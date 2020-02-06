с чего всё началось

Сенат США проголосовал против импичмента президенту Дональду Трампу и признал его невиновным в предъявленных обвинениях, передает Reuters. 52 сенатора признали Трампа невиновным по обвинению в злоупотреблении властью, 53 – по обвинению в препятствовании конгрессу.

Происшествия Под Красноярском столкнулись 29 автомобилей Около деревни Сухая Балка под Красноярском утром 6 февраля произошло семь ДТП с участием 29 автомобилей.

Общество В Тюмени сообщили о состоянии эвакуированных из Китая россиян Все россияне и иностранцы, которых эвакуировали из китайского города Ухань и отправили на карантин под Тюменью, чувствуют себя нормально, симптомов болезни у них не проявилось, передает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб региона по профилактике коронавируса.

Экономика Жильё в России может подорожать на четверть Цены на жильё в России в ближайшие два года могут вырасти на 25%. Об этом 6 февраля сообщает газета «Известия».

Происшествия В Стамбуле пассажирский самолет разбился об ограждение после посадки В аэропорту имени Сабихи Гёкчен Стамбула Boeing 738 после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на три части, сообщает CNN Turk.

Культура Умер американский актёр Кирк Дуглас Известный американский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом в Instagram написал его сын, актёр Майкл Дуглас.

Энергетика Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.

Политика В Раде призвали не платить пенсии тем, кто симпатизирует РФ Депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Елизавета Богуцкая отказалась проголосовать за законопроект о пенсиях для жителей ДНР и ЛНР, поскольку считает, что жители Донбасса могут иметь пророссийские настроения, 6 февраля передает телеканал «112».

Происшествия В администрации Калининского района проходят обыски В среду, 5 февраля, стало известно, что Следственный комитет Петербурга пришёл с обысками в администрацию Калининского района.

Футбол В WADA прокомментировали новость о недопуске сборной России на ЧМ-2022 В пресс-службе ФИФА, отвечая на вопрос РИА Новости, отметили, что федерация находится на связи с WADA и не располагает какой-то новой информацией об участии сборной России в ЧМ-2022 по сравнению с той, что была в декабре.

Экономика Джефф Безос продал акции Amazon на $1,74 млрд Основатель и гендиректор Amazon Джефф Безос 31 января и 3 февраля продал акции этой компании на общую сумму $1,74 млрд, сообщает Forbes со ссылкой на документы, направленные Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Здоровье В Перми все школы закроют на карантин В Перми школы закрывают на карантин по гриппу и ОРВИ с 7 по 15 февраля.