Политика

ИзвестияИзвестияВ сенат США внесли резолюцию против участия России в саммитах G7

Группа американских сенаторов от Демократической партии внесла на рассмотрение сената США проект резолюции против подключения России к саммитам «большой семерки» (G7). Документ призван помешать идее президента Дональда Трампа пригласить РФ на ближайший саммит «семерки».
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с чего всё началось
«Резолюция ясно дает понять, что Сенат США будет выступать против реадмиссии России, если она не прекратит свои злонамеренные действия против Украины, наших союзников и США»,— приводит пресс-служба
 слова сопредседателя сенатского комитета по Украине, демократа Дика Дурбина.
Коммерсантъвчера в 19:58

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Группа демократов внесла в сенат США резолюцию против участия России в G7

РИА Новостивчера в 18:29

Сенаторы США представили резолюцию против возвращения России в G8

Интерфаксвчера в 19:39

В сенат США внесли резолюцию против участия России в G7

Газета.Ruвчера в 18:59

Демократы внесли в сенат США резолюцию против участия России в G7

RT на русскомвчера в 18:51

В Сенате США рассмотрят резолюцию против возобновления G8 с Россией

Коммерсантъвчера в 19:58

Американские сенаторы подготовили резолюцию против восстановления G8 с РФ

Московский Комсомолецвчера в 17:51

Сенаторы США представили резолюцию против восстановления G8 с участием России

ТАССвчера в 17:34
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Происшествия

В Чите 11 человек пострадали в ДТП с маршруткой

Российская газета вчера в 10:34
6
Политика

Жители Хабаровска раскритиковали врио губернатора в Instagram

Жители Хабаровска обрушились с критикой на депутата Михаила Дегтярева после его назначения на пост врио губернатора Хабаровского края.
Компания 01:30
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Общество

Объяснен интерес россиян к водке на фоне пандемии

Рост продаж водки связан со слухами о том, что она препятствует распространению коронавируса, объяснил Дюннинг.
Lenta.ru 00:58
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Происшествия

Из подтопленных домов в Нижних Сергах ушла вода

Вода ушла из подтопленных домов в городе Нижние Серги в Свердловской области, где в понедельник из-за паводка введен режим ЧС.
ТАСС 01:41
23
Происшествия

В Амурской области задержали участников массовых беспорядков на ГПЗ

В Амурской области задержаны 11 участников массовых беспорядков, возникших на строительной площадке газоперерабатывающего комплекса, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по области.
РИА Новости вчера в 09:01
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Политика

Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него

Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 18:02
2,6K
Происшествия

В Удмуртии выявили еще 32 случая заражения коронавирусом

REGNUM вчера в 04:56
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Политика

Путин огласил названия заложенных в Керчи двух десантных кораблей

20 июля Путин принял участие в церемонии закладки боевых кораблей ВМФ в Крыму, глава государства посетил судостроительный завод «Залив» в Керчи.
РБК вчера в 08:34
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Культура

Децл зарабатывал на продаже автографов сына Газманова в Чечне

Отец Кирилла Толмацкого отметил, что в начале двухтысячных они ездили на гастроли с концертами в столицу Чеченской республики вместе Газмановыми.
VSE42.RU 01:58
Экономика

Принятый бюджет ЕС включает фонд для пострадавших от Brexit стран

Принятый в рамках саммита в Брюсселе бюджетный план ЕС предусматривает резервный фонд для пострадавших от Brexit стран.
Газета.Ru 00:56
Здоровье

Ученый назвал число нулевых пациентов с коронавирусом в России

Число нулевых пациентов с коронавирусом в России может составлять 67 человек, каждый из которых провоцировал маленькую вспышку вируса, считает профессор Сколтеха Георгий Базыкин.
Известия вчера в 21:06
6
Общество

Стивен Сигал прилетел в Улан-Удэ

"Всемирно известный голливудский актер, режиссер и мастер боевых искусств Стивен Сигал прибыл в столицу республики Улан-Удэ", - сказано в сообщении.
Газета.Ru вчера в 23:16
6
Армия и оружие

Минобороны заказало разработку единого двигателя для истребителей «Су»

Минобороны заказало компании «ОДК — Уфимское моторостроительное производственное объединение» («ОДК-УМПО») универсальный двигатель, который можно было бы установить на истребители «Су» поколений 4+ и 4++.
РБК вчера в 17:00
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Происшествия

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ефремова

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против Михаила Ефремова.
Ведомости вчера в 09:16
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Политика

Фургал обратился к жителям Хабаровского края после отставки

Накануне президент России Владимир Путин отправил в отставку арестованного по обвинению в заказном убийстве Сергея Фургала с поста губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия.
Московский Комсомолец 01:48
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Армия и оружие

В Минобороны РФ заявили о готовности вакцины от коронавируса

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Министерство обороны России заявило о завершении очередного этапа клинических испытаний вакцины от коронавируса в рамках совместного с Центром имени Н. Ф. Гамалеи тестирования на базе военного госпиталя имени Н. Н. Бурденко.
REGNUM 01:17
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Экономика

Госдолг Карачаево-Черкесии вырос на 310 млн рублей

Черкесск, 20 июля 2020, 15:58 — REGNUM Государственный долг Карачаево-Черкесии на 1 июля 2020 года вырос на 310 млн 938 тыс. рублей, составив 5 млрд 413 млн 937 тыс. рублей.
REGNUM вчера в 08:58
7
Политика

В Британии не нашли данных «вмешательства» РФ в референдум по Brexit

Ранее глава МИД Британии Доминика Рааб заявил, что Россия вмешивалась в выборы в британский парламент в 2019 году.
Газета.Ru вчера в 21:41
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Единоборства

Российский боец Петр Ян на месяц отстранен от поединков UFC

Россиянин Петр Ян, являющийся обладателем чемпионского пояса в легчайшем дивизионе UFC, официально отстранен от боев на месяц.
CT news вчера в 13:07
Киберспорт

В Steam продано более 1 млн копий кооперативной игры Sea of Thieves

REGNUM вчера в 16:20
Авто

В России стартовали продажи автомобиля Volkswagen Arteon

Как сообщают российские автодилеры, новая модель автомобиля Volkswagen Arteon приходит на смену Passat CC.
Anonsens вчера в 21:47
29
Здоровье

Доктор Ренц: Динамика заболеваемости в регионе стабилизируется

Николай Ренц, руководитель информационного центра оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, подвел итоги заболеваемости COVID-19 к настоящему моменту.
ГТРК Самара 01:14
Общество

За сутки в Карелии выявлено 19 случаев заболевания коронавирусом

За минувшие сутки подтверждено 19 новых случаев коронавируса в Карелии: в Петрозаводске – 14 человек, в Пряже – 1 человек, в Костомукше – 1 человек, в Кондопоге – 1 человек, в Прионежском районе – 2 человека (поселок Шуя и деревня Верховье).
Столица на Онего 19 июля в 01:23
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Экономика

«Магнит» открыл пилотные магазины под брендом «Моя цена»

«Магнит» в июле открыл три тестовых дискаунтера под брендом «Моя цена», сообщил президент и гендиректор компании Ян Дюннинг.
Коммерсантъ вчера в 19:37
21
Общество

Российские семьи смогут получить сразу три пособия на детей в августе

В августе 2020 года некоторым родителям могут выплатить сразу три пособия на детей.
Prooren.ru 00:55
265
Общество

Умер известный ведущий прогноза погоды Александр Беляев

Скончался известный телеведущий прогноза погоды Александр Беляев. Об этом на своей странице в Twitter сообщил телеведущий Андрей Малахов.
Вести.Ru вчера в 08:43
802
Экономика

РБК составил рейтинг регионов по качеству жизни

Рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) по заказу РБК подготовило рейтинг российских регионов за 2019 год по качеству жизни населения.
РБК 02:00
Политика

Трудности Дальнего Востока: о чем говорят протесты в Хабаровске

Наша дискуссия говорит о том, что у нас по Дальнему Востоку есть очень большие проблемы с правоохранительной системой и правоприменением.
Актуальные комментарии вчера в 03:43
Общество

Как ветеран войны в Чечне создал сервис самой быстрой доставки в России

Оборот служб доставки вырос в разы, а люди по всему миру привыкли заказывать товары первой необходимости с доставкой на дом.
Lenta.ru 02:00
Общество

Суд оштрафовал отца Сергия за возбуждение ненависти

Общественная служба новостей вчера в 11:59
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