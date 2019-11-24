Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ сенате США рассказали о способе заблокировать «Северный поток — 2»

Конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода "Северный поток — 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год. Об этом изданию Defense News сообщил глава сенатского комитета по иностранным делам Джим Риш.
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В сенате США рассказали о способе заблокировать «Северный поток — 2»

РИА Новостивчера в 22:37

В сенате США рассказали о способе заблокировать «Северный поток — 2»

Известиявчера в 23:54

В США рассказали об очередном способе остановить «Северный поток-2»

Российская газетавчера в 23:52

В США придумали, как перекрыть поставку российского газа в Европу

URA.Ru00:08

В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»

RT на русскомвчера в 23:47

Сенатор США рассказал о планах включить санкции против «Северного потока-2» в закон об обороне

Коммерсантъвчера в 23:39

США решили побороть «Северный поток-2» военным бюджетом

Lenta.ruвчера в 23:33
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 00:13, Вашингтон
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Алина Загитова стала третьей на этапе Гран-при в Японии

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Футбол

Фанаты «Факела» напали на футболистов после матча

Свободная Пресса вчера в 14:30
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Пушков ответил на обвинение в травле Ротару

Lenta.ru вчера в 18:01
Политика

NYT сообщила о подделке данных о вмешательстве Украины в выборы в США

New York Times также отмечает, что президент США Дональд Трамп обсуждал тему украинского вмешательства в выборы с российским коллегой Владимиром Путиным, а также президентом Украины Владимиром Зеленским во время их июньского телефонного разговора.
РБК вчера в 09:30
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Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии

В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
РБК вчера в 15:40
Общество

В Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию

При массовых сокращениях, банкротстве или ликвидации предприятия сотрудник имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением досрочной пенсии, сообщает «Российская газета» в пятницу, 22 ноября.
Известия вчера в 05:19
Происшествия

23-летняя следователь найдена мертвой в Сочи

Известия вчера в 07:15
Политика

Путин рассказал об опасности словоблудов для России

Президент России Владимир Путин прибывший на заседание партии "Единая Россия", призвал ее, а также сторонников объединения как можно серьезнее отнестись к своим обязанностям и обещаниям.
Московский Комсомолец вчера в 06:52
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Xiaomi разрабатывает смартфоны с подэкранной камерой

Xiaomi разрабатывает смартфоны с подэкранной камерой. Инженеры китайской компании активно работают над тем, чтобы улучшить технологию.
Актуальные Новости вчера в 03:30
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«Рейнджерс» обыграли «Монреаль» в матче НХЛ

"Нью-Йорк Рейнджерс", в составе которого заброшенными шайбами отметились российские хоккеисты Артемий Панарин и Павел Бучневич, переиграл на выезде "Монреаль Канадиенс" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
РИА Новости вчера в 23:42
Происшествия

Мужчина избил, изрезал и оставил умирать в лесу свою знакомую

Вести.Ru вчера в 11:14
Политика

Эксперт рассказал о «саморазрушающемся» состоянии украинской экономики

Политический эксперт Андрей Головачев считает, что состояние у украинской экономики сейчас как у "больного человека".
Газета.Ru вчера в 21:51
Футбол

«Луч» на выезде обыграл московское «Торпедо» в матче первенства ФНЛ

Футболисты "Луча" (Владивосток) на выезде обыграли московское "Торпедо" в матче 25-го тура первенства ФНЛ.
РИА Новости вчера в 13:49
Происшествия

Мэр Тулуна уехал из больницы после ДТП

РИА Новости вчера в 21:15
Политика

Глава ВМС США пригрозил уволиться из-за спора с Трампом

Начальник Военно-морских сил (ВМС) США Ричард Спенсер и глава элитного подразделения Сил специальных операций SEAL («Морские котики») контр-адмирал Коллин Грин грозились уйти в отставку.
Lenta.ru вчера в 21:29
Происшествия

Мать Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства дочери

Мать убитой доцентом СПбГУ Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Галина Ещенко назвала собственную версию убийства дочери.
Известия вчера в 11:34
Шоу-бизнес

Бузова в трусах на фоне храма возмутила жителей Петербурга

Фотографии на фоне Исаакиевского собора, которые Бузова тут же выставила в Instagram, получились отлично.
ТВ Центр 21 ноября в 10:38
Политика

Салливан рассказал об условиях улучшения отношений России и США

Заместитель госсекретаря США Джон Салливан заявил, что отношения между Вашингтоном и Москвой станут лучше, если российская сторона сохранит приверженность Минским соглашениям.
RT на русском вчера в 17:41
Происшествия

СК просит о домашнем аресте главы Чехова Кононовой

Следственный комитет РФ ходатайствует о домашнем аресте главы Чехова Марины Кононовой по обвинению в мошенничестве с муниципальным имуществом.
ТАСС 22 ноября в 05:49
Происшествия

В Астрахани сгорели два речных теплохода

Пожар на двух теплоходах произошел в Трусовском районе Астрахани, площадь возгорания составляла 400 квадратных метров, сообщается на сайте регионального главка МЧС.
РИА Новости вчера в 21:40
Происшествия

В СКР назвали самый опасный день для посещения врача

В СКР назвали самый опасный день для посещения врача.
Актуальные Новости вчера в 07:40
Шоу-бизнес

Мать Юлии Началовой со слезами на глазах записала видеообращение

Слово и Дело вчера в 03:25
Происшествия

Пять человек погибли в крупном ДТП в Оренбургской области

Как сообщили агентству ТАСС в региональном управлении МВД, среди жертв в том числе ребёнок. Три человека доставлены в больницу.
Говорит Москва вчера в 23:48
Политика

Украина приняла от России корабли с отремонтированными унитазами

Корабли ВМС Украины, задержанные в ноябре прошлого года Керченском проливе, были отремонтированы и отмыты перед тем, как их вернули Киеву.
Lenta.ru 22 ноября в 07:15
Общество

В Новороссийске ураган опрокинул грузовой автомобиль

ДТП произошло на улице Шоссейной. В Новороссийске продолжает властвовать норд-ост. Погода не улучшается, северо-восточный ветер не стихает.
Живая Кубань 22 ноября в 01:10
Шоу-бизнес

Вера Брежнева не стала отрицать развод

Некоторые всерьез считают, что Вера Брежнева не живет с Константином Меладзе.
StarHit.ru 22 ноября в 07:10
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Xiaomi представила в России новые смартфоны Redmi 8T и Mi Note 10

Discover24 вчера в 05:04
Шоу-бизнес

Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске

На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. Рядом стоят другие звезды и смеются над происходящим.
Privet-Rostov.ru вчера в 11:42
Политика

Россия и Украина не смогли договориться на суде в Гааге

На первом заседании международного трибунала ООН по морскому праву Россия и Украина не смогли разрешить споры по поводу инцидента в Керченском проливе, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МИД России.
Газета.Ru вчера в 04:53
Музыка

Светлана Лобода ударила Тилля Линдеманна в новом клипе

Слово и Дело вчера в 19:18
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