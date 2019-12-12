Политика

РБКРБКВ сенате США одобрили билль о признании России «спонсором терроризма»

Сенатский комитет по иностранным делам поддержал законопроект, который обязывает госсекретаря рассмотреть вопрос о том, является ли Россия страной — спонсором терроризма, сообщает корреспондент Bloomberg. Об этом же сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу комитета.
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Комитет Сената США одобрил законопроект о возможности признания РФ «спонсором терроризма»

Комитет по иностранным делам Сената Конгресса одобрил в среду законопроект, который обязывает американского госсекретаря рассмотреть вопрос о том, является ли Россия страной - спонсором терроризма.
ТАСС13:22

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В Госдуме прокомментировали идею США признать Россию спонсором терроризма

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В Cенате США одобрили законопроект о возможном признании России спонсором терроризма

Коммерсантъ14:20

В сенате США одобрили билль о признании России «спонсором терроризма»

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В Госдуме оценили инициативу США признать РФ «спонсором терроризма»

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Комитет Сената США одобрил кандидатуру Бигана на пост первого заместителя госсекретаря

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Футбол

«Бавария» обыграла «Тоттенхэм» в матче ЛЧ

В матче завершающего шестого тура группового отбора Лиги чемпионов мюнхенская "Бавария" дома сыграла с лондонским "Тоттенхэм Хотспур".
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Что касается нас, отвечу более конкретно: «Локомотив» — объективно на своем месте.
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На Кубани разбился боевой вертолет Ми-28

Ударный вертолет Ми-28 потерпел крушение в Краснодарском крае.
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Экономика

Неисполнение расходов бюджета РФ в 2019 году составит 1 трлн рублей

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин доложил президенту страны Владимиру Путину о том, что неисполнение расходов федерального бюджета в текущем году составит триллион рублей.
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Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой

В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Политика

Юристы не хотят защищать Украину по делу о керченской провокации

«Никто из юристов, известных своими симпатиями к Украине, пока не согласился защищать киевские власти», - сообщил он, добавив, что публичные слушания по этому делу назначены на весну будущего года.
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Жириновский предложил Путину сократить новогодние каникулы

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Подсчитан средний срок жизни россиян на пенсии

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Физики экспериментально подтвердили вязкое течение электронов в графене

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Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы

Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
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Хованцев рассказал о возможных изменениях в сборной России к чемпионату мира

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Хакасия приняла «неудовлетворительный» бюджет на 2020 год

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Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальный фонд Московской области разрабатывают сервис для обращения в больницы и поликлиники без предъявления полиса ОМС, сообщает RT.
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Армия и оружие

На Украине начались испытания БТР-4Е с системой «прозрачной» брони

На Яворовском полигоне во Львовской области Украины начались испытания образца системы Land Platform Modernization Kit (LPMK) так называемой "прозрачной" брони на бронетранспортере БТР-4Е.
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Голливудский режиссер Баз Лурман, создатель фильмов "Великий Гэтсби" и "Мулен Руж", экранизирует культовое произведение писателя Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает несомненным изменение тональности переговоров со стороны украинской делегации в рамках "нормандского формата".
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Президент России Владимир Путин отметил, что в условиях отсутствия закона об амнистии в отношении жителей Донбасса, установление Киевом контроля на границе с РФ чревато массовым уничтожением граждан республик.
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Специалисты компании ООО «Промтехнология», специализирующейся на производстве высокоточного стрелкового оружия под брендом ORSIS, создали свой вариант американской штурмовой винтовки M16.
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В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2

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Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз

Штрафы для бизнеса за невыполнение предписаний надзорных органов могут увеличиться в десятки раз.
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Главу московского роддома арестовали из-за жалоб пациентов

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