Политика
РИА НовостиВ сенате США предложили атаковать нефтяные объекты Ирана
Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что властям США пора обсудить возможность ударов по нефтяным объектам Ирана в случае, если Тегеран "продолжит свои провокации".
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Грэм хочет втянуть США в большую войну против Ирана, призывая нанести удар по иранским нефтяным объектам. Ситуация вокруг Ирана не перестает накаляться. Самая вероятная ближайшая война.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельРИА Новости 09:00
с чего всё началось
«Иран не прекратит свое дурное поведение до тех пор, пока последствия не станут более реальными, как, например, атака на их нефтеперерабатывающие предприятия, что станет мощным ударом для режима», — написал сенатор в Twitter.Телеканал 360°00:19
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