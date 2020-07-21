Политика

ИзвестияИзвестияВ сенат США внесли резолюцию против участия России в саммитах G7

Группа американских сенаторов от Демократической партии внесла на рассмотрение сената США проект резолюции против подключения России к саммитам «большой семерки» (G7). Документ призван помешать идее президента Дональда Трампа пригласить РФ на ближайший саммит «семерки».
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В Сенате США рассмотрят резолюцию против возобновления G8 с Россией

Коммерсантъвчера в 19:58

Группа демократов внесла в сенат США резолюцию против участия России в G7

РИА Новостивчера в 18:29

В сенат США внесли резолюцию против участия России в G7

Газета.Ruвчера в 18:59

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RT на русскомвчера в 18:51

Сенаторы США представили резолюцию против возвращения России в G8

Интерфаксвчера в 19:39

Американские сенаторы подготовили резолюцию против восстановления G8 с РФ

Московский Комсомолецвчера в 17:51

Сенаторы США представили резолюцию против восстановления G8 с участием России

ТАССвчера в 17:34
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Первая российская вакцина от коронавируса, которую разрабатывали военные вирусологи совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, готова.
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Т. е. — никогда, что означает односторонний выход Украины из Минских соглашений.
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На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
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Мэр Норильска подал в отставку из-за проблем с коронавирусом в городе

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РБК вчера в 08:38
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Bloomberg: сотни человек в России получили вакцину от коронавируса

Москва, 20 июля 2020, 12:03 — REGNUM Некоторые представители российской элиты получили вакцину от коронавируса Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имен Н. Ф. Гамалеи, сообщает 20 июля издание Bloomberg.
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Бардак в российской легкой атлетике привёл к первому официальному побегу спортсмена в другую страну.
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«Лента.ру» запустила сериал об отечественной музыке 90-х

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По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
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Ранее глава МИД Британии Доминика Рааб заявил, что Россия вмешивалась в выборы в британский парламент в 2019 году.
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