Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ сенате США выступили за признание России «спонсором терроризма»

Международный комитет сената США одобрил законопроект, который обязывает госсекретаря решить, надо ли объявить Россию спонсором терроризма, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета. В список поддерживающих терроризм стран входят Иран, Северная Корея, Сирия и Судан.
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Комитет Сената США одобрил законопроект о возможности признания РФ «спонсором терроризма»

Комитет по иностранным делам Сената Конгресса одобрил в среду законопроект, который обязывает американского госсекретаря рассмотреть вопрос о том, является ли Россия страной - спонсором терроризма.
ТАСС13:22

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В сенате США выступили за признание России «спонсором терроризма»

РИА Новости13:38

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Свободная Пресса14:37

В Cенате США одобрили законопроект о возможном признании России спонсором терроризма

Коммерсантъ14:20
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