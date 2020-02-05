Политика

Вести.RuВести.RuВ сенате США пройдет финальное голосование по импичменту Трампу

Как ожидается, сегодня будет положен конец процедуре импичмента, которого отчаянно добиваются демократы. Сенат США проведет финальное голосование и решит, превышал ли Трамп полномочия в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
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В сенате США проводят заседание перед заключительным голосованием по импичменту Трампу

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В американском сенате пройдет финальное голосование по импичменту Трампу

Inc-news.ru04 февраля в 23:32

В сенате США пройдет финальное голосование по импичменту Трампу

Вести.Ru04 февраля в 23:18
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Появились кадры отражения сирийскими ПВО ракетного удара по Дамаску

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Ограниченные в правах родители «больше не могут представлять интересы ребенка в публичном пространстве, не могут больше представительствовать в его интересах, а вопрос проживания ребенка определяют органы опеки и попечительства — он может быть передан в приемную семью или под опеку».
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Вести.Ru вчера в 04:31
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Губернатор Стамбула Али Йерликая заявил, что причиной жесткой посадки самолета, его последующего выезда за ВПП и возгорания, были плохие метеоусловия, передает РИА "Новости".
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Происшествия

В Магнитогорске матери пришлось занести ребенка-инвалида в самолет

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Газета.Ru 03 февраля в 11:34
Политика

Макрон обвинил Россию в попытках переписать историю Второй мировой

Эммануэль Макрон заявил, что Москва по-новому интерпретирует историю Второй мировой войны.
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В видеоролике NASA показали, как бы выглядела Земля без океанов

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Роскачество проверило продающиеся в российской рознице презервативы и обнаружило в ряде изделий превышение допустимых уровней цинка и изопропилового спирта.
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Трамп заявил о своем вечном президентстве после провала импичмента

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Появились первые кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»

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