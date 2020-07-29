с чего всё началось

Члены американского сената обнародовали доклад, в котором говорится, что российские бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги якобы использовали индустрию искусства для обхода санкций со стороны Соединенных Штатов.

В сенате США обвинили Ротенбергов в попытках обойти санкции

Наука Японские ученые выявили связь между смехом и здоровьем в старости Ученый добавил, что взаимосвязь между частотой смеха и возрастом смерти установить не удалось.

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Финансы Курс евро впервые с апреля поднялся выше 86 рублей Курс евро в ходе торгов на Московской бирже 30 июля впервые с апреля поднялся выше отметки в 86 руб. 263

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Общество Иностранцы не могут забрать детей от суррогатных матерей из России The Guardian отмечает, что в соцсетях родители записывают видеообращения с призывами к России выдать им специальные визы, чтобы забрать детей.

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Общество Россияне потратили часть выплат на детей на погашение микрозаймов Некоторые россияне направили выплаты на детей от трех до 16 лет (10 тыс. руб.), которые выплачивали во время пандемии, на возврат микрозаймов. 432