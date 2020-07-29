Общество
РИА НовостиВ сенате США обвинили Ротенбергов в попытках обойти санкции
Члены американского сената обнародовали доклад, в котором говорится, что российские бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги якобы использовали индустрию искусства для обхода санкций со стороны Соединенных Штатов.
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с чего всё началось
«Я понимаю, что аукционные дома и дилеры не всегда хотят знать, кому они продают, так как это помогает им зарабатывать, но мы заинтересованы в обеспечении национальной безопасности, в том, чтобы санкции работали», — пояснил Портман газете Wall Street Journal (WSJ).РБКвчера в 15:38
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Общество
В Севастополе за госизмену задержан военнослужащий
В Севастополе арестован военнослужащий Черноморского флота России, его подозревают в госизмене, сообщает ФСБ.
BFM.ru 02:56
Политика
В Белоруссии заявили о задержании 33 россиян из ЧВК Вагнера
Задержали группу россиян белорусские силовики в ночь на 29 июля под Минском. Еще один участник был задержан на юге страны.
Городовой вчера в 09:35
Происшествия
В Петербурге женщина избила 11-летнюю девочку на детской площадке
Правоохранители Санкт-Петербурга проводят проверку после избиения 11-летней девочки на детской площадке в Невском районе.
Известия 03:37
Происшествия
В Петербурге супругу украинского рэпера подозревают в расчленении мужа
В Петербурге задержали супругу украинского рэпера, которую подозревают в расчленении его тела.
РИА Новости 03:04
Кино
«Зулейха открывает глаза» стал самым популярным сериалом в России
Evo-rus.com 04:40
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
По данным информационно-новостного портала EVO-RUS.COM депутаты Государственной думы уже одобрили продление «путинских» детских выплат в размере 10000 рублей на август.
News-24.ru 01:37
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия вчера в 07:41
Шоу-бизнес
Ведущая «России 1» уволилась и покидает страну
Ведущая программы "Утро России" на телеканале "Россия 1" Елена Ландер уволилась и покидает страну, подтвердили в Facebook телеканала.
Газета.Ru 03:46
Общество
Часть нового мемориального комплекса обрушилась в Кемерово
В городе обрушилась часть мемориального объекта «Свет памяти». Он был торжественно открыт 26 июля.
ГЛАС.RU 03:14
Происшествия
Генпрокуратура требует изъять имущество Арашуковых на 1,5 млрд рублей
Накануне.Ru 28 июля в 06:54
Культура
«Игра престолов» стала лучшим сериалом столетия
Лучшим сериалом XXI века признали "Игру престолов".
Piter.tv 04:27
Футбол
«Зенит» объявил о продлении контракта с Дзюбой
RT на русском 03:14
Наука
Японские ученые выявили связь между смехом и здоровьем в старости
Ученый добавил, что взаимосвязь между частотой смеха и возрастом смерти установить не удалось.
Москва 24 03:25
Происшествия
Суд по делу младшей из сестёр Хачатурян начнётся 10 августа
Бутырский районный суд Москвы 10 августа начнёт рассмотрение по существу дела в отношении младшей из сестёр Хачатурян, Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой.
RT на русском 28 июля в 14:44
Происшествия
Россиянин зарезал жену на дороге под крики закрытых в машине детей
В Челябинской области у поселка Межевой местный житель зарезал жену ножом на глазах у детей, которых он закрыл в оставленной на обочине дороги машине, и попал на видео.
Lenta.ru вчера в 12:49
Происшествия
В Севастополе еще один человек заразился COVID-19
В Севастополе за сутки еще один человек заразился коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе городского правительства.
SM News 05:15
Финансы
Курс евро впервые с апреля поднялся выше 86 рублей
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже 30 июля впервые с апреля поднялся выше отметки в 86 руб.
Ведомости 04:57
Политика
В Европе призвали ответить на санкции США против «Северного потока-2»
Генеральный директор австрийской энергетической группы OMV Райнер Зеле призвал европейские страны дать "политический ответ" на угрозы Вашингтона ввести санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Российская газета 00:18
Происшествия
В гибели человека в центре Екатеринбурга не нашли криминала
Екатеринбург, 30 июля 2020, 11:19 — REGNUM В Екатеринбурге идёт проверка по факту гибели молодого человека на улице Вайнера.
REGNUM 04:19
Культура
Анохина «вылетела» из нового шоу после скандала с Барановской
CT news вчера в 19:41
Политика
Трамп объяснил вывод войск из ФРГ сотрудничеством Берлина и Москвы
США не должны "защищать от России" Германию, если Берлин платит Москве миллиарды долларов в год за энергоресурсы, заявил Дональд Трамп.
Газета.Ru 02:36
Путешествия
Туроператоры сообщили об изменении цен на отдых в Турции
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что цены на отдых в Турции стали расти в сравнении с прошлой неделей, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:11
Шоу-бизнес
Вдова Дмитрия Марьянова пожаловалась на угрозы из-за наследства актера
Вдова Дмитрия Марьянова Ксения Бик пожаловалась на угрозы, связанные с разделом имущества актера.
РИА Новости 04:02
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
Общество
Иностранцы не могут забрать детей от суррогатных матерей из России
The Guardian отмечает, что в соцсетях родители записывают видеообращения с призывами к России выдать им специальные визы, чтобы забрать детей.
Эхо Москвы 02:09
Политика
СК разберется в обстоятельствах драки депутатов в Ульяновской области
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал разобраться в обстоятельствах драки между депутатами во время заседания Заксобрания Ульяновской области.
ТАСС 03:59
Общество
Россияне потратили часть выплат на детей на погашение микрозаймов
Некоторые россияне направили выплаты на детей от трех до 16 лет (10 тыс. руб.), которые выплачивали во время пандемии, на возврат микрозаймов.
Коммерсантъ 01:04
Политика
Хабаровский депутат внес законопроект о выборах губернатора
Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект о том, что претендентом на пост губернатора региона может быть только тот, кто прожил в крае не менее 10 лет.
РИА Новости 04:55