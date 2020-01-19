Во вторник, 21 января, в сенате США начинаются слушания по делу об импичменте президента Дональда Трампа.

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