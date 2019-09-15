Политика
РИА НовостиВ сенате США предложили атаковать нефтяные объекты Ирана
Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что властям США пора обсудить возможность ударов по нефтяным объектам Ирана в случае, если Тегеран "продолжит свои провокации".
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Иран не прекратит свое дурное поведение до тех пор, пока последствия не станут более ощутимыми, как, например, атака на их нефтеперерабатывающие предприятия, что станет сокрушительным ударом по режиму.
— Линдси Грэм, американский политикРЕН ТВ вчера в 22:53
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено вчера в 23:56, Вашингтон
Футбол
«Спартак» проиграл «Уралу» в матче чемпионата России по футболу
Московский "Спартак" проиграл екатеринбургскому "Уралу" со счетом 1:2 в домашнем матче девятого тура чемпионата России по футболу.
ТАСС вчера в 11:24
Энергетика
Добыча нефти в Саудовской Аравии рухнула вдвое после атаки дронов
Атака беспилотников на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению добычи нефти в стране вдвое, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
Газета.Ru вчера в 15:25
Происшествия
Под Челябинском четыре человека насмерть отравились картофельным газом
РИА Новости вчера в 15:35
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов обвенчались в храме
Телеведущая, светская львица Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов обвенчались сегодня, 13 сентября, в Храме Большого Вознесения.
Газета Кемерова 13 сентября в 09:14
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
Как заявил нейрохирург, если "опухоль развилась до такой стадии, что пациент находится в коме, возможности провести операцию уже нет".
РИА Новости вчера в 19:41
Армия и оружие
Российские военные доставили в Сирию 2,5 тонны гумпомощи. 12 сентября
Новостной фронт 12 сентября в 04:26
Хоккей
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Вести.Ru вчера в 11:06
Спорт
Песков отреагировал на продажу спортсменкой подаренной Путиным машины
В сентябре Фаткулина объявила, что продаст машину, подаренную ей президентом Владимиром Путиным.
РБК 13 сентября в 08:47
Единоборства
Джастин Гэтжи нокаутировал Дональда Серроне в первом раунде
Только что завершился главный бой шоу UFC Fight Night 158 между Джастином Гэтжи и Дональдом Серроне.
Allboxing.ru вчера в 23:06
Технологии
Дефицит IP-адресов усложнит доступ россиян к онлайн-ресурсам
Как заявляют эксперты интернет-отрасли, уже в октябре этого года российские пользователи могут столкнуться с проблемой нехватки IP-адресов.
Infonex.ru 13 сентября в 06:22
Политика
Пушков прокомментировал позицию Киева по амнистии в Донбассе
14 сентября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев не рассматривает возможность полной амнистии участников конфликта в Донбассе в рамках переговоров о выполнении Минских соглашений, а также ведет работу по продлению или принятию нового закона об особом статусе Донбасса.
Известия вчера в 23:13
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей шоу на «Первом канале»
На своей официальной странице в Facebook "Первый канал" опубликовал тизер нового шоу с участием Ксении Собчак.
VSE42.RU 13 сентября в 10:58
Экономика
Конфликт в Ормузском проливе угрожает рынку алюминия
Обострение ситуации в зоне Ормузского пролива ставит под угрозу стабильность мирового рынка алюминия и химической продукции.
RT на русском вчера в 21:43
Происшествия
МАК подготовил промежуточный отчет по ЧП с Airbus A321
Российская газета вчера в 01:05
Кино
Джеймс Ганн опубликовал актёрский состав «Отряда самоубийц 2»
Американский режиссёр Джеймс Ганн, который известен зрителям по фильмам «Стражи Галактики» опубликовал актерский состав второй части кинокомикса «Отряд самоубийц».
iReactor вчера в 01:48
Армия и оружие
Российские истребители трижды перехватывали израильские самолеты
Российские истребители были отправлены для перехвата израильских самолетов.
ГЛАС.RU вчера в 07:03
Происшествия
Золотой унитаз, украденный из британского дворца, стоил 6 млн долларов
Ранее британские СМИ писали о том, что стоимость унитаза, полностью отлитого из 18-каратного золота, составляет 1,25 млн долларов, однако по словам управляющего дворца, в действительности эта цифра почти в пять раз больше, сообщает ТАСС.
Вести.Ru вчера в 18:18
Шоу-бизнес
Андрей Разин назвал причину болезни Анастасии Заворотнюк
Разин сравнил болезнь Заворотнюк не только с диагнозом Фриске, но и с Хворостовским.
Lisa.ru вчера в 10:15
Происшествия
В Ярославской области в аварии с автобусом погибло семь человек
В Ярославской области автобус попал в аварию. По предварительным данным, семь человек погибло, более 20 пострадало.
Life.ru вчера в 04:18
Происшествия
В Подмосковье электричка сбила насмерть двух человек
Электричка сбила двух людей в районе станции Тайнинской под Москвой, они умерли от полученных травм.
ТАСС вчера в 12:50
Политика
Чешские коммунисты потребовали сохранить памятник Коневу
Компартия Чехии и Моравии (КПЧМ) потребовала от правительства, МИД и минобороны добиться сохранения памятника советскому маршалу Ивану Коневу.
Известия вчера в 16:22
Шоу-бизнес
Собчак станцевала на свадьбе в корсете и чулках
Известная российская телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с режиссером Константином Богомоловым исполнила танец в корсете и чулках.
ФАН вчера в 03:18
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 13 сентября в 05:33
Общество
В Кемерове на месте ТЦ «Зимняя вишня» открыли сквер
Сквер Ангелов построили в Кемерове на месте снесенного торгового центра "Зимняя вишня", где 25 марта 2018 года произошел пожар и погибли 60 человек.
ТАСС вчера в 21:47
Происшествия
Житель Коми попался на убийстве из-за селфи с телом
Инцидент произошел в октябре 2018 года в Воркуте, где во время застолья местный житель убил приятеля и сфотографировался на фоне его тела.
Известия вчера в 21:21
Здоровье
Пенсионную реформу затеяли, чтобы очистить Россию от нищих стариков
Чиновники, оправдывая пенсионную реформу, говорят, что это общемировая тенденция, хотя и ничего не предпринимают, чтобы эффективно повысить рождаемость, а также помощь пожилым людям найти работу и адаптироваться к современной жизни.
Свободная Пресса вчера в 03:00
Политика
Bloomberg: Джонсон намерен проигнорировать запрет на «жесткий» Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен нарушить принятый парламентом закон, по которому выход Британии из состава Евросоюза без достигнутого соглашения невозможен.
ТАСС вчера в 22:34
Гаджеты
Роскачество составило рейтинг лучших новых смартфонов
Роскачество протестировало 23 новых смартфона по 231 параметру. В результате лидером рейтинга стал смартфон Samsung Galaxy S10+.
RuNews24.ru 13 сентября в 05:20
Авто
Определены регионы с самыми дешевыми подержанными автомобилями
Специалисты одного из отечественных сайтов по продаже авто выяснили, в каких регионах продаются самые дорогие подержанные автомобили, а в каких можно найти машину с пробегом подешевле.
SpeedMe вчера в 07:32
Общество
Плавучая АЭС «Академик Ломоносов» пришвартовалась на Чукотке
Плавучий атомный энергоблок (ПЭБ) "Академик Ломоносов" пришвартовался в месте своего постоянного базирования на Чукотке, сообщает АО "Концерн Росэнергоатом".
Интерфакс вчера в 02:54