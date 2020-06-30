Политика
РБКВ США предложили выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона
Сенатор США Джон Тьюн предложил поправку в оборонный бюджет на 2020/21 финансовый год, которая позволит США приобрести у Турции российские зенитные ракетные системы С-400. Поправка оказалась в числе более 500 предложений сената, подготовленных для внесения в бюджет.
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Общество
В Саратовской области за сутки выявлено 110 случаев коронавируса
За минувшие сутки значительное число заболевших зафиксировано в Балашовском районе — 24 пациента, в Саратове выявлено 19 случаев, в Энгельсском районе — 14, в Дергачевском — 10, в Балаковском и Ершовском — по 8.
Саратов.Экспресс 02:43
Кино
Райан Рейнольдс испортил встречу героев фильмов «Люди Икс»
Исполнитель роли Дэдпула Райан Рейнольдс испортил встречу участников фильмов о Людях Икс, в которой принимали участие Патрик Стюарт, Хью Джекман, Холли Берри, Фамке Янссен.
Kinonews.ru 28 июня в 03:49
Транспорт
По Крымскому мосту запустили железнодорожное грузовое движение
Министр транспорта Евгений Дитрих и глава Крыма Сергей Аксенов открыли железнодорожное грузовое движение по Крымскому мосту.
Коммерсантъ 03:38
Общество
Глава ВОЗ заявил об ускорении распространения коронавируса в мире
Распространение пандемии коронавируса в мире ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в некоторых государствах.
Известия вчера в 22:23
Политика
Россия обдумывает предложение Турции запустить авиасообщение с 15 июля
Российские власти рассматривают предложение Турции по возобновлению авиасообщения с 15 июля, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.
Коммерсантъ 04:48
Шоу-бизнес
Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом
Известия 04:47
Транспорт
«Автодор» назвал стоимость проезда по ЦКАД
Стоимость проезда по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) составит 2,5 руб. за 1 км. Как сообщает ТАСС, об этом журналистам рассказал глава «Автодора» Вячеслав Петушенко.
РБК вчера в 03:14
Транспорт
Движение по трассе «Таврида» запустили от Керчи до Белогорска
Запущено движение по четырехполосному участку трассы "Таврида" от Керчи до Белогорска протяженностью 115 км, говорится в сообщении Министерства транспорта РФ.
ТАСС 05:01
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
Общество
Почти половина россиян встретили пандемию без сбережений
У 45% россиян совсем или почти не оказалось сбережений к началу пандемии коронавируса, говорится в отчете аналитического центра НАФИ (есть у РБК) по итогам опроса в июне.
РБК вчера в 23:00
Общество
Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно
РИА Новости вчера в 12:25
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
Lenta.ru вчера в 08:52
Политика
Лидеры России и Белоруссии откроют мемориал под Ржевом
Вести.Ru вчера в 23:05
Происшествия
На Урале отпустили из-под ареста обвиняемых в насилии экс-полицейских
Ленинский районный суд Екатеринбурга заменил домашний арест на запрет определенных действий.
Российская газета 04:03
Политика
В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины
Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru 00:54
Общество
Воробьев сообщил об открытии детских садов в Подмосковье с 6 июля
Все детские сады в Московской области откроются в понедельник, 6 июля. Об этом 30 июня сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Известия 04:58
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 28 июня в 18:20
Армия и оружие
Пентагон сообщил об отсутствии доказательств сговора России с талибами
Напомним, о сговоре России с талибами первой заявила газета The New York Times (NYT).
Коммерсантъ 04:33
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт во Владикавказе
ФСБ распространила видеозапись задержания сторонника «Исламского государства»*, готовившего взрыв во Владикавказе.
RT на русском 03:38
Шоу-бизнес
71-летняя Алла Пугачева опубликовала селфи с прогулки
Алла Пугачева вместе с Лизой гуляли по полю ромашек и люпинов Сегодня 71-летняя Алла Пугачева опубликовала редкие фото со своей прогулки по зеленым полям.
Вокруг ТВ вчера в 06:24
Происшествия
Назван четвертый потерпевший в деле устроившего ДТП Ефремова
В деле артиста Михаила Ефремова появился четвертый потерпевший, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 04:48
Общество
Суд оштрафовал Овсянникова за хулиганство в ижевском аэропорту
Завьяловский районный суд Удмуртии оштрафовал бывшего заместителя главы Мипромторга РФ Дмитрия Овсянникова на 2 тыс. рублей по делу о мелком хулиганстве в аэропорту Ижевска.
Известия 04:27
Финансы
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 70,22 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос по отношению к рублю на 0,3%, до отметки в 70,22 рубля, курс евро прибавил 0,2%, до 78,87 рубля.
ТАСС 03:08
Происшествия
В Тульской области задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки
Тула, 30 июня 2020, 11:19 — REGNUM Подозреваемого в убийстве 13-летней девочки задержали в Тульской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета России 30 июня.
REGNUM 04:19
Политика
Россию включили в пятерку потенциальных стран-лидеров в мире
В число лидеров, по мнению эксперта, помимо России выходят Китай и Индия. Однако РФ занимает только четвертое место в списке.
Газета.Ru вчера в 14:17
Происшествия
Взрыв в Киеве: Пострадавшим раздали жилье, в которое они не могут попасть
Евразия Daily 03:35
Культура
Шнуров назначен генеральным продюсером RTVI
Газета.Ru 02:53
Футбол
Гончаренко рассказал об атмосфере в ЦСКА перед дерби со «Спартаком»
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал об атмосфере в команде перед матчем 25-го тура чемпионата России против столичного "Спартака".
Газета.Ru 04:51
Общество
В Пермском крае за сутки выявили 56 случаев коронавируса
За прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 56 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперштаб со ссылкой на Роспотребнадзор.
Рифей-Пермь вчера в 03:49