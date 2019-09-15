с чего всё началось

Грэм хочет втянуть США в большую войну против Ирана, призывая нанести удар по иранским нефтяным объектам. Ситуация вокруг Ирана не перестает накаляться. Самая вероятная ближайшая война.

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что властям США пора обсудить возможность ударов по нефтяным объектам Ирана в случае, если Тегеран "продолжит свои провокации".

Шоу-бизнес Станислав Садальский показал переписку с Анастасией Заворотнюк Актер Станислав Садальский в своем Instagram показал подписчикам переписку с телеведущей и актрисой Анастасией Заворотнюк.

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Политика В Раду внесли проект закона о бюджете Украины на 2020 год Проект закона о бюджете Украины на 2020 год внесен в Верховную раду, соответствующая информация опубликована на сайте парламента.

Культура Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят» Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».

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Политика Глава «Ростеха» допустил возможность ребрендинга SSJ-100 Глава государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов допустил возможность переименования самолёта Sukhoi Superjet 100.

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