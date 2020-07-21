с чего всё началось

Группа американских сенаторов от Демократической партии внесла на рассмотрение сената США проект резолюции против подключения России к саммитам «большой семерки» (G7). Документ призван помешать идее президента Дональда Трампа пригласить РФ на ближайший саммит «семерки».

В сенат США внесли резолюцию против участия России в саммитах G7

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Культура Децл зарабатывал на продаже автографов сына Газманова в Чечне Отец Кирилла Толмацкого отметил, что в начале двухтысячных они ездили на гастроли с концертами в столицу Чеченской республики вместе Газмановыми.

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Политика Фургал обратился к жителям Хабаровского края после отставки Накануне президент России Владимир Путин отправил в отставку арестованного по обвинению в заказном убийстве Сергея Фургала с поста губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. 15

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Экономика Госдолг Карачаево-Черкесии вырос на 310 млн рублей Черкесск, 20 июля 2020, 15:58 — REGNUM Государственный долг Карачаево-Черкесии на 1 июля 2020 года вырос на 310 млн 938 тыс. рублей, составив 5 млрд 413 млн 937 тыс. рублей. 7

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Политика Трудности Дальнего Востока: о чем говорят протесты в Хабаровске Наша дискуссия говорит о том, что у нас по Дальнему Востоку есть очень большие проблемы с правоохранительной системой и правоприменением.