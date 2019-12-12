Политика

РБКРБКВ сенате США одобрили билль о признании России «спонсором терроризма»

Сенатский комитет по иностранным делам поддержал законопроект, который обязывает госсекретаря рассмотреть вопрос о том, является ли Россия страной — спонсором терроризма, сообщает корреспондент Bloomberg. Об этом же сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу комитета.
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В Госдуме прокомментировали идею США признать Россию спонсором терроризма

Lenta.ruвчера в 18:26

Россию могут признать «спонсором терроризма»

Свободная Прессавчера в 14:37

В Cенате США одобрили законопроект о возможном признании России спонсором терроризма

Коммерсантъвчера в 14:20

В сенате США одобрили билль о признании России «спонсором терроризма»

РБКвчера в 14:13

В сенате США одобрили билль, признающий Россию «спонсором терроризма»

РИА Новостивчера в 13:38

В Госдуме оценили инициативу США признать РФ «спонсором терроризма»

Известиявчера в 16:05

Комитет Сената США одобрил законопроект о возможности признания РФ «спонсором терроризма»

ТАССвчера в 13:22
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Политика

25 лет назад началась первая чеченская военная кампания

ИА Грозный-Информ вчера в 06:43
Политика

На Украине утверждают, что Зеленский «сорвался» на Лаврова в Париже

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в ходе саммита в "нормандском" формате президент Владимир Зеленский "сорвался" на главу российского МИД Сергея Лаврова.
РИА Новости 10 декабря в 08:13
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы

Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
ToDay News Ufa вчера в 11:44
Происшествия

Сегодня суд изберет меру пресечения для Евгения Тефтелева

Сегодня, 12 декабря, Центральный районный суд Челябинска изберет меру пресечения для бывшего главы Челябинска Евгения Тефтелева, которого подозревают в получении взятки.
Урал-пресс-информ 00:32
Происшествия

На Кубани разбился боевой вертолет Ми-28

Ударный вертолет Ми-28 потерпел крушение в Краснодарском крае.
REGNUM вчера в 16:08
Общество

ТНТ вырезал из сериала «Слуга народа» с Зеленским шутку про Путина

Ведомости вчера в 12:07
Шоу-бизнес

Николай Носков дал первый после инсульта сольный концерт

Николай Носков дал волнительный и эмоциональный концерт. Любимому артисту была нужна поддержка – и мы все пришли.
МонаВиста 10 декабря в 23:30
Футбол

«Локомотив» проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов

Футболисты испанского «Атлетико» обыграли российский «Локомотив» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Коммерсантъ вчера в 16:54
Шоу-бизнес

Элина Чага рассказала, почему ушла от Леонида Агутина

News.ru 00:26
Общество

Подсчитан средний срок жизни россиян на пенсии

Подсчитан средний срок жизни россиян на пенсии: результаты исследования компании FinExpertiza имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».
Lenta.ru вчера в 07:49
Шоу-бизнес

Успенская раскритиковала Лозу за слова о финансировании ВСУ

Певица Любовь Успенская раскритиковала композитора Юрия Лозу после его слов о том, что часть средств с концертов российских артистов на Украине идет на финансирование ВСУ.
РИА Новости вчера в 17:46
Политика

Захарова отметила несомненное изменение подхода Украины к переговорам

ТАСС вчера в 16:25
Экономика

В Петербурге массово банкротятся строительные организации

Каждая пятая из 150 крупных и средних строительных компаний Северной столицы оказалась на грани банкротства к концу 2019 года.
REGNUM вчера в 08:18
Общество

Россияне назвали идеальную продолжительность новогодних праздников

Результаты опроса есть в распоряжении RT. Идеальной продолжительностью праздников респонденты считают один — три дня.
RT на русском вчера в 23:00
Происшествия

В Амурской области осудили мужчину, нашедшего носки с золотом

РИА Новости вчера в 23:22
Экономика

Сбербанк рефинансирует ипотеку для клиентов в 2020 году

Руководство Сбербанка заявило о намерении ввести рефинансирование своей ипотеки для клиентов в следующем году.
Вести.Ru 10 декабря в 06:55
Футбол

«Монако» опубликовал ролик в честь 50 матчей Головина за клуб

В официальном Twitter-аккаунте "Монако" был опубликован ролик, посвященный российскому хавбеку команды Александру Головину.
Газета.Ru 09 декабря в 16:39
Наука

У побережья Калифорнии найдены тысячи загадочных дыр на дне океана

Недалеко от калифорнийского побережья Биг-Сура на морском дне было обнаружено около 15 тысяч загадочных отверстий круглой формы.
ИнфоСМИ вчера в 12:47
Политика

В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2

Против "Северного потока – 2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ.
РИА Новости вчера в 19:05
Политика

Сурков ответил на слова Авакова о саммите в Париже

Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал утверждение главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у него якобы "сдали нервы" во время переговоров на саммите "нормандской четверки" в Париже.
РИА Новости вчера в 07:49
Происшествия

В Приамурье младенец погиб из-за кормления смесями из сухого молока

РИА Новости вчера в 22:43
Общество

Россияне смогут обращаться в поликлиники без полиса ОМС

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) совместно с территориальным фондом ОМС Московской области разрабатывает сервис, который позволит обращаться в медорганизации без полиса ОМС.
RT на русском 10 декабря в 22:00
Политика

Ярош заявил о наличии у Кремля плана уничтожить Украину до 2024 года

Бывший лидер украинской экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в РФ) Дмитрий Ярош заявил о существовании у Кремля плана по уничтожению Украины до 2024 года.
Известия вчера в 08:20
Общество

Прощание с Лужковым началось в Москве

Газета.Ru вчера в 23:52
Политика

Трамп сообщил Лаврову о желании увеличить товарооборот с Россией

Президент США Дональд Трамп на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым сообщил о желании увеличить товарооборот между странами в несколько раз.
Lenta.ru вчера в 23:45
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о свадьбе на помощнице

Российский юморист Евгений Петросян прокомментировал информацию о своей женитьбе на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой.
Накануне.Ru вчера в 17:13
Армия и оружие

На Украине начались испытания БТР-4Е с системой «прозрачной» брони

На Яворовском полигоне во Львовской области Украины начались испытания образца системы Land Platform Modernization Kit (LPMK) так называемой "прозрачной" брони на бронетранспортере БТР-4Е.
Военное обозрение 10 декабря в 04:25
Происшествия

Останки тел обнаружены в зоне поиска пропавшего самолета ВВС Чили

Коммерсантъ 00:29
Общество

Почти 45% компаний в РФ отказываются от искусственного интеллекта

Используют технологии искусственного интеллекта почти 31% компаний, а 23% планируют их внедрять.
REGNUM 00:29
Общество

В МЧС рассказали о реакции Путина на спасение ребенка в Магнитогорске

РИА Новости вчера в 20:44
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