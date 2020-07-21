Группа американских сенаторов от Демократической партии внесла на рассмотрение сената США проект резолюции против подключения России к саммитам «большой семерки» (G7). Документ призван помешать идее президента Дональда Трампа пригласить РФ на ближайший саммит «семерки».

В сенат США внесли резолюцию против участия России в саммитах G7

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