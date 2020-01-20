Политика

ВедомостиВедомостиВ сенате США начинается суд по делу об импичменте Дональда Трампа

Во вторник, 21 января, в сенате США начинаются слушания по делу об импичменте президента Дональда Трампа.
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Республиканцы хотят рассмотреть импичмент Трампа в ускоренном режиме

News.ru00:09

Защита Трампа заявила о необходимости отклонить обвинения против него

РБКвчера в 13:42

Politico: республиканцы в Сенате могут рассмотреть импичмент Трампа в ускоренном режиме

ТАССвчера в 19:16

Прения по импичменту Трампа начнутся в среду

РИА Новостивчера в 19:04

В сенате США пройдет судебный процесс по импичменту Трампа

Интерфаксвчера в 16:09

Республиканцы хотят «по-быстрому» рассмотреть импичмент Трампа в Сенате

REGNUMвчера в 20:32

Трамп назвал обвинения в деле по импичменту оскорблением Конституции США

Комсомольская правдавчера в 13:33
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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 01:24, Ашберн
Общество

Раскрыт популярный способ воровства денег с карт россиян

Ранее сообщалось, что в последние годы мошенники главным образом воруют деньги со счетов россиян с помощью телефонных звонков под видом сотрудников банка.
Lenta.ru 00:45
Политика

Путин освободил от должности генпрокурора России Чайку

Президент России Владимир Путин освободил от должности генерального прокурора России Юрия Чайку.
Повестка дня вчера в 07:06
Происшествия

Житель Сочи изнасиловал школьницу в автобусе

В Сочи мужчина изнасиловал 10-летнюю девочку в автобусе. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Газета.Ru вчера в 13:51
Политика

Иран признал попадание двух ракет в украинский Boeing

РБК вчера в 18:57
Игры

Ещё 6 секунд геймплея Godfall, первой анонсированной игры для PS5

Игромания.ру вчера в 09:04
Космос

Предсказано появление ярчайшей звезды до конца текущего столетия

До конца текущего столетия, предсказывают астрономы, на небосклоне появится ярчайшая звезда.
Актуальные Новости вчера в 08:28
Общество

На 27-м году жизни умерла артистка театра «Провинция» Марина Рузавина

Марина Рузавина, солистка и педагог-хореограф театра эстрады "Провинция" скончалась в Пензе 17 января - через день после того, как отпраздновала свое 26-летие.
Российская газета вчера в 11:19
Происшествия

При пожаре в Томской области погибли десять граждан Узбекистана

Десять граждан Узбекистана, по предварительным данным, погибли при пожаре в Томской области, сообщает МЧС республики.
РИА Новости 00:43
Шоу-бизнес

Елизавета II отобрала у Меган Маркл все королевские украшения

7Дней.ру вчера в 20:00
Энергетика

Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти

Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти, ее доставят через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан", заявил РИА Новости представитель белорусского госконцерна "Белнефтехим".
РИА Новости вчера в 14:10
Происшествия

Пассажир умер на борту вынужденно севшего в Казани самолета из Москвы

Умер пассажир рейса из Москвы в Южно-Сахалинск, из-за плохого самочувствия которого самолет экстренно сел в аэропорту Казани, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:40
Здоровье

Врачи сообщили о пользе черного кофе для уровня сахара при диабете

Черный кофе помогает контролировать уровень сахара в крови и снижает риск диабета второго типа, об этом сообщает издание Times Now.
Ugpressa.ru 19 января в 23:39
Общество

Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы

Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматом увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
РБК 00:23
Кино

Дэвид Линч допросил обезьяну в короткометражке от Netflix

Культуромания вчера в 12:03
Политика

Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе

Российская сторона на заседании Совета Безопасности ООН привела доказательства фальсификации применения химического оружия в сирийской Думе в 2018 году.
RT на русском вчера в 22:46
Здоровье

В России заработали новые правила лечения по полису ОМС

В России с января заработали новые, расширенные правила лечения по полису ОМС, принятые правительством в конце 2019 года.
Актуальные Новости 19 января в 03:14
Шоу-бизнес

Питта и Энистон сняли обнимающимися и счастливыми на красной дорожке

Питт получил награду за роль в фильме "Однажды в Голливуде", а Энистон - за сериал "Утреннее шоу".
ТВ Центр вчера в 01:09
Общество

В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду

По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым, в связи с чем в Западной Сибири и Красноярском крае прогнозируются температурные отклонения от нормы до 20 градусов.
РИА Новости вчера в 20:13
Космос

РКК «Энергия» предложила независимую от США систему полетов к Луне

Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» представила проект прямого полета на Луну многоразового корабля без посадки на окололунной станции.
Известия вчера в 23:30
Наука

Ученые обнаружили антираковое действие многих обычных лекарств

Согласно исследованию, проведенному американскими учеными из Института Броуда и Института рака Даны — Фарбера, некоторые лекарства от диабета, воспаления, алкоголизма и даже для снижения уровня холестерина и лечения артрита могут убивать раковые клетки в лабораторных условиях.
РИА Новости вчера в 11:01
Происшествия

В Китае четвертый человек умер от нового коронавируса

Накануне, 20 января, в Южной Корее выявили первый случай заболевания новым коронавирусом, ранее распространявшимся только в Китае.
РБК вчера в 18:54
Общество

Наталья Бочкарева признала в суде вину в хранении кокаина

ТАСС вчера в 08:05
Единоборства

Макгрегор нокаутировал Серроне за 40 секунд на турнире UFC 246

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор одержал победу нокаутом над американцем Дональдом Серроне в главном бою турнира UFC 246.
RT на русском 19 января в 00:30
Армия и оружие

В 2020 году российскую армию ждут более 600 единиц инженерной техники

Более 600 единиц инженерной техники появятся в российской армии в 2020 году, заявил начальник инженерных войск РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий, сообщает 20 января газета министерства обороны «Красная звезда».
REGNUM 19 января в 16:52
Происшествия

На Украине ветеран застрелил друга из-за спора о Зеленском

На Украине ветеран войны в Донбассе застрелил друга из-за спора о том, какой президент лучше — Владимир Зеленский или Петр Порошенко.
Lenta.ru вчера в 09:20
Армия и оружие

Опубликовано видео работы российских роботов в Сирии

Аргументы недели 19 января в 12:25
Общество

Роспотребнадзор не исключил проникновения в РФ коронавируса из Китая

Проникновение в Россию нового типа коронавируса 2019-nCoV нельзя исключить полностью, сообщили 21 января в пресс-службе Роспотребнадзора.
REGNUM вчера в 21:41
Политика

Токио начал подготовку к внедрению систем связи 6G

Правительство Японии во вторник приняло решение начать подготовку к внедрению в стране систем связи шестого поколения (6G), которое планируется ориентировочно на 2030 год.
ТАСС 00:34
Экономика

«Ъ» рассказал о доходах Мишустина и его супруги

Михаил Мишустин уже как глава кабмина опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года, пишет "Коммерсант".
Газета.Ru 19 января в 14:41
Общество

В США супруги прожили вместе 65 лет и умерли в один день

Американцы Джек и Харриет Моррисон, прожившие в совместном браке 65 лет, умерли в один день в доме престарелых американского города Сент-Луис (штат Миссури).
РИА Новости вчера в 23:53
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