с чего всё началось

В сенат США был внесён проект резолюции против участия России в заседаниях G7. Проект внесли представители Демократической партии США.

Демократы внесли в сенат США резолюцию против участия России в G7

Политика Жители Хабаровска раскритиковали врио губернатора в Instagram Жители Хабаровска обрушились с критикой на депутата Михаила Дегтярева после его назначения на пост врио губернатора Хабаровского края. 75

Экономика Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году может. 2

Общество РБК составил рейтинг регионов по качеству жизни Рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) по заказу РБК подготовило рейтинг российских регионов за 2019 год по качеству жизни населения. 10

Экономика В Алтайском крае распродают имущество главного виноградаря за долги В документах, опубликованных на сайте суда, фигурируют астрономические для физического лица суммы, но, как выяснилось, это лишь часть долгов Владимира Вагнера Арбитражный суд Алтайского края вынес решение приступить к реализации имущества бизнесмена Владимира Вагнера, известного как создатель винодельческого производства, сообщает "Банкфакс" со ссылкой на материалы дела. 1

Футбол «Спартак» поддержал главу РФС, к отставке которого призывали фанаты Проблема судейства в отечественном футболе существовала давно, однако необходимо дать руководству Российского футбольного союза (РФС) во главе с Александром Дюковым возможность исправить положение.

Происшествия Неизвестный захватил автобус с заложниками в городе на западе Украины В центре города Луцк на Западной Украине неизвестный захватил автобус с заложниками.

Общество Роспотребнадзор не выявил изменений в геноме коронавируса Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, специалисты исследовали геномы коронавируса, которые были выделены в разное время с начала появления патогена в России. 1

Гаджеты AMD представит Ryzen 4000 (Renoir) во вторник, но продавать их в розницу не собирается Как сообщает источник, модельный ряд гибридных процессоров Ryzen 4000, который собирается анонсировать AMD в грядущий вторник, будет состоять из шести моделей.

Общество Умершего от коронавируса екатеринбургского хирурга наградят посмертно Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев во время своего доклада о работе на заседании заксобрания заявил о нескольких смертях медиков от коронавируса, передает корреспондент JustMedia.ru. 2

Армия и оружие Израильский эксперт: Россия первым делом нейтрализует АЭС Украины Напомним, 17 июля Минобороны Украины отказалось от своих слов о наступлении России с Крыма в сторону Херсонской области.