Политика
ВедомостиВ сенате США начинается суд по делу об импичменте Дональда Трампа
Во вторник, 21 января, в сенате США начинаются слушания по делу об импичменте президента Дональда Трампа.
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Республиканцы в Сенате могут рассмотреть импичмент в ускоренном режиме
Российская газетавчера в 23:14
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Политика
Путин внес законопроект о поправке к Конституции в Госдуму
Президентом России Владимиром Путиным на рассмотрение в Госдуму был внесен законопроект о поправке к российской Конституции.
Политика
Польша против СССР: историк рассказал, что Сталин знал о желании Варшавы выступать на стороне Третьего Рейха
Эксперт РВИО напомнил о документах, переданных Иосифу Сталину в преддверии войны, в которых было указано, что оборонительная стратегия Польши выстраивается не против Третьего Рейха, а против СССР.
Происшествия
При пожаре в Томской области погибли иностранцы
Граждане Узбекистана, по предварительным данным, погибли в результате пожара в частном жилом доме в Асиновском районе Томской области, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.
Биатлон
Чемпионат России по биатлону перенесли из Рыбинска в Ижевск
Чемпионат, первенство и этап Кубка России по биатлону решили перенести в Ижевск.
Космос
В Самаре приоткрыта завеса над историей монумента «Энергия-Буран»
Шоу-бизнес
Сын актрисы Елены Яковлевой продемонстрировал торс в татуировках
Напомним, что ранее Денис Шальных решил свести все татуировки на лице. Он отметил, что это мешает ему полноценно жить.
Экономика
«Ъ» рассказал о доходах Мишустина и его супруги
Михаил Мишустин уже как глава кабмина опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года, пишет "Коммерсант".
Политика
Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Сирии
Представители России предоставили членам Совета безопасности ООН данные, которые свидетельствуют о том, что химическая атака в сирийской Думе в 2018 году была фальсификацией.
Кино
Во всем мире отмечают столетие со дня рождения Федерико Феллини
Именно сегодня исполнилось бы сто лет итальянскому режиссеру Федерико Феллини.
Общество
Принц Гарри улетел в Канаду к жене и сыну
Британский принц Гарри вечером 20 января вылетел из Великобритании в Канаду, где его ожидает супруга Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи.
Общество
Глава ПФР рассказал об уменьшении числа пенсионеров
Дроздов напомнил, что в 2020 году выход на пенсию будет отложен для 800 тысяч жителей России.
Общество
Boeing уличили в сокрытии ставших причиной двух катастроф неполадок
Проблемы, ставшие причиной запрета полетов Boeing 737 MAX, были обнаружены еще в 2009 году после жесткой посадки самолета Turkish Airlines в районе Амстердама.
Энергетика
Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти
Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти, ее доставят через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан", заявил РИА Новости представитель белорусского госконцерна "Белнефтехим".
Происшествия
В Новосибирске загорелся крематорий
На улице Фрунзе в Новосибирске загорелось здание крематория, сообщило учреждение на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Происшествия
Рэпер Гуф опроверг сведения о задержании в аэропорту Абу-Даби
Российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) опроверг информацию о задержании в аэропорту Абу-Даби за дебош в самолете.
Происшествия
В Томске женщина бросила новорожденного ребенка в подъезде
Происшествия
В Охотском море загорелся траулер с десятками моряков на борту
Рыболовецкий траулер "Энигма Астралис" загорелся в Охотском море недалеко от Магадана, сообщил РИА Новости представитель морского спасательно-координационного центра Петропавловска-Камчатского.
Единоборства
Опубликовано видео, как Макгрегор нокаутирует Серроне на UFC 246
В сети появилось видео победы ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора над американцем Дональдом Серроне в главном бою турнира UFC 246 в Лас-Вегасе.
Политика
Иран признал попадание двух ракет в украинский Boeing
Общество
Названы самые популярные у молодых предпринимателей сферы деятельности
По данным центра, самой популярной сферой деятельности среди молодых российских бизнесменов является сфера услуг.
Здоровье
В Китае признали передачу коронавируса от человека к человеку
Наньшань рассказал о случае в провинции Гуандун, где случаи нового типа коронавируса были зарегистрированы у двух человек.
Армия и оружие
Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой
Украинский политолог Сергей Куценко прокомментировал заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса о готовности ВСУ приступить к силовому возвращению контроля над Донбассом.
Наука
Создан материал с теплоизолирующими и теплопроводящими свойствами
Теплоизолирующие свойства материала наблюдаются перпендикулярно слоям.
Экономика
МВФ снизил прогноз по росту мирового ВВП
Касательно России прогноз МВФ остался неизменным: рост 1,6% в 2020 году, 2,4% в 2021 году.
Происшествия
Туристы сняли на видео, как провалились под лёд на Байкале
Два туриста провалились под лед на Байкале.
Политика
Кадыров ответил на заявления о новом назначении
Общество
В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду
По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым, в связи с чем в Западной Сибири и Красноярском крае прогнозируются температурные отклонения от нормы до 20 градусов.
Шоу-бизнес
Сын Никаса Сафронова сделал предложение Волочковой
Происшествия
В Казани из-за болезни пассажира сел самолёт Москва — Южно-Сахалинск
Кино