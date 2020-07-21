Политика

RT на русскомRT на русскомДемократы внесли в сенат США резолюцию против участия России в G7

В сенат США был внесён проект резолюции против участия России в заседаниях G7. Проект внесли представители Демократической партии США.
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с чего всё началось
«Резолюция ясно дает понять, что Сенат США будет выступать против реадмиссии России, если она не прекратит свои злонамеренные действия против Украины, наших союзников и США»,— приводит пресс-служба
 слова сопредседателя сенатского комитета по Украине демократа Дика Дурбина.
Коммерсантъвчера в 19:58

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Демократы стремятся дискредитировать Трампа, считают в Совфеде

РИА Новости03:13

Сенаторы США представили резолюцию против восстановления G8 с участием России

ТАССвчера в 17:34

В Сенате США рассмотрят резолюцию против возобновления G8 с Россией

Коммерсантъвчера в 19:58

Сенаторы США представили резолюцию против возвращения России в G8

Интерфаксвчера в 19:39

Демократы внесли в сенат США резолюцию против участия России в G7

RT на русскомвчера в 18:51

Американские сенаторы подготовили резолюцию против восстановления G8 с РФ

Московский Комсомолецвчера в 17:51

Сенатор США подготовил резолюцию против участия России в G7

РБКвчера в 20:40
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Здоровье

В Амурской области скончались 35 пациентов с коронавирусом

Благовещенск, 21 июля 2020, 03:13 — REGNUM В Амурской области за минувшие сутки выявили 31 новый случай заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 20:13
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Происшествия

В США сняли на видео, как полицейский спас ребенка от акулы

В штате Флорида полицейский Адриан Косицки вытащил из воды мальчика за мгновение до того, как к нему подплыла акула, сообщает Fox News.
РИА Новости вчера в 16:52
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Происшествия

Россиянка сбежала из «Дома-2» и пожаловалась на насилие

Lenta.ru 03:08
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Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет вчера в 17:58
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Космос

Япония запустила к Марсу космический зонд ОАЭ «Аль-Амаль»

Ранее запуск космического зонда переносили 2 раза. Причиной тому стали ливневые дожди. Вес аппарата составляет 1360 кг.
Evo-rus.com вчера в 03:11
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Политика

Жители Хабаровска раскритиковали врио губернатора в Instagram

Жители Хабаровска обрушились с критикой на депутата Михаила Дегтярева после его назначения на пост врио губернатора Хабаровского края.
Компания 01:30
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Экономика

Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников

Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году может.
Газета.Ru 03:27
2
Политика

Фургал обратился к жителям Хабаровского края после отставки

Live24 02:00
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Общество

РБК составил рейтинг регионов по качеству жизни

Рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) по заказу РБК подготовило рейтинг российских регионов за 2019 год по качеству жизни населения.
РБК 02:00
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Экономика

В Алтайском крае распродают имущество главного виноградаря за долги

В документах, опубликованных на сайте суда, фигурируют астрономические для физического лица суммы, но, как выяснилось, это лишь часть долгов Владимира Вагнера Арбитражный суд Алтайского края вынес решение приступить к реализации имущества бизнесмена Владимира Вагнера, известного как создатель винодельческого производства, сообщает "Банкфакс" со ссылкой на материалы дела.
Толк 01:12
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Кино

Опубликован первый тизер сериала Бондарчука «Псих» с Богомоловым

Piter.tv вчера в 09:19
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Общество

Историк из Киева заявил об украинском происхождении богов

Историк Сергей Поддубный заявил об "украинском происхождении" богов и пророков.
РИА Новости 02:26
32
Политика

Байден пригрозил РФ, что не потерпит вмешательства в выборы США

Экс-вице-президент США Джо Байден заявил, что не будет терпеть "вмешательства в выборы" со стороны России или иных иностранных государств.
Газета.Ru вчера в 19:47
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Футбол

Бекхэм поддержал проигравший пять матчей подряд «Интер Майами»

Газета.Ru вчера в 23:39
Гаджеты

Представлен доступный проектор Xiaomi Mijia Projector 2 Pro

iXBT.com 02:40
Армия и оружие

Для самолетов семейства Су разработают двигатель по заказу Минобороны

«ОДК ‒ Уфимское моторостроительное производственное объединение» («ОДК ‒ УМПО») разработает универсальный двигатель для истребителей Сухого четвертого поколения.
Ведомости вчера в 21:21
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Авто

Новый кроссовер Toyota Venza бьет рекорды продаж в Японии

Среднеразмерный кроссовер Toyota Harrier / Venza нового поколения, продажи которого начались в Японии 17 июня, пользуется ажиотажным спросом.
32CARS.ru 18 июля в 02:58
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Футбол

«Спартак» поддержал главу РФС, к отставке которого призывали фанаты

Проблема судейства в отечественном футболе существовала давно, однако необходимо дать руководству Российского футбольного союза (РФС) во главе с Александром Дюковым возможность исправить положение.
Газета.Ru 03:32
Происшествия

Неизвестный захватил автобус с заложниками в городе на западе Украины

В центре города Луцк на Западной Украине неизвестный захватил автобус с заложниками.
Вечерняя Москва 03:36
Происшествия

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ефремова

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
Lenta.ru вчера в 09:03
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Общество

Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев

Легендарный ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался на 72-м году жизни.
BFM.ru вчера в 11:09
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Политика

В конгрессе одобрили ужесточение санкций против «Северного потока — 2»

Палата представителей конгресса США единогласно одобрила внесение поправок в оборонный бюджет об ужесточении санкций против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».
Известия вчера в 22:50
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Религия

Брянские православные отмечают День Казанской иконы Божией Матери

День Казанской иконы Божией Матери отмечают брянские православные сегодня, 21 июля.
Городской32 (Брянск) вчера в 23:25
2
Общество

Роспотребнадзор не выявил изменений в геноме коронавируса

Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, специалисты исследовали геномы коронавируса, которые были выделены в разное время с начала появления патогена в России.
НТВ 03:24
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Армия и оружие

При ракетной атаке на юг Дамаска пострадали семь сирийских солдат

ТАСС вчера в 16:43
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Гаджеты

AMD представит Ryzen 4000 (Renoir) во вторник, но продавать их в розницу не собирается

Как сообщает источник, модельный ряд гибридных процессоров Ryzen 4000, который собирается анонсировать AMD в грядущий вторник, будет состоять из шести моделей.
3DNews 19 июля в 10:14
Общество

Умершего от коронавируса екатеринбургского хирурга наградят посмертно

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев во время своего доклада о работе на заседании заксобрания заявил о нескольких смертях медиков от коронавируса, передает корреспондент JustMedia.ru.
JustMedia 01:40
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Армия и оружие

Израильский эксперт: Россия первым делом нейтрализует АЭС Украины

Напомним, 17 июля Минобороны Украины отказалось от своих слов о наступлении России с Крыма в сторону Херсонской области.
ИА Новороссия вчера в 14:24
Политика

В Берлине прошла церемония памяти участников немецкого Сопротивления

В Германии вспомнили участников операции "Валькирия". В Берлине прошла церемония памяти участников немецкого Сопротивления.
Piter.tv вчера в 06:10
Происшествия

Все подтопленные дома в городе под Екатеринбургом освободились от воды

Все 63 жилых дома, подтопленные ранее из-за обильных осадков, освободились от воды в городе Нижние Серги Свердловской области, сообщила пресс-служба МЧС РФ.
РИА Новости 02:55
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