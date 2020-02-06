Политика
ВедомостиСенат США оправдал Трампа по делу об импичменте
Сенат США проголосовал против импичмента президенту Дональду Трампу и признал его невиновным в предъявленных обвинениях, передает Reuters. 52 сенатора признали Трампа невиновным по обвинению в злоупотреблении властью, 53 – по обвинению в препятствовании конгрессу.
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с чего всё началось
Также Трамп опубликовал видеозапись с изображенной на ней обложкой журнала The Time, на которой сообщается о победе Трампа на выборах президента США в 2024 году, 2056, 2120 и так далее.Наша версия01:48
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Скоростной поезд сошел с рельсов в Италии
Здоровье
Минздрав готовится к масштабной эпидемии коронавируса в России
Из-за отсутствия информации специалисты не могут быть спокойными, мы все равно они готовятся «к возможной масштабной инфекции».
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15 солдат пострадали в ДТП в Иерусалиме
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У россиян с круизного лайнера в Японии коронавирус не диагностирован
Коронавирус 2019-nCoV не диагностирован у граждан России, находящихся на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на рейде японского порта Иокогама.
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Происшествия
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Около деревни Сухая Балка под Красноярском утром 6 февраля произошло семь ДТП с участием 29 автомобилей.
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В России снова подорожают автомобили
Общество
В Тюмени сообщили о состоянии эвакуированных из Китая россиян
Все россияне и иностранцы, которых эвакуировали из китайского города Ухань и отправили на карантин под Тюменью, чувствуют себя нормально, симптомов болезни у них не проявилось, передает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб региона по профилактике коронавируса.
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Вышел трейлер мультфильма «Миньоны: Грювитация»
Сегодня, 3 февраля, вышел дебютный трейлер мультфильма «Миньоны: Грювитация». Ролик опубликован на YouTube-канале студии Illumination.
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Жильё в России может подорожать на четверть
Цены на жильё в России в ближайшие два года могут вырасти на 25%. Об этом 6 февраля сообщает газета «Известия».
Спорт
Клебо досрочно поздравил Большунова с победой на Кубке мира
Происшествия
В Стамбуле пассажирский самолет разбился об ограждение после посадки
В аэропорту имени Сабихи Гёкчен Стамбула Boeing 738 после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на три части, сообщает CNN Turk.
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Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева
Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
Культура
Умер американский актёр Кирк Дуглас
Известный американский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом в Instagram написал его сын, актёр Майкл Дуглас.
Энергетика
Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США
В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.
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В Раде призвали не платить пенсии тем, кто симпатизирует РФ
Депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Елизавета Богуцкая отказалась проголосовать за законопроект о пенсиях для жителей ДНР и ЛНР, поскольку считает, что жители Донбасса могут иметь пророссийские настроения, 6 февраля передает телеканал «112».
Происшествия
В Забайкалье девочка задохнулась выхлопными газами в гараже отца
Двухлетняя девочка умерла, задохнувшись выхлопными газами в гараже отца. Точную картину произошедшего установили следователи.
Шоу-бизнес
65-летняя жена Гогена Солнцева перед пересадкой матки бросила пить
Происшествия
В администрации Калининского района проходят обыски
В среду, 5 февраля, стало известно, что Следственный комитет Петербурга пришёл с обысками в администрацию Калининского района.
Политика
Польшу не пригласили на празднование 75-летия Победы
Польшу не пригласили на празднование 75-летия Победы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Футбол
В WADA прокомментировали новость о недопуске сборной России на ЧМ-2022
В пресс-службе ФИФА, отвечая на вопрос РИА Новости, отметили, что федерация находится на связи с WADA и не располагает какой-то новой информацией об участии сборной России в ЧМ-2022 по сравнению с той, что была в декабре.
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Сын бывшего президента Киргизии умер в Москве
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Джефф Безос продал акции Amazon на $1,74 млрд
Основатель и гендиректор Amazon Джефф Безос 31 января и 3 февраля продал акции этой компании на общую сумму $1,74 млрд, сообщает Forbes со ссылкой на документы, направленные Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
Здоровье
В Перми все школы закроют на карантин
В Перми школы закрывают на карантин по гриппу и ОРВИ с 7 по 15 февраля.
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Анастасия Костенко родила вторую дочь от Дмитрия Тарасова
Долгожданное событие в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко - вторые роды Насти – наконец, свершилось.
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Отражение сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску сняли на видео
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Xiaomi рекламирует нового бюджетного монстра Redmi до анонса
Тизер опубликовал вице-президент Xiaomi и глава Xiaomi India Ману Кумар Джейн ( Manu Kumar Jain) на своей страничке в социальной сети Twitter.
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