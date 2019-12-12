Политика
РБКВ сенате США одобрили билль о признании России «спонсором терроризма»
Сенатский комитет по иностранным делам поддержал законопроект, который обязывает госсекретаря рассмотреть вопрос о том, является ли Россия страной — спонсором терроризма, сообщает корреспондент Bloomberg. Об этом же сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу комитета.
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с чего всё началось
Комитет по иностранным делам Сената Конгресса одобрил в среду законопроект, который обязывает американского госсекретаря рассмотреть вопрос о том, является ли Россия страной - спонсором терроризма.ТАССвчера в 13:22
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В Cенате США одобрили законопроект о возможном признании России спонсором терроризма
Коммерсантъвчера в 14:20
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