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РИА НовостиВ сенате США рассказали о способе заблокировать «Северный поток — 2»
Конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода "Северный поток — 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год. Об этом изданию Defense News сообщил глава сенатского комитета по иностранным делам Джим Риш.
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Сенатор США рассказал о планах включить санкции против «Северного потока-2» в закон об обороне
Коммерсантъвчера в 23:39
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