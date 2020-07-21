Политика

ИзвестияИзвестияВ сенат США внесли резолюцию против участия России в саммитах G7

Группа американских сенаторов от Демократической партии внесла на рассмотрение сената США проект резолюции против подключения России к саммитам «большой семерки» (G7). Документ призван помешать идее президента Дональда Трампа пригласить РФ на ближайший саммит «семерки».
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Сенатор США подготовил резолюцию против участия России в G7

РБК20:40

Сенаторы США представили резолюцию против возвращения России в G8

Интерфакс19:39

Сенаторы США представили резолюцию против восстановления G8 с участием России

ТАСС17:34

Демократы внесли в сенат США резолюцию против участия России в G7

RT на русском18:51

Группа демократов внесла в сенат США резолюцию против участия России в G7

РИА Новости18:29

Американские сенаторы подготовили резолюцию против восстановления G8 с РФ

Московский Комсомолец17:51

В сенат США внесли резолюцию против участия России в G7

Газета.Ru18:59
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Происшествия

Поиски пропавшего Ан-2 возобновили в Бурятии

В Бурятии возобновлена поисковая операция по поиску пропавшего самолета Ан-2. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 22:23
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Экономика

В Qiwi сообщили о возвращении денежных переводов к докризисным уровням

«В июне рынок денежных переводов восстановился после спада, вызванного пандемией, возвратившись к докризисным показателям», — сообщил руководитель платежной системы Contact Сергей Нестеров.
РБК 18:55
Экономика

Минфин предложил снизить траты на госпрограмму вооружений на 5% в год

Министерство финансов предлагает сократить ассигнования на госпрограмму вооружений (ГПВ) в 2021–2023 годах на 5%. Это следует из методики распределения бюджетных ассигнований, опубликованной на сайте ведомства.
Коммерсантъ 15:03
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Экономика

Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады

Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45
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Политика

Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края

Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия 13:16
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Экономика

Путин подписал закон об отсрочке долгов для пенсионеров и бизнеса

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении отсрочки платежей по долгам для пенсионеров и пострадавшего от COVID-19 бизнеса.
Газета.Ru 12:00
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Авто

Эксперты составили рейтинг популярных, но ненадежных кроссоверов

Поступают также претензии на Volkswagen Tiguan I. Речь идет о бензиновых турбированных двигателях TSI объемом 1,4 и 2 литра.
Evo-rus.com 01:44
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Футбол

Юран во вторник объявит «Химкам» об участии в РПЛ

Наставник «Химок» Сергей Юран продолжает утверждать, что его команда заявится на чемпионат России в Премьер-лиге, при том, что руководители клуба и Московской области до сих пор не имеют четкой позиции на сей счет и чаще говорят о том, чтобы остаться в ФНЛ.
Евро-футбол.ру 15:40
Наука

Создан первый практически не разрезаемый искусственный материал

ГЛАС.RU 06:49
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Российский боец Петр Ян на месяц отстранен от поединков UFC

Россиянин Петр Ян, являющийся обладателем чемпионского пояса в легчайшем дивизионе UFC, официально отстранен от боев на месяц.
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Политика

Силуанов сказал, что правительство РФ не нанимает хакеров

"Никаких хакеров, работающих на российское правительство, нет, поэтому наше правительство не рассматривает никакие действия хакеров и не координирует их", - сказал Силуанов в интервью телеканалу CNBC.
Интерфакс 22:36
Происшествия

В ДТП с маршрутным автобусом в Чите пострадали 11 человек

REGNUM 10:41
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Армия и оружие

При ракетной атаке на Дамаск пострадали семь сирийских военных

Российская газета 17:25
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Общество

Путин согласился перенести акцию «Бессмертный полк» на 2021 год

Ежегодную акцию "Бессмертный полк", приуроченную ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, перенесли на следующий год, объявил президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 09:31
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Общество

На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России

На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия 21:19
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Общество

Илон Маск вошел в пятерку богатейших людей планеты по версии Forbes

Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий компании Tesla и SpaceX, впервые вошел в пятерку самых богатых людей планеты по версии журнала Forbes.
ТАСС 20:53
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Общество

Умер ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев

В 1998 году стал ведущим прогноза погоды на НТВ.
ТАСС 09:18
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Происшествия

Ангарский маньяк признался в убийстве еще двух женщин

Вести.Ru вчера в 23:50
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Авто

Названы лучшие полноприводные машины с пробегом

Эксперты назвали лучшие полноприводные автомобили с пробегом не дороже одного миллиона рублей. На первое место они поставили Hyundai Creta.
Вечерняя Москва 22:02
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Культура

Киану Ривз стал автором комикса про полубога Берсеркера

Вечнозеленый (в хорошем смысле) 55-летний канадский актер, режиссер, музыкант и продюсер Киану Ривз расширяет свой творческий горизонт до дебюта в качестве сценариста комиксов.
Российская газета вчера в 09:52
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Музыка

Белорусский певец Роман Волознев получил гран-при «Славянского базара»

Белорусский певец Роман Волознев получил гран-при XXIX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», став победителем конкурса исполнителей эстрадной песни.
Культуромания 09:44
Общество

В работе WhatsApp произошел глобальный сбой

Пользователи WhatsApp в разных странах столкнулись с проблемами в работе мессенджера, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в работе популярных интернет-ресурсов.
РИА Новости 22:05
Политика

Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него

Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости 18:02
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Фигурное катание

Дочь Тутберидзе сломала ногу и пропустит старт сезона в танцах на льду

Российская фигуристка Диана Дэвис, дочь Этери Тутберидзе, пропустит старт сезона-2020/21.
Спорт день за днем 14:44
Здоровье

Губернатор оценил эпидемиологическую ситуацию в Норильске

Отвечая на обращение, Александр Усс отметил, что ранее глава Норильска оценивал ситуацию как штатную и не сигнализировал о проблемах.
ДЕЛА.ru 22:27
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Игроки смогут пройти Cyberpunk 2077, игнорируя основной сюжет

Mockva.ru 21:52
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Раскрыто бездействие милиции на кровавом концерте Metallica в Тушино

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Собаки могут использовать магнитное поле Земли для навигации

ГЛАС.RU 10:58
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Экономика

Госдума 21 июля обсудит цифровые финансовые активы: пока без биткоинов

Москва, 20 июля 2020, 11:38 — REGNUM Госдума на заседании 21 июля может обсудить во втором чтении законопроект о цифровых финансовых активах, уточнены нормы о майнинге и биткоинах, передает корреспондент ИА REGNUM 20 июля.
REGNUM 04:38
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Происшествия

Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова

BFM.ru 09:07
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