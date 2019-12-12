Политика

РБКРБКВ сенате США одобрили билль о признании России «спонсором терроризма»

Сенатский комитет по иностранным делам поддержал законопроект, который обязывает госсекретаря рассмотреть вопрос о том, является ли Россия страной — спонсором терроризма, сообщает корреспондент Bloomberg. Об этом же сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу комитета.
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Комитет Сената США одобрил законопроект о возможности признания РФ «спонсором терроризма»

Комитет по иностранным делам Сената Конгресса одобрил в среду законопроект, который обязывает американского госсекретаря рассмотреть вопрос о том, является ли Россия страной - спонсором терроризма.
ТАССвчера в 13:22

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В Госдуме прокомментировали идею США признать Россию спонсором терроризма

Lenta.ruвчера в 18:26

В Госдуме оценили инициативу США признать РФ «спонсором терроризма»

Известиявчера в 16:05

Россию могут признать «спонсором терроризма»

Свободная Прессавчера в 14:37

В сенате США одобрили билль о признании России «спонсором терроризма»

РБКвчера в 14:13

В сенате США одобрили билль, признающий Россию «спонсором терроризма»

РИА Новостивчера в 13:38

В Cенате США одобрили законопроект о возможном признании России спонсором терроризма

Коммерсантъвчера в 14:20

Комитет Сената США одобрил кандидатуру Бигана на пост первого заместителя госсекретаря

ТАССвчера в 13:39
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Автоматически обработано 7089 источников, обновлено вчера в 23:50, Ашберн
Политика

Сурков ответил на слова Авакова о саммите в Париже

Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал утверждение главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у него якобы "сдали нервы" во время переговоров на саммите "нормандской четверки" в Париже.
РИА Новости вчера в 07:49
Политика

Сенат США отложил вопрос о санкциях против России на неделю

Комитет по иностранным делам Сената США на неделю перенес рассмотрение пакета дополнительных санкций против России.
Вести.Ru вчера в 22:19
Происшествия

В Приангарье задержали банду, создававшую тайники с наркотиками

Полицейские задержали в Иркутской области членов банды, продававших синтетические наркотики через интернет-магазины, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 23:07
Общество

Россияне смогут посещать поликлиники без полисов ОМС

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальный фонд Московской области разрабатывают сервис для обращения в больницы и поликлиники без предъявления полиса ОМС, сообщает RT.
РИА Новости вчера в 06:22
Общество

Главный врач германской клиники назвал причину смерти Лужкова

У скончавшегося бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова случился инфаркт.
Парламентская газета вчера в 12:19
Футбол

Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

По итогу данного этапа определились все 16 команд, которые продолжат борьбу со стадии 1/8 финала.
Metaratings вчера в 17:07
Армия и оружие

Фейками о ЧВК «Вагнера» Эрдоган прикрывает интересы к нефти Ливии

Именно поэтому Эрдоган решил использовать фейки западных СМИ о ЧВК «Вагнера» в Ливии, объясняет аналитик.
Политическая Экспертиза 10 декабря в 16:15
Футбол

«Порту» — «Фейеноорд», 12 декабря, прогноз на матч Лиги чемпионов

Анализ матча «Порту» — «Фейеноорд» (12.12.2019) Группа G оказалась самой ровной и интригующей в нынешнем розыгрыше Лиги Европы.
Чемпионат вчера в 04:30
Происшествия

Пропавший в Приморье катер обнаружили у берегов Японии без экипажа

Российская газета вчера в 20:01
Кино

Объявлена дата выхода новой «Матрицы»

Lenta.ru вчера в 17:15
Общество

Кому повезет с деньгами в год Белой Крысы

С деньгами особенно повезет трем зодиакальным знакам. В будущем году для Стрельцов откроются потрясающие финансовые перспективы.
Челнинские известия вчера в 08:30
Культура

Зеленский и Заворотнюк возглавили топ запросов украинцев в Google

Rambler News Service вчера в 04:13
Политика

Лаврова обвинили в искажении фактов

В Госдепе заявили, что глава МИД РФ, мягко говоря, сказал неправду о том, что на встречах в Вашингтоне не обсуждал мнимое вмешательство Москвы в американские президентские выборы.
Утро.ru вчера в 10:40
Общество

В Москве началось прощание с Лужковым

В Москве началось прощание с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 23:32
Политика

Захарова рассказала об изменениях в подходе Киева к переговорам

Подход украинской стороны к переговорам изменился, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 21:50
Энергетика

«Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины

Украинский «Нафтогаз» снизил цены в декабре на газ для украинцев на 13% по сравнению с прошлым месяцем.
Мой Брянск 10 декабря в 07:23
Кино

В Сети появился трейлер «Нового папы» с Джудом Лоу в главной роли

Gazeta.SPb 10 декабря в 15:49
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

REGNUM вчера в 07:42
Армия и оружие

National Interest назвал самые мощные флоты в мире

Журнал The National Interest назвал пятерку самых мощных Военно-морских флотов в мире, включив туда США, Китай, Россию, Великобританию и Японию.
РИА Новости вчера в 21:36
Общество

«Человеком года» по версии Time стала Грета Тунберг

Инфорос вчера в 12:02
Общество

Сериал с Зеленским убрали с российского телевидения

Lenta.ru вчера в 15:19
Политика

Киев заявил о подготовке изменений в минские соглашения

К следующей встрече в «нормандском формате» Киев подготовит предложения по изменению минских договоренностей.
РБК вчера в 15:11
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы

Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
ToDay News Ufa вчера в 11:44
Шоу-бизнес

Актриса Энн Хэтэуэй родила второго ребенка

Голливудская актриса Энн Хэтэуэй родила второго ребенка, сообщает «МИР 24» со ссылкой на зарубежные СМИ.
Вечерняя Москва 10 декабря в 09:02
Политика

В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2

"Северный поток — 2" Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
РИА Новости вчера в 19:05
Музыка

«ВКонтакте» и BOOM назвали самые популярные треки 2019 года

Piter.tv вчера в 08:24
Общество

Госдума поддержала запрет вейпов и кальянов в общественных местах

Государственная Дума поддержала в первом чтении законопроект об ограничении использования электронных курительных изделий и кальянов в общественных местах и запрете их продажи несовершеннолетним, следует из базы данных нижней палаты парламента.
РБК вчера в 09:51
Энергетика

В Польше заявили о готовности к остановке транзита газа через Украину

«С 1 января 2020 года появляется риск отключения транзита российского газа в ЕС через Украину из-за окончания транзитного контракта на транспортировку газа и отсутствия нового», — отметили в компании.
Известия вчера в 13:42
Гаджеты

Huawei выпустит собственную операционную систему

Компания Huawei Technologies намерена с 2020 года производить установку собственной операционной системы Harmony OS на большую часть своих устройств.
ГЛАС.RU вчера в 05:03
Общество

В МЧС рассказали о реакции Путина на спасение младенца в Магнитогорске

RT на русском вчера в 21:48
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