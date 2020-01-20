Политика

ВедомостиВедомостиВ сенате США начинается суд по делу об импичменте Дональда Трампа

Во вторник, 21 января, в сенате США начинаются слушания по делу об импичменте президента Дональда Трампа.
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Республиканцы в Сенате могут рассмотреть импичмент в ускоренном режиме

Российская газетавчера в 23:14

Республиканцы хотят «по-быстрому» рассмотреть импичмент Трампа в Сенате

REGNUMвчера в 20:32

Прения по импичменту Трампа начнутся в среду

РИА Новостивчера в 19:04

Politico: республиканцы в Сенате могут рассмотреть импичмент Трампа в ускоренном режиме

ТАССвчера в 19:16

В сенате США пройдет судебный процесс по импичменту Трампа

Интерфаксвчера в 16:09

Защита Трампа заявила о необходимости отклонить обвинения против него

РБКвчера в 13:42

Адвокаты Трампа призывают сенат отклонить обвинения по делу об импичменте

Газета.Ruвчера в 13:53
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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Политика

Путин внес законопроект о поправке к Конституции в Госдуму

Президентом России Владимиром Путиным на рассмотрение в Госдуму был внесен законопроект о поправке к российской Конституции.
Газета.Ru вчера в 08:39
Политика

Польша против СССР: историк рассказал, что Сталин знал о желании Варшавы выступать на стороне Третьего Рейха

Эксперт РВИО напомнил о документах, переданных Иосифу Сталину в преддверии войны, в которых было указано, что оборонительная стратегия Польши выстраивается не против Третьего Рейха, а против СССР.
ТК Звезда вчера в 17:30
Происшествия

При пожаре в Томской области погибли иностранцы

Граждане Узбекистана, по предварительным данным, погибли в результате пожара в частном жилом доме в Асиновском районе Томской области, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.
РБК вчера в 23:27
Биатлон

Чемпионат России по биатлону перенесли из Рыбинска в Ижевск

Чемпионат, первенство и этап Кубка России по биатлону решили перенести в Ижевск.
ProstoProSport вчера в 08:13
Космос

В Самаре приоткрыта завеса над историей монумента «Энергия-Буран»

Тольятти-Новости вчера в 00:59
Шоу-бизнес

Сын актрисы Елены Яковлевой продемонстрировал торс в татуировках

Напомним, что ранее Денис Шальных решил свести все татуировки на лице. Он отметил, что это мешает ему полноценно жить.
RuNews24.ru 18 января в 03:51
Экономика

«Ъ» рассказал о доходах Мишустина и его супруги

Михаил Мишустин уже как глава кабмина опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года, пишет "Коммерсант".
Газета.Ru 19 января в 14:41
Политика

Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Сирии

Представители России предоставили членам Совета безопасности ООН данные, которые свидетельствуют о том, что химическая атака в сирийской Думе в 2018 году была фальсификацией.
РБК вчера в 20:14
Кино

Во всем мире отмечают столетие со дня рождения Федерико Феллини

Именно сегодня исполнилось бы сто лет итальянскому режиссеру Федерико Феллини.
Телепрограмма вчера в 08:25
Общество

Принц Гарри улетел в Канаду к жене и сыну

Британский принц Гарри вечером 20 января вылетел из Великобритании в Канаду, где его ожидает супруга Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи.
REGNUM вчера в 18:04
Общество

Глава ПФР рассказал об уменьшении числа пенсионеров

Дроздов напомнил, что в 2020 году выход на пенсию будет отложен для 800 тысяч жителей России.
REGNUM вчера в 22:53
Общество

Boeing уличили в сокрытии ставших причиной двух катастроф неполадок

Проблемы, ставшие причиной запрета полетов Boeing 737 MAX, были обнаружены еще в 2009 году после жесткой посадки самолета Turkish Airlines в районе Амстердама.
Lenta.ru вчера в 23:18
Энергетика

Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти

Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти, ее доставят через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан", заявил РИА Новости представитель белорусского госконцерна "Белнефтехим".
РИА Новости вчера в 14:10
Происшествия

В Новосибирске загорелся крематорий

На улице Фрунзе в Новосибирске загорелось здание крематория, сообщило учреждение на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
РБК вчера в 16:17
Происшествия

Рэпер Гуф опроверг сведения о задержании в аэропорту Абу-Даби

Российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) опроверг информацию о задержании в аэропорту Абу-Даби за дебош в самолете.
Российская газета вчера в 18:23
Происшествия

В Томске женщина бросила новорожденного ребенка в подъезде

ТАСС вчера в 02:38
Происшествия

В Охотском море загорелся траулер с десятками моряков на борту

Рыболовецкий траулер "Энигма Астралис" загорелся в Охотском море недалеко от Магадана, сообщил РИА Новости представитель морского спасательно-координационного центра Петропавловска-Камчатского.
РИА Новости вчера в 20:36
Единоборства

Опубликовано видео, как Макгрегор нокаутирует Серроне на UFC 246

В сети появилось видео победы ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора над американцем Дональдом Серроне в главном бою турнира UFC 246 в Лас-Вегасе.
RT на русском 19 января в 01:12
Политика

Иран признал попадание двух ракет в украинский Boeing

Lenta.ru вчера в 19:52
Общество

Названы самые популярные у молодых предпринимателей сферы деятельности

По данным центра, самой популярной сферой деятельности среди молодых российских бизнесменов является сфера услуг.
RT на русском вчера в 22:00
Здоровье

В Китае признали передачу коронавируса от человека к человеку

Наньшань рассказал о случае в провинции Гуандун, где случаи нового типа коронавируса были зарегистрированы у двух человек.
REGNUM вчера в 11:00
Армия и оружие

Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой

Украинский политолог Сергей Куценко прокомментировал заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса о готовности ВСУ приступить к силовому возвращению контроля над Донбассом.
РИА Новости вчера в 17:01
Наука

Создан материал с теплоизолирующими и теплопроводящими свойствами

Теплоизолирующие свойства материала наблюдаются перпендикулярно слоям.
Индикатор вчера в 07:25
Экономика

МВФ снизил прогноз по росту мирового ВВП

Касательно России прогноз МВФ остался неизменным: рост 1,6% в 2020 году, 2,4% в 2021 году.
РБК вчера в 16:10
Происшествия

Туристы сняли на видео, как провалились под лёд на Байкале

Два туриста провалились под лед на Байкале.
REGNUM вчера в 03:12
Политика

Кадыров ответил на заявления о новом назначении

Lenta.ru вчера в 08:36
Общество

В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду

По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым, в связи с чем в Западной Сибири и Красноярском крае прогнозируются температурные отклонения от нормы до 20 градусов.
РИА Новости вчера в 20:13
Шоу-бизнес

Сын Никаса Сафронова сделал предложение Волочковой

URA.Ru вчера в 16:35
Происшествия

В Казани из-за болезни пассажира сел самолёт Москва — Южно-Сахалинск

REGNUM вчера в 20:26
Кино

Комедия «Холоп» стала второй по кассовым сборам в России

ToDay News Ufa вчера в 08:17
Как работают Яндекс.Новости?
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