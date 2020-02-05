Политика
Вести.RuВ сенате США пройдет финальное голосование по импичменту Трампу
Как ожидается, сегодня будет положен конец процедуре импичмента, которого отчаянно добиваются демократы. Сенат США проведет финальное голосование и решит, превышал ли Трамп полномочия в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
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В сенате США проводят заседание перед заключительным голосованием по импичменту Трампу
Интерфаксвчера в 14:48
В американском сенате пройдет финальное голосование по импичменту Трампу
Inc-news.ru04 февраля в 23:32
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