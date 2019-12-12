Комитет по иностранным делам Сената Конгресса одобрил в среду законопроект, который обязывает американского госсекретаря рассмотреть вопрос о том, является ли Россия страной - спонсором терроризма.

с чего всё началось

Сенатский комитет по иностранным делам поддержал законопроект, который обязывает госсекретаря рассмотреть вопрос о том, является ли Россия страной — спонсором терроризма, сообщает корреспондент Bloomberg. Об этом же сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу комитета.

В сенате США одобрили билль о признании России «спонсором терроризма»

Политика Сурков ответил на слова Авакова о саммите в Париже Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал утверждение главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у него якобы "сдали нервы" во время переговоров на саммите "нормандской четверки" в Париже.

Общество Россияне смогут посещать поликлиники без полисов ОМС Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальный фонд Московской области разрабатывают сервис для обращения в больницы и поликлиники без предъявления полиса ОМС, сообщает RT.

Политика Лаврова обвинили в искажении фактов В Госдепе заявили, что глава МИД РФ, мягко говоря, сказал неправду о том, что на встречах в Вашингтоне не обсуждал мнимое вмешательство Москвы в американские президентские выборы.

Политика Захарова рассказала об изменениях в подходе Киева к переговорам Подход украинской стороны к переговорам изменился, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

Общество Госдума поддержала запрет вейпов и кальянов в общественных местах Государственная Дума поддержала в первом чтении законопроект об ограничении использования электронных курительных изделий и кальянов в общественных местах и запрете их продажи несовершеннолетним, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Энергетика В Польше заявили о готовности к остановке транзита газа через Украину «С 1 января 2020 года появляется риск отключения транзита российского газа в ЕС через Украину из-за окончания транзитного контракта на транспортировку газа и отсутствия нового», — отметили в компании.