Политика

РБКРБКВ США предложили выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона

Сенатор США Джон Тьюн предложил поправку в оборонный бюджет на 2020/21 финансовый год, которая позволит США приобрести у Турции российские зенитные ракетные системы С-400. Поправка оказалась в числе более 500 предложений сената, подготовленных для внесения в бюджет.
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СМИ: В сенате США предложили выкупить у Турции С-400

RT на русскомвчера в 19:57

США предложили выкупить у Турции С-400: Возможно ли это и как ответит Россия

Комсомольская правда06:26

СМИ: Вашингтон хотел выкупить С-400 у Турции

Московский Комсомолец Турция03:41

В США предложили выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона

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В Госдуме прокомментировали сообщения о планах США купить системы С-400

Известия06:36

В сенате США предложили выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона

РИА Новостивчера в 19:18

СМИ: США могут выкупить у Турции системы С-400

ТАССвчера в 17:11
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В Подольске задержали мужчину за поджог шатра для голосования

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Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля

О возобновлении рейсов из России в Турцию с 15 июля речи не идет, называть даты возобновления международного авиасообщения в данный момент преждевременно, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
РИА Новости 05:57
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В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
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Общество

Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря

В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд.
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Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом

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Как на вес человека влияет кофе, рассказали ученые

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Общество

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Правительство РФ выделило на расширенную программу льготного автокредитования 22,5 млрд рублей.
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Названы преимущества отключения геолокации на смартфоне

Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко назвал преимущества отключения геолокации на смартфоне.
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Общество

Названо число выявленных штаммов коронавируса в России

В Российской Федерации за все время пандемии, с момента фиксации первых больных с COVID-19, было выявлено свыше 100 штаммов коронавируса нового типа, пишет РИА Новости со ссылкой на генерального директора центра "Вектор" Рината Максютова.
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Происшествия

По 20 адресам в Петербурге идут обыски по делу о взятках

Сотрудники силовых структур проводят по 20 адресам в Санкт-Петербурге обыски.
Газета.Ru 06:34
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Происшествия

Умер актер и хореограф Максим Парфенов

Максим Парфенов выпал из окна своей квартиры, расположенной на 11 этаже.
ТВ Центр 05:59
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Политика

Путин подписал указ о призыве на военные сборы

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
Lenta.ru вчера в 08:52
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Владимир Путин выступит с обращением к россиянам

В прошлый раз глава государства обратился к россиянам ровно неделю назад.
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Происшествия

Под Тулой задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки

В Тульской области полиция задержала рецидивиста, подозреваемого в убийстве пропавшей девочки.
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2 июля Ubisoft представит свою королевскую битву

Компания Ubisoft запустила сайт Hyper Scape — футуристичной королевской битвы.
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Общество

Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября

Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
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При ответе на вопрос о позитивных сторонах системы более половины опрошенных (64%) отметили обеспечение всех граждан страны возможностью получить медпомощь, еще 42% согласились с тем, что ОМС обеспечивает доступность медпомощи по всей стране.
РБК 06:42
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Сегодня считаю необходимым сделать это вновь накануне основного дня голосования по внесению поправок в Конституцию нашей страны.
КИА 06:41
Общество

КПРФ обратилась к генпрокурору из-за «надомников» в Раменках

В ведомостях УИК 2771 по состоянию на 27 июня сказано, что для надомного голосования на этом избирательном участке выдано 34 бюллетеня, а в ведомостях ТИК Раменки по состоянию на 26 июня насчитали 393 «надомника» (копии документов с УИК и ТИК есть у РБК).
РБК вчера в 14:46
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Общество

С 1 июля в самарских домах появятся «умные» ИПУ

С 1 июля 2020 года поставщики электроэнергии будут обязаны устанавливать интеллектуальные системы учёта потребления во всех домах, как индивидуальных, так и многоквартирных.
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Армия и оружие

Обновленный крейсер «Адмирал Нахимов» передадут ВМФ РФ в 2022 году

Ремонтные работы крейсера «Адмирал Нахимова» планируется закончить в 2022 году с последующей передачей ВМФ, угроза срыва отсутствует.
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В России с 1 октября повысят оклады военнослужащим

Денежное довольствие военнослужащих и силовиков в России вырастет на 3 процента с 1 октября.
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Проценко опроверг сообщения о брошенных возле больницы медкартах

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко прокомментировал сообщения о том, что недалеко от лечебного учреждения прохожие нашли медкарты умерших от коронавируса, а также мешки для трупов.
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На Кубани подтверждено 60 новых положительных тестов на коронавирус

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Воробьев сообщил об открытии детских садов в Подмосковье с 6 июля

Все детские сады в Московской области откроются в понедельник, 6 июля. Об этом 30 июня сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
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Новый кроссовер Suzuki XL6 выходит на мировой рынок

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