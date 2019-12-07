Политика
РИА НовостиВ сенате США рассмотрят проект, является ли Россия страной-террористом
Ранее заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявлял, что госдеп США не считает, что Россия является государством-спонсором терроризма в связи с действиями страны в Сирии и должна быть включена в соответствующий список.
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Экономика
Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о повышении МРОТ
В Госдуме во втором чтении рассмотрят законопроект о повышении минимального размера оплаты труда.
Политика
США расширили санкции против России из-за хакеров
Министерство финансов США ввело санкции «за вредоносную деятельность в киберсфере» в отношении 17 человек, среди которых граждане России и Украины.
Гаджеты
У TSMC всё идёт по плану: 3-нм техпроцесс будет освоен в 2022 году
По словам старшего вице-президента TSMC по производственным операциям Джя-Кея Вана (JK Wang), компания планирует приступить к массовой коммерческой печати 3-нм чипов уже в начале 2022 года.
Армия и оружие
Атомный авианосец ВМС США «Гарри Трумэн» вошел в Средиземное море
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем «Гарри Трумэн» прошла пролив Гибралтар и вошла в акваторию Средиземного моря в четверг, 5 декабря.
Здоровье
Каабак выполнит три операции по пересадке почек до конца года
Трансплантолог Михаил Каабак сообщил РИА Новости, что выполнит максимум три операции по пересадке почек детям до конца года, лист ожидания уже сформирован.
Общество
Суд признал Егора Жукова виновным
Политика
В правительстве объяснили появление Ивлеевой на интервью с Медведевым
Появление Анастасии Ивлеевой на общении Дмитрия Медведева с российскими телеканалами связано с потребностями аудитории.
Политика
Белый дом снова отказался участвовать в слушаниях по импичменту
В пятницу Белый дом сообщил конгрессу США, что не будет участвовать в слушаниях по импичменту президенту Дональду Трампу, запланированных на девятое декабря.
Музыка
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года
Американская певица Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года по версии журнала Forbes, заработав за год около $185 млн.
Кино
Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»
Студия Disney опубликовала в своей группе в «Одноклассниках» первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла».
Экономика
«Нафтогаз» взыскал с «Газпрома» 2,1 млрд долларов
Всего с российской компании удалось взыскать 2,1 млрд долларов, что составляет 45 % от общей суммы компенсации, присужденной в феврале 2018 года.
Шоу-бизнес
Влад Топалов трогательно поздравил сына с первым днем рождения
Заметим, в ожидании сына Регина Тодоренко и Влад Топалов на протяжении долгого времени скрывали грядущее пополнение.
Кино
Венсан Кассель признался в теплых чувствах к России
Фигурное катание
Российская фигуристка обновила мировой рекорд в короткой программе
Российская фигуристка Алена Косторная обновила мировой рекорд по количеству набранных баллов в короткой программе в финале Гран-при, который проходит в Турине.
Культура
Боярский раскритиковал артистов, нелестно высказавшихся о россиянах
Народный артист России Михаил Борский подверг критике исполнителей Максима Покровского и Лайму Вайкуле, которые нелестно отзывались о россиянах.
Политика
На Украине объявили о подготовке марша на Крым
Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов назвал готовящийся на Украине марш сумасшествием.
Гаджеты
Apple выпустит пять iPhone в 2020 году
Кино
Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»
В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Политика
Зеленский отказался от прямых переговоров с республиками Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен вести прямые переговоры с представителями народных республик Донбасса.
Здоровье
Причины повышенного давления по утрам назвали медики
Повышенное давление по утрам может говорить о высоком уровне холестерина, диабете, а также заболевании щитовидной железы и почек.
Шоу-бизнес
Супруг Заворотнюк тратит на лечение актрисы почти все свои гонорары
Фигурист Петр Чернышев, супруг звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, заработает несколько миллионов рублей за два месяца, однако почти все потратит на лечение жены.
Футбол
Арсенал (Тула) — Локомотив 4:0
Тульский "Арсенал" одержал оглушительную победу в матче против московского "Локомотива". Клубы встретились в Туле 6 декабря.
Спорт
Российская гимнастка получила тяжелые травмы после падения с 8 метров
Российская воздушная гимнастка Евгения Асонова получила тяжелые травмы после падения с восьмиметровой высоты во время выступления на международном турнире в Риге.
Футбол
Трансферный бан с «Челси» снимут в январе 2020 года
Трансферный бан с «Челси» будет снят в январе 2020 года.
Политика
Медведев предостерег россиян от бессмысленного бунта
Премьер предостерег россиян от «бессмысленного и беспощадного» бунта, как у «желтых жилетов» во Франции.
Армия и оружие
В Китае обвинили РФ в хищении технологии гиперзвуковых ракет «Циркон»
В Китае медиа-издание Sina Military опубликовало статью, в которой РФ обвиняют в хищении технологии гиперзвуковых ракет «Циркон».
Политика
Депутат Рады назвал две вещи, которые уничтожат Украину
Открытие рынка земли для иностранцев и конфликт на юго-востоке страны станут причиной уничтожения Украины, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович, слова которого приводятся на сайте партии.
Здоровье
Метформин от диабета может провоцировать рак
Популярный в Евросоюзе препарат метформин, применяемый при сахарном диабете, может спровоцировать развитие онкологических заболеваний.
Общество
Присяжные сочли необоснованным иск дайвера против Маска за твит
Жюри присяжных федерального суда Центрального округа Калифорнии посчитали необоснованным иск британского дайвера Вернона Ансворт к основателю Tesla Илону Маску.