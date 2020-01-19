Политика

ВедомостиВедомостиВ сенате США начинается суд по делу об импичменте Дональда Трампа

Во вторник, 21 января, в сенате США начинаются слушания по делу об импичменте президента Дональда Трампа.
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Защита Трампа заявила о необходимости отклонить обвинения против него

РБК13:42

Юристы Белого дома назвали импичмент Трампа искажением конституции

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Адвокаты Трампа призвали Сенат отклонить обвинения против него

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Прения по импичменту Трампа начнутся в среду

РИА Новости19:04

Трамп назвал обвинения в деле по импичменту оскорблением Конституции США

Комсомольская правда13:33

Адвокаты Трампа призывают сенат отклонить обвинения по делу об импичменте

Газета.Ru13:53

В Сенат поступил документ от защиты Трампа

REGNUM12:22
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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 19:16, Ашберн
Экономика

Бюджет РФ в 2019 году исполнен с профицитом 1,8% ВВП

Федеральный бюджет в 2019 году исполнен с профицитом 1 трлн 967,6 млрд рублей, или 1,8% ВВП, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте министерства финансов РФ.
Интерфакс 04:34
Авто

Появились первые изображения нового бюджетного кроссовера Renault

Частный дизайнер разработал рендерные изображения новой модели бюджетного кроссовера HBC от автомобильного бренда Renault, опираясь при этом на шпионские фотографии.
Car.ru 01:53
Происшествия

Рэпер Гуф опроверг информацию о задержании в Абу-Даби

Российский рэп-исполнитель Алексей Долматов, более известный как Гуф, опроверг свое задержание в аэропорту Абу-Даби за дебош в самолете.
ТАСС 17:00
Армия и оружие

Украина заявила о готовности вернуть Донбасс силой

«Мое мнение: Вооруженные силы Украины должны быть готовы к силовому освобождению территорий Донбасса, если будет принято такое политическое решение», — сказал Кривонос.
РБК 10:21
Здоровье

Врачи сообщили о пользе черного кофе для уровня сахара при диабете

Черный кофе помогает контролировать уровень сахара в крови и снижает риск диабета второго типа, об этом сообщает издание Times Now.
Ugpressa.ru вчера в 23:39
Армия и оружие

В Багдаде ракетами обстреляли район посольства США

«Зеленая зона» - особо охраняемый район Багдада – вновь подвергся ракетному обстрелу.
РБК 17:22
Авто

АвтоВАЗ завершил продажи Lada 4x4 Black Edition

Цены на внедорожник с новым салоном начинаются от 553900 рублей за трехдверную версию.
Автоновости дня вчера в 04:00
Происшествия

В Петербурге задержан вербовщик ИГ

В Санкт-Петербурге задержан мужчина, который подозревается в вербовке в ряды ИГ (запрещено в РФ), сообщает пресс-служба городского управления СК.
Московский Комсомолец 08:01
Космос

Шесть объектов обнаружили астрономы в центре нашей галактики

Американские астроном обнаружили в центре галактики Млечный путь шесть объектов неизвестной природы, которые вращаются вокруг сверхмассивной черной дыры Стрельца А. Первые два объекта (G1 и G2), казались растягивающимися по мере приближения к черной дыре газовыми облаками со спектрами пылевого и газового излучения и диаметром в 100 астрономических единиц.
МедиаПоток 18 января в 07:33
Здоровье

Умер один из членов нижегородской семьи с тяжелым заболеванием

Житель Нижегородской области Михаил Воронцов, страдавший редким генетическим заболеванием, умер на 52-м году жизни, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на директора фонда помощи «Геном» Елену Хвостикову.
АиФ Нижний Новгород 13:56
Политика

Дочь Пескова Елизавета высказалась о «беспределе» в России

Елизавета Пескова добавила, что отличие массовых выступлений в России и Франции в том, что участники первых хотят принять участие во власти, а вторых – просто все разрушить.
RuNews24.ru 00:56
Политика

Иран признал попадание двух ракет в украинский Boeing

Украинский Boeing, который разбился 8 января в районе аэропорта Тегерана, был сбит сразу двумя ракетами.
РБК 18:57
Шоу-бизнес

Божена Рынска просит деньги на памятник для мужа вместо подарков на день рождения

Сегодня Божена Рынска отмечает день рождения — ей исполнилось 45 лет.
StarHit.ru 18:00
Происшествия

В Судане семь человек погибли при взрыве на свадьбе

Не менее семи человек стали жертвами взрыва, прогремевшего в понедельник вечером в столице Судана Хартуме.
Российская газета 16:54
Здоровье

Третий человек умер от нового типа коронавируса в Китае

АМИТЕЛ вчера в 21:45
Экономика

Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
RT на русском вчера в 12:53
Технологии

Названа истинная причина климатической катастрофы

Для оценки вклада озоноразрушающих веществ в изменение климата ученые использовали две различные климатические модели, разработанные в Национальном центре атмосферных исследований США.
Lenta.ru 16:21
Шоу-бизнес

40-летняя Лена Ленина выходит замуж

Напомним, в 2012 году Лена Ленина вышла замуж за французского аристократа – графа Паскаля Флорана-Эдуарда.
RuNews24.ru 07:06
Армия и оружие

Американцы не пустили российских военных к сирийской нефти

News.ru вчера в 14:11
Политика

Союз журналистов надеется, что глава Чувашии изменит отношение к СМИ

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев надеется, что глава Чувашии Михаил Игнатьев, призвавший "мочить" журналистов за критику властей, изменит свое отношение к СМИ.
ТАСС вчера в 10:12
Политика

Вооруженные американцы вышли на митинг за право носить оружие

Газета.Ru 14:50
Общество

Сербия может стать новым членом Евразийского экономического союза

Более очевидным кандидатом на вступление в ЕАЭС из европейских стран выступает Сербия, которая имеет глубокие исторические связи с Россией.
Газета.Ru 00:55
Шоу-бизнес

Сын актрисы Елены Яковлевой продемонстрировал торс в татуировках

Напомним, что ранее Денис Шальных решил свести все татуировки на лице. Он отметил, что это мешает ему полноценно жить.
RuNews24.ru 18 января в 03:51
Армия и оружие

Снова «российский снайпер»: на Луганщине ликвидирован украинский боевик

Rusvesna.su 05:59
Общество

Актриса Марина Рузавина умерла в 26 лет

В Пензе умерла 26-летняя солистка, педагог-хореограф театра эстрады "Провинция" Марина Рузавина.
РИА Новости 10:25
Общество

Принц Гарри прокомментировал отказ от титула

Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
RT на русском вчера в 18:38
Здоровье

«Расплата за грехи». Косметолог о «постновогодних прыщах»

Новый год, который ждет и отмечает вся страна, сопровождается чревоугодием и возлияниями, а за грехи, как известно, надо платить.
Радио Sputnik 18:00
Космос

Американский учёный первым разработал концепцию путешествий во времени

Live24 вчера в 08:41
Космос

Выведенный «Протоном-М» спутник утратил половину мощности

В настоящее время, по сообщениям РИА Новости, космический аппарат потерял половину своей мощности.
Портал Поиск вчера в 09:46
Политика

Путин внес в Госдуму поправку в Конституцию о роли Госсовета

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму поправки к Конституции РФ, предусматривающие формирование главой государства Госсовета, а также касающиеся единой системы публичной власти в РФ.
Российская газета 09:47
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