с чего всё началось

Члены американского сената обнародовали доклад, в котором говорится, что российские бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги якобы использовали индустрию искусства для обхода санкций со стороны Соединенных Штатов.

В сенате США обвинили Ротенбергов в попытках обойти санкции

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