчера в 03:39
28

МВД готовит запрос ФРГ по ситуации с Навальным

После сообщений о выходе Алексея Навального из комы МВД России готовит дополнительный запрос Германии об оказании правовой помощи, сообщается на сайте управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.
РИА Новости01:36
32

Четыре человека погибли при столкновении катера с баржей в Сургуте

На реке Черной в Сургуте произошло столкновение катера с баржей, в результате которого погибли четыре человека, сообщила пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте Следкома РФ.
Примечаниявчера в 05:58
47

В Польше заявили об угрозе появления «новой формы Российской империи»

В случае «включения» Белоруссии в систему России существует риск появления «новой формы Российской империи», заявил в интервью Polskie Radio 24 профессор Академии военного искусства в Варшаве Пётр Грохмальский.
RT на русском00:08
318