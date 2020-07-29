Общество
РИА НовостиВ сенате США обвинили Ротенбергов в попытках обойти санкции
Члены американского сената обнародовали доклад, в котором говорится, что российские бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги якобы использовали индустрию искусства для обхода санкций со стороны Соединенных Штатов.
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с чего всё началось
«Я понимаю, что аукционные дома и дилеры не всегда хотят знать, кому они продают, так как это помогает им зарабатывать, но мы заинтересованы в обеспечении национальной безопасности, в том, чтобы санкции работали», — пояснил Портман газете Wall Street Journal (WSJ).РБКвчера в 15:38
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Происшествия
Адвокат Ефремова объяснил неявку на заседание суда
Адвокат Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП Эльман Пашаев объяснил свою неявку на судебное заседание командировкой в Новосибирскую область.
Газета.Ru вчера в 06:15
Политика
Среди задержанных в Белоруссии боевиков есть члены батальона Прилепина
Писатель Захар Прилепин сообщил NEWS.ru, что среди задержанных под Минском боевиков ЧВК Вангера есть члены его батальона.
News.ru вчера в 09:34
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru вчера в 12:27
Происшествия
Режим ЧС ввели в Тункинском районе Бурятии, где ищут пропавший Ан-2
Власти в четверг объявили режим ЧС в Тункинском районе Бурятии, где идут поиски пропавшего более 10 дней назад самолета Ан-2, сообщила на своей странице в сети Facebook пресс-секретарь районной администрации Дора Хамаганова.
РИА Новости 02:57
Общество
В России за сутки выявили 5509 новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки в России зарегистрировано 5509 новых случаев заражения коронавирусом, общее число случаев достигло 834 499, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Rambler News Service 03:32
Происшествия
В Петербурге супругу рэпера из Украины подозревают в расчленении мужа
РИА Новости 03:04
Армия и оружие
Как батька взвод вагнеровцев в плен взял. КГБ Беларуси утверждает, что задержал наемников из ЧВК Вагнера. «Новая газета» подтвердила это документами
Белорусское КГБ комментирует, что бойцы прибыли «для дестабилизации обстановки в период предвыборной кампании».
Новая газета 03:38
Футбол
«Зенит» объявил о продлении контракта с Дзюбой
RT на русском 03:14
Общество
В ФСБ заявили о задержании военного Черноморского флота за госизмену
В ФСБ России заявили, что в Севастополе был задержан военнослужащий Черноморского флота за государственную измену в пользу Украины.
RT на русском 02:37
Происшествия
Девушки из белорусского санатория рассказали о «россиянах из ЧВК»
Девушки, отдыхающие в минском санатории «Белорусочка», где прошло задержание россиян, ждали, что эти мужчины присоединятся к ним на танцах, пишут белорусские СМИ.
Взгляд.ру вчера в 13:04
Футбол
«Колос» в овертайме одолел «Мариуполь» и вышел в Лигу Европы
В финальном матче раунда плей-офф УПЛ за место в еврокубках сошлись «Колос» и «Мариуполь».
Bookmaker-ratings.ru вчера в 15:01
Общество
На Кубани продлили режим повышенной готовности до 21 августа
Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что режим повышенной готовности в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19 продлён на Кубани до 21 августа, передаёт РИА Новости.
RT на русском вчера в 12:48
Хоккей
«Вашингтон» победил «Каролину», Овечкин и Кузнецов забили три гола
РИА Новости вчера в 19:08
Общество
Стало известно, где в России может начаться вторая волна коронавируса
Ранее сообщалось, что люди, вылечившиеся от коронавируса, приобретают иммунитет только на несколько месяцев и могут заболеть повторно во время второй волны COVID-19.
Газета.Ru вчера в 18:23
Футбол
Опубликовано фото новой домашней и выездной формы «Зенита»
Портал Footy Headlines опубликовал фотографии домашней и гостевой формы петербургского «Зенита» на сезон 2020/21 Российской премьер-лиги.
Петербургский дневник 02:57
Здоровье
107 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае за сутки
За прошедшие сутки в Алтайском крае у 107 человек выявлено инфицирование коронавирусом, выздоровели 160 пациентов, скончались 5 носителей COVID-19, в том числе двое непосредственно от коронавируса и вызванных им осложнений.
Kursk.com вчера в 01:45
Общество
Россияне потратили часть детских пособий на погашение микрозаймов
Количество переводов в МФО стало расти только со второй недели июня, после того как в начале месяца россияне начали получать единовременные пособия на детей.
Газета.Ru 02:15
Происшествия
20 сотрудников СОБР задержали двух блогеров в Подмосковье
В Подмосковье в ночь на 29 июля примерно 20 сотрудников спецотряда быстрого реагирования (СОБР) задержали блогеров Яна Кателевского и Александра Дорогова.
Lenta.ru 02:58
Общество
Московский суд вступился за сталинских прокуроров
Историки пытались получить информацию об 11 советских прокурорах — членах сталинских «троек».
Коммерсантъ вчера в 18:50
Политика
Депутаты Заксобрания Ульяновской области устроили драку на заседании
Первый заместитель председателя Законодательного собрания Ульяновской области, руководитель фракции "Единая Россия" Василий Гвоздев принес извинения ульяновцам за потасовку между депутатами, которая произошла в среду во время заседания регионального парламента.
ТАСС вчера в 16:03
Общество
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru 28 июля в 12:50
Политика
Совбез Белоруссии допустил ограничение интернета во время митингов
Госсекретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков на встрече с кандидатами в президенты страны не исключил ограничение интернета на митингах, которые могут пройти в дни проведения выборов.
Известия 03:40
Происшествия
На главной пешеходной улице Екатеринбурга разбился молодой человек
Екатеринбург, 30 июля 2020, 09:42 — REGNUM В Екатеринбурге на улице Вайнера разбился насмерть молодой человек.
REGNUM 02:42
Общество
Диетолог раскрыл вкусный секрет кавказского долголетия
Врач-диетолог подчеркнул, что традиционный шашлык готовится из баранины. При этом для шашлыка подойдет далеко не любое такое мясо.
Evo-rus.com 03:21
Авто
Kia представил новый Carnival, который появится в России
В Южной Корее представили минивэн Kia Carnival четвертой генерации. Уже известно, что новинка доберется и до российского рынка.
Новые автомобили вчера в 22:48
Гаджеты
Эксперты рассказали, на что смотрят россияне при выборе смартфона
Более половины россиян при покупке смартфонов прежде всего обращают внимание на объем памяти и качество камеры, рассказали РИА Новости в AliExpress Россия по результатам проведенного исследования.
РИА Новости 02:30
Экономика
Сбербанк увеличит долю в капитале Rambler Group до 55%
Сбербанк сообщил о планах выкупить у Rambler Group казначейскую долю в размере 6,95%, ранее приобретенную группой у финансового инвестора Era Capital, а также 1,5% банк приобретет у компании A&NN Александра Мамута, второго акционера Rambler Group.
BFM.ru вчера в 09:22
Происшествия
Суд арестовал боксера, участвовавшего в смертельной драке в Барнауле
Газета.Ru вчера в 16:57