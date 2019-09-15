с чего всё началось

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что властям США пора обсудить возможность ударов по нефтяным объектам Ирана в случае, если Тегеран "продолжит свои провокации".

Политика В МИД России считают необходимым возобновить переговоры США и талибов Возобновление переговоров между Соединенными Штатами и движением "Талибан" (запрещено в РФ) необходимо, талибы на переговорах в Москве выразили готовность к продолжению диалога с Вашингтоном.

Политика Сноуден заявил о желании получить убежище во Франции Бывший аналитик Агентства национальной безопасности (АНБ) и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Эдвард Сноуден сообщил, что попросил убежище во Франции еще в 2013 году, и хотел бы, чтобы французский президент Эмманюэль Макрон его предоставил.

Общество В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.

Шоу-бизнес Станислав Садальский опубликовал переписку с Анастасией Заворотнюк Актер Станислав Садальский обнародовал переписку с актрисой Анастасией Заворотнюк на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Происшествия Вертолет с тремя людьми на борту перестал выходить на связь в Якутии Пилот вертолета, выполнявшего рейс на территории Оймяконского района Якутии, перестал выходить на связь, говорится в сообщении, распространенном в воскресенье пресс-службой ГУ МЧС по региону.

Единоборства ММА. Гэтжи нокаутировал Серроне, Крылов проиграл Тейшейре В главном поединке соревнований сошлись два американских легковеса — Дональд Серроне и Джастин Гэтжи.

Политика В Фанаре нашли «виновного» в ситуации с церковью на Украине В Константинопольском патриархате возложили ответственность за ситуацию с церковью на Украине на митрополита Пирейского Серафима, выступившего против предоставления автокефалии "новой церкви", в Фанаре обвинили его также в "систематическом укреплении российского арсенала".

Происшествия На НПЗ в Саудовской Аравии произошли пожары из-за атаки беспилотников На двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары, сообщили власти королевства.

Футбол Сёмин поддержал мальчика с причёской Ибрагимовича Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин записал видеообращение к четверокласснику Прохору из Сосновоборска, у которого возникли проблемы в школе из-за причёски в стиле шведского нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича.

Общество В Кемерово на месте сгоревшей «Зимней вишни» открыли «Парк ангелов» В Кемерово в память о погибших в результате пожара в "Зимней вишне" на месте сгоревшего торгового центра открыли "Парк ангелов", передает корреспондент РИА Новости.

Шоу-бизнес Собчак и Богомолов обвенчались в храме Телеведущая, светская львица Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов обвенчались сегодня, 13 сентября, в Храме Большого Вознесения.

Политика Bloomberg: Джонсон намерен проигнорировать запрет на «жесткий» Brexit Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен нарушить принятый парламентом закон, по которому выход Британии из состава Евросоюза без достигнутого соглашения невозможен.

Армия и оружие В Черное море вошел экспедиционный корабль ВМС США Экспедиционный транспорт USNS Yuma (T-EPF-8) ВМС США вошел в акваторию Черного моря, сообщил ресурс Bosphorus Observer, отслеживающий прохождение судов через пролив Босфор.

Политика Пушков прокомментировал позицию Киева по амнистии в Донбассе 14 сентября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев не рассматривает возможность полной амнистии участников конфликта в Донбассе в рамках переговоров о выполнении Минских соглашений, а также ведет работу по продлению или принятию нового закона об особом статусе Донбасса.

Политика Депутат Госдумы оценил предложение соединить Балтийское и Черное моря Бальбек предположил, что если таким образом Киев хочет показать свою работоспособность, то это никто не оценит.

Здоровье Нейрохирург рассказал, какие симптомы указывают на рак головного мозга Кандидат медицинских наук, нейрохируг Алексей Кащеев рассказал "Вечерней Москве" о симптомах, указывающих на рак головного мозга.

Шоу-бизнес У Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга Как сообщает "Комсомольская правда" у известной актрисы Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга.

Религия Русский экзархат в Европе приняли в РПЦ Священный Синод Русской православной церкви принял главу Русского экзархата архиепископа Иоанна (Реннето) в юрисдикцию Московского патриархата.

Армия и оружие ВФУ 4 раза нарушили режим прекращения огня За прошедшие сутки противник 4 раза нарушил режим прекращения огня.