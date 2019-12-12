Комитет по иностранным делам Сената Конгресса одобрил в среду законопроект, который обязывает американского госсекретаря рассмотреть вопрос о том, является ли Россия страной - спонсором терроризма.

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Международный комитет сената США одобрил законопроект, который обязывает госсекретаря решить, надо ли объявить Россию спонсором терроризма, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета. В список поддерживающих терроризм стран входят Иран, Северная Корея, Сирия и Судан.

В сенате США выступили за признание России «спонсором терроризма»

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