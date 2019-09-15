Политика
РИА НовостиВ сенате США предложили атаковать нефтяные объекты Ирана
Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что властям США пора обсудить возможность ударов по нефтяным объектам Ирана в случае, если Тегеран "продолжит свои провокации".
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с чего всё началось
«Иран не прекратит свое дурное поведение до тех пор, пока последствия не станут более реальными, как, например, атака на их нефтеперерабатывающие предприятия, что станет мощным ударом для режима», — написал сенатор в Twitter.Телеканал 360°00:19
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