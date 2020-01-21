Политика
РИА НовостиВ сенате США отклонили запрос демократов о документах по Украине
Республиканцы в сенате США не пропустили требование демократов запросить у Белого дома в рамках процедуры импичмента президента большое количество документов, связанных со звонком Дональда Трампа лидеру Украины Владимиру Зеленскому и удерживанием помощи по военной линии.
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Общество
В ОСК посчитали недопустимым называть журналистов «твари пиндосовские»
В Объединённой судостроительной корпорации прокомментировали эмоциональный пост пресс-секретаря мурманского судоремонтного завода № 10 Ольги Поповой, которая назвала журналистов «твари пиндосовские».
Происшествия
Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Футбол
Ларин: надеемся, через какое-то время «Манчестер Юнайтед» сделает предложение Пиняеву
Надеемся, через какое-то время «Манчестер Юнайтед» сделает предложение Сергею.
Здоровье
Число погибших от нового коронавируса в Китае выросло до девяти
Число погибших от заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа в Китае, увеличилось до девяти человек, заявил замглавы Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ли Бинь в ходе брифинга.
Технологии
Дуров назвал iCloud инструментом слежки
Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что облачный сервис компании Apple iCloud стал инструментом наблюдения.
Происшествия
В Москве нашли мертвой невестку Никиты Хрущева
В столице была найдена мертвой супруга сына советского лидера Никиты Хрущева, 85-летняя Галина Шумова.
Хоккей
Президент КХЛ Чернышенко стал вице-премьером России
Президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко назначен вице-премьером Российской Федерации.
Общество
В Минкомсвязи задумались о бесплатном доступе россиян к соцсетям
В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязи) обсуждают возможность предоставления россиянам бесплатного доступа к социальным сетям, мессенджерам и поисковикам.
Здоровье
Кардиолог рассказал о признаках возможной смерти из-за отрыва тромба
Часто причиной оторвавшегося тромба у девушек становится варикозное расширение вен, а у молодых мужчин — мерцательная аритмия.
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки
Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
Общество
Банкам могут запретить брать комиссию по платежам за ЖКХ
Госдума рассмотрит законопроект о запрете взимания банковской комиссии за платежи жилищно-коммунальных услуг.
Здоровье
Умер один из членов нижегородской семьи с редким заболеванием
Умер один из членов нижегородской семьи с редким заболеванием.
Хоккей
Сборная России по хоккею разгромила Финляндию и вышла в финал ЮОИ
Космос
Флот дирижаблей хотят создать для спасения космонавтов
Флот дирижаблей предлагают построить для поиска и спасения космонавтов при авариях, которые могут случиться во время полетов с космодрома Восточный, передает РИА Новости со ссылкой на материалы Центра подготовки космонавтов.
Политика
Путин назвал новый кабинет министров сбалансированным
Представляя новое правительство, Владимир Путин назвал его состав "сбалансированным" и призвал в ускоренном режиме добиться роста благосостояния россиян.
Космос
Астрономы заметили гравитационные волны со стороны Бетельгейзе
По мнению Энди Хауэлла из обсерватории Лас-Кумбрес, замеченные гравитационные волны не связаны со взрывом именно этой звезды.
Шоу-бизнес
Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов
48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.
Политика
Новым главой Минкомсвязи стал Максут Шадаев
Новым главой Минкомсвязи РФ указом президента РФ назначен Максут Шадаев. Шадаев — вице-президент "Ростелекома" по цифровым платформам.
Киберспорт
DreamLeague Leipzig Major: Virtus.pro проиграла Reality Rift
Virtus.pro потерпела поражение от команды Reality Rift в матче группы C на DreamLeague Leipzig Major.
Футбол
Кокорин сделал хет-трик в товарищеском матче «Зенита»
Александр Кокорин, который продолжает проходить сборы перед второй частью чемпионата России вместе с питерским "Зенитом", снова отличился в товарищеской игре.
Политика
Американское СМИ рассказало, как США разрушали СССР
Ролл считает, что нахождение воздушного судна США в советском воздушном пространстве было актом войны.
Гаджеты
Лучший в мире камерофон Huawei Mate 30 Pro 5G заметно подешевел
Смартфон Huawei Mate 30 Pro 5G в рейтинге DxOMark сейчас занимает первое место как лучший камерофон в мире с рекордными 123 баллами.
Армия и оружие
Издание Sohu: Россия блокирует для США единственную лазейку на севере
«Российские войска заблокируют единственную лазейку в системе ПВО, которой могли бы воспользоваться США», – отмечают авторы Sohu.
Политика
Зюганов отреагировал на новый состав правительства
На новый состав правительства России, представленный премьер-министром Михаилом Мишустиным, отреагировал лидер Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Зюганов, 22 января в эфире телеканала Россия 24.
Шоу-бизнес
Кредитор Виталины отверг слухи о неадекватности Джигарханяна
Виталина уверяет, что Армен Борисович находится в плачевном состоянии.
Экономика
Эксперт предсказал последствия от замены Белоруссией российской нефти
Белоруссии придется быть готовой переплачивать за нефть, в случае покупки топлива по реверсу из Европы в качестве альтернативы импорту из России, заявил эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский в интервью Sputnik Латвия.