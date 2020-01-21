Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ сенате США отклонили запрос демократов о документах по Украине

Республиканцы в сенате США не пропустили требование демократов запросить у Белого дома в рамках процедуры импичмента президента большое количество документов, связанных со звонком Дональда Трампа лидеру Украины Владимиру Зеленскому и удерживанием помощи по военной линии.
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