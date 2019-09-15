с чего всё началось

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что властям США пора обсудить возможность ударов по нефтяным объектам Ирана в случае, если Тегеран "продолжит свои провокации".

Политика Джонсон сравнил Brexit с вырывающимся из оков Халком Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сравнил покидающую ЕС Англию с героем комиксов и фильмов компании Marvel Халком.

Армия и оружие В Оренбургской области открылись стратегические учения «Центр-2019» Торжественная церемония открытия стратегических командно-штабных учений (СКШУ) "Центр-2019", которые станут завершающим этапом боевой подготовки Вооруженных Сил РФ в этом году, состоялась на полигоне Донгуз в Оренбургской области в воскресенье, говорится в сообщении Минобороны РФ.

Культура Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят» Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».

Теннис Надаль считает Медведева лучшим теннисистом нового поколения Испанский теннисист Рафаэль Надаль считает, что россиянин Даниил Медведев является лучшим теннисистом молодого поколения на данный момент.

Шоу-бизнес Представитель Заворотнюк заявил о запрете комментировать ее состояние Представитель российской актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов сообщил о запрете комментировать ее состояние здоровья.

Происшествия Глава курганского штаба Навального задолжал банку 7,5 миллиарда рублей Глава штаба оппозиционера Алексея Навального в Кургане Алексей Шварц задолжал «Тинькофф-банку» 7,5 млрд рублей.

Происшествия Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Ярославской области Опубликовано видео с места ДТП в Ярославской области, где пассажирский автобус столкнулся с фурой.

Политика В бундестаге заявили, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL носит политический характер и принято с целью частично вытеснить Россию с рынка природного газа.

Общество Атмосферное давление резко понизится в Москве с понедельника Низкое атмосферное давление прогнозируется в Москве в течение всей рабочей недели.

Энергетика Названы сроки восстановления добычи нефти после атак дронов В своем заявлении министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман заявил, что в результате атаки страна лишилась 5,7 млн баррелей в день добычи нефти и газа.

Космос OneWeb запустит в декабре 34 спутника связи с Байконура Запуск первой большой партии из 34 спутников британской компании OneWeb состоится в декабре.

Происшествия В Башкирии девушку-подростка заподозрили в убийстве семилетней сестры Семнадцатилетнюю жительницу башкирского города Салават заподозрили в убийстве младшей сестры.

Происшествия Приговоренный к расстрелу россиянин зарезал росгвардейца Предполагаемым убийцей 23-летнего сотрудника Росгвардии в Южно-Сахалинске (Сахалинская область) оказался 51-летний уроженец Сызрани, которого в 1995 году приговорили к смертной казни.

Происшествия В курганской колонии убили заключенного В исправительной колонии в Курганской области убили заключенного. Об этом сообщили РБК в УФСИН России по Курганской области.

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Здоровье Роспотребнадзор выяснит, как питаются россияне Проведение исследований будет организовано путем опроса и анкетирования родителей при участии детей и анализа сведений образовательных учреждений, в которых организовано питание детей.

Футбол Главный тренер «Спартака» Кононов не подавал в отставку Олег Кононов не подавал в отставку с поста главного тренера столичного футбольного клуба "Спартак".

Авто Skoda показала во Франкфурте внедорожный Superb Scout Компания Skoda в рамках Франкфуртского автосалона показала внедорожную модификацию Superb Scout.

Здоровье Названы полезные свойства ромашкового чая Эксперты назвали полезные свойства ромашкового чая.

Общество Плавучая АЭС «Академик Ломоносов» прибыла на Чукотку Плавучий атомный энергоблок (ПЭБ) «Академик Ломоносов» в субботу, 14 сентября, пришвартовался в месте своего постоянного базирования на Чукотке.

Политика Чемезов заявил о возможном ребрендинге Superjet Полный текст интервью читайте в понедельник на сайте РБК Чемезов отметил, что необходимо уходить от сильной зависимости от иностранных комплектующих в самолете.