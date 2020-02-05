Как ожидается, сегодня будет положен конец процедуре импичмента, которого отчаянно добиваются демократы. Сенат США проведет финальное голосование и решит, превышал ли Трамп полномочия в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

В сенате США пройдет финальное голосование по импичменту Трампу

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