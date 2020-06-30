Сенатор США Джон Тьюн предложил поправку в оборонный бюджет на 2020/21 финансовый год, которая позволит США приобрести у Турции российские зенитные ракетные системы С-400. Поправка оказалась в числе более 500 предложений сената, подготовленных для внесения в бюджет.

В США предложили выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона

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