Конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода "Северный поток — 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год. Об этом изданию Defense News сообщил глава сенатского комитета по иностранным делам Джим Риш.

В сенате США рассказали о способе заблокировать «Северный поток — 2»

Политика NYT сообщила о подделке данных о вмешательстве Украины в выборы в США New York Times также отмечает, что президент США Дональд Трамп обсуждал тему украинского вмешательства в выборы с российским коллегой Владимиром Путиным, а также президентом Украины Владимиром Зеленским во время их июньского телефонного разговора.

Общество Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.

Общество В Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию При массовых сокращениях, банкротстве или ликвидации предприятия сотрудник имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением досрочной пенсии, сообщает «Российская газета» в пятницу, 22 ноября.

Политика Путин рассказал об опасности словоблудов для России Президент России Владимир Путин прибывший на заседание партии "Единая Россия", призвал ее, а также сторонников объединения как можно серьезнее отнестись к своим обязанностям и обещаниям.

Гаджеты Xiaomi разрабатывает смартфоны с подэкранной камерой Xiaomi разрабатывает смартфоны с подэкранной камерой. Инженеры китайской компании активно работают над тем, чтобы улучшить технологию.

Хоккей «Рейнджерс» обыграли «Монреаль» в матче НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс", в составе которого заброшенными шайбами отметились российские хоккеисты Артемий Панарин и Павел Бучневич, переиграл на выезде "Монреаль Канадиенс" в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Политика Салливан рассказал об условиях улучшения отношений России и США Заместитель госсекретаря США Джон Салливан заявил, что отношения между Вашингтоном и Москвой станут лучше, если российская сторона сохранит приверженность Минским соглашениям.

Происшествия СК просит о домашнем аресте главы Чехова Кононовой Следственный комитет РФ ходатайствует о домашнем аресте главы Чехова Марины Кононовой по обвинению в мошенничестве с муниципальным имуществом.

Происшествия В Астрахани сгорели два речных теплохода Пожар на двух теплоходах произошел в Трусовском районе Астрахани, площадь возгорания составляла 400 квадратных метров, сообщается на сайте регионального главка МЧС.

Политика Украина приняла от России корабли с отремонтированными унитазами Корабли ВМС Украины, задержанные в ноябре прошлого года Керченском проливе, были отремонтированы и отмыты перед тем, как их вернули Киеву.

Общество В Новороссийске ураган опрокинул грузовой автомобиль ДТП произошло на улице Шоссейной. В Новороссийске продолжает властвовать норд-ост. Погода не улучшается, северо-восточный ветер не стихает.

Шоу-бизнес Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. Рядом стоят другие звезды и смеются над происходящим.