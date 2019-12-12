Политика
РИА НовостиВ сенате США одобрили билль, признающий Россию «спонсором терроризма»
Международный комитет сената США одобрил законопроект (билль), который обязывает госсекретаря решить, надо ли объявить Россию спонсором терроризма, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета. В список поддерживающих терроризм стран входят Иран, Северная Корея, Сирия и Судан.
Читать в источнике
Оценить571
с чего всё началось
Комитет по иностранным делам Сената Конгресса одобрил в среду законопроект, который обязывает американского госсекретаря рассмотреть вопрос о том, является ли Россия страной - спонсором терроризма.ТАССвчера в 13:22
Подробнее о событии
Показать все источники
В Cенате США одобрили законопроект о возможном признании России спонсором терроризма
Коммерсантъвчера в 14:20
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 04:16, Ашберн
Политика
День Конституции отмечают в России
Конституция РФ вступила в силу со дня её опубликования в «Российской Газете» − 25 декабря 1993 года.
Музыка
Билан отказался выступать на шоу звезд «Евровидения»
Единоборства
Отец Хабиба назвал бой с Фергюсоном самым важным в истории UFC
Отец и тренер российского бойца Хабиба Нурмагомедова Абдулманап прокомментировал предстоящий поединок ученика против представителя США Тони Фергюсона, который пройдет 18 апреля следующего года, сообщает RТ.
Общество
Госдума запретила штрафовать водителей за превышение средней скорости
Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете выписывать водителям штрафы за превышение средней скорости на определенном участке дороги, сообщает ТАСС.
Шоу-бизнес
Брэд Питт рассказал о личной жизни после развода с Анджелиной Джоли
Голливудский актер Брэд Питт не распространялся о подробностях личной жизни после развода с Анджелиной Джоли, однако журналисты добились от него ответа на вопрос о том, были ли у него романы после расставания с женой.
Общество
В Москве прощаются с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя проходит церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым, сообщает корреспондент "Ъ".
Общество
Россияне массово испугались увольнений
В опросе приняли участие 20,5 тыс. работников.
Политика
Москва выслала двух немецких дипломатов в ответ на действия Берлина
Москва объявила двух сотрудников посольства ФРГ в России персонами нон грата, сообщается на сайте МИДа.
Здоровье
Тест со стулом позволит выявить рак легких
Ученые назвали простой способ, который позволит выявить заболевание на ранней стадии. Для этого теста понадобится обычный стул.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы
Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
Политика
От Евросоюза ждут ответа на санкции США против «Северного потока — 2»
Президент АНК и глава концерна OMV Райнер Зеле назвал санкции против проекта газопровода ударом по Европе и её тесному союзнику — Германии.
Общество
Подсчитан средний срок жизни россиян на пенсии
Подсчитан средний срок жизни россиян на пенсии: результаты исследования компании FinExpertiza имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».
Происшествия
На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел пожар
На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», находящемся на ремонте в доке Мурманска, произошел пожар, сообщил центр судоремонта «Звездочка».
Общество
Главврач клиники в Мюнхене назвал причину смерти Лужкова
У экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, скончавшегося 10 декабря, случился инфаркт.
Общество
Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским
Политика
Парламент Казахстана одобрил вывод части земель Байконура из аренды РФ
Парламент Казахстана на пленарном заседании в четверг одобрил изменения в договор с Россией об аренде комплекса Байконур.
Происшествия
Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки
Общество
Россиян предупредили о волнах холода зимой
Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с "Российской газетой" заявил, что жителей некоторых регионов России ожидают волны холода.
Происшествия
Власти Кубани назвали имена офицеров, погибших при крушении Ми-28
При крушении боевого вертолета Ми-28 в Краснодарском крае погибли подполковник Александр Склянкин и майор Руслан Кушниренко, сообщает пресс-служба администрации губернатора Вениамина Кондратьева.
Общество
В Приморье частично затонула подлодка
Отправленная на утилизацию подводная лодка частично затонула во время буксировки в Приморском крае.
Политика
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Экономика
Акции Saudi Aramco подорожали на 10%
Акции Saudi Aramco, размещенные на бирже в среду, 11 декабря, подорожали на 10%: с объявленной при IPO суммы в 32 саудовских риала ($8,5) до 35,2 риала ($9,39).
Политика
31 декабря во Владимирской области станет выходным днем
Областные власти поддались общероссийскому тренду и официально объявили 31 декабря выходным днем в этом году.
Футбол
Онлайн трансляция матча «Динамо» Киев – «Лугано»
В группе В пройдут решающие поединки, но «Динамо» имеет призрачные шансы на успех.
Общество
В Рязани оштрафовали делегацию из США за нарушение визового режима
После беседы со студентами члены делегации были оштрафованы по ч. 2 ст. 18.8 КоАП (нарушение правил въезда либо режима пребывания в России, выразившееся в несоответствии заявленной цели въезда).
Общество
Почти половина россиян захотели отдыхать после Нового года три дня
Почти половина россиян (47,5 процента) считают, что для отдыха по случаю Нового года достаточно трех выходных дней.
Гаджеты
Apple выпустила обновление iOS для старых устройств
Apple без каких-либо предупреждений выпустила iOS 12.4.4 для старых устройств, которые остались без возможности обновления до iOS 13.
Политика
В Румынии задержали главу Меджлиса русофоба Чубарова
Утром 12 декабря главу Меджлиса крымско-татарского народа (запрещенная в РФ экстремистская организация – ред.) Рефата Чубарова задержали в аэропорту Бухареста.
Политика
В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2
"Северный поток — 2" Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.