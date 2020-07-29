Общество
РБКВ сенате США заявили о попытках Ротенбергов обойти санкции
Российские миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги (Forbes оценивает состояние первого в $2,9 млрд, а второго — в $1,2 млрд) использовали рынок произведений искусства, чтобы уклоняться от введенных против них санкций США, говорится в докладе, представленном в среду членами постоянного подкомитета по расследованиям комитета Сената США по внутренней безопасности и государственным делам.
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Экономика
В Госдуме объяснили механизм индексации пенсий до 2024 года
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин объяснил план Минтруда по индексации пенсий до 2024 года.
Экономика сегодня 11:52
Общество
В ВОЗ заявили о нескорой выработке иммунитета от коронавируса
Как сообщили во Всемирной организации здравоохранения, человечество еще не скоро выработает коллективный иммунитет к COVID-19, сообщает "Коммерсант".
Накануне.Ru 18:59
Общество
Роскачество рассказало россиянам о вреде холодного чая и кофе в жару
Специалисты Роскачества рекомендуют не злоупотреблять холодным чаем и кофе в жару.
Телеканал Санкт-Петербург 19:57
Футбол
«Зенит» проведет первый матч нового сезона в РПЛ 11 августа
Определилось расписание первого тура розыгрыша Тинькофф РПЛ в сезоне-2020/21. Все матчи тура пройдут с 8 по 11 августа.
Нева Спорт 14:06
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август
Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме РФ одобрили продление денежной выплаты в размере 10 000 рублей на август для семей с детьми.
Evo-rus.com 14:24
Армия и оружие
Состоялись сборы специалистов ПВО Народной милиции ДНР
Подразделения противовоздушной обороны Народной милиции ДНР неустанно продолжают улучшать навыки своих специалистов во время перемирия.
Новостной фронт 15:38
Игры
Razer готовит набор аксессуаров в стилистике Halo Infinite
По словам вице-президента и генерального директора Razer USA Боба Олвайлера, Halo Infinite — одна из самых ожидаемых игр этого года с большим сообществом, которому интересны тематические аксессуары.
Игромания.ру 13:32
Авто
Cadillac выбрал название для нового электромобиля
Во всяком случае, американская марка уже разрабатывает два электромобиля (кроме седана Celestiq и кроссовера Lyriq), один из которых – внедорожник, который, наверняка, назовут Escalade EV, а второй – компактный кросс.
CarsWeek.ru вчера в 17:38
Экономика
Хуснуллин: на решение проблем дольщиков выделено 100 млрд рублей
На решение проблем обманутых дольщиков пока выделено около 100 миллиардов рублей, рассказал в интервью РИА Новости вице-премьер России Марат Хуснуллин.
РИА Новости 20:15
Экономика
Минтруд изучит предложение об увеличении выплат безработным
В ведомстве изучат это предложение, сообщили "Известиям" в пресс-службе Минтруда.
Газета.Ru 21:35
Культура
Усович выступил на корпоративе в Набережных Челнах за 100 тысяч рублей
Цена за одно выступление на корпоративе составляет 100 тысяч рублей, признался Усович.
Реальное время 12:11
Происшествия
СК предъявил новое обвинение осужденному за коррупцию экс-главе Коми
РИА Новости вчера в 10:06
Здоровье
Голикова анонсировала обследование россиян на 17 типов вируса
В России в ближайшее время планируется организовать скрининговое обследование населения страны на 17 типов вируса, в том числе на COVID-19.
News.ru 07:43
Политика
Дерипаска подверг критике борьбу властей РФ с санкциями
Москва, 29 июля 2020, 14:20 — REGNUM Российские власти не предпринимают всех необходимых и достаточных мер для борьбы с санкциями, введёнными против Москвы западными странами.
REGNUM 07:20
Происшествия
Адвокат Добровинский решил сам найти первых свидетелей ДТП с Ефремовым
Найти первых свидетелей ДТП с участием актера Михаила Ефремова решил найти адвокат Александр Добровинский, представляющий семью погибшего Сергея Захарова, 29 июля в эфире «Россия-1».
ИА Красная Весна 14:15
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Игра престолов» Софи Тернер родила первенца
24-летняя Тернер не объявляла о рождении ребенка в своем Instagram, но многочисленные фанаты уже поздравляют актрису и ее супруга, 30-летнего солиста группы Jonas Brothers Джо Джонаса.
MedikForum.ru вчера в 10:38
Шоу-бизнес
Кристина Асмус показала видео первого «оргазма» после развода с мужем
В большей степени подписчики старались подколоть Кристину за такую шутку. "После развода оргазм только такой", - подписала Асмус.
CT news вчера в 16:54
Политика
В Белоруссии заявили о задержании 33 россиян из ЧВК Вагнера
Задержали группу россиян белорусские силовики в ночь на 29 июля под Минском. Еще один участник был задержан на юге страны.
Городовой 09:35
Происшествия
Полиция продолжила розыск захватившего заложника в Полтаве
Сотрудники полиции Полтавской области продолжили розыск мужчины, взявшего в заложники полицейского в Полтаве при попытке задержания.
Известия 27 июля в 04:09
Футбол
Газизов отказался комментировать слухи о переходе Кокорина в «Спартак»
Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов отказался комментировать слухи о переходе в команду форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина, выступающего на правах аренды за «Сочи».
RT на русском 13:34
Политика
Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России
В России ситуация с коронавирусом остается сложной и может качнуться в любую сторону, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемической ситуации.
Ведомости 08:40
Кино
Осенью DC Comics выпустит новый интерактивный мультфильм о Бэтмене
Лос-Анджелес, США, 29 июля 2020, 13:26 — REGNUM В сети появился первый трейлер интерактивного анимационного фильма DC Showcase's — Batman: Death in the Family.
REGNUM 06:26
Общество
На Кубани продлили режим повышенной готовности до 21 августа
Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что режим повышенной готовности в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19 продлён на Кубани до 21 августа, передаёт РИА Новости.
RT на русском 12:48
Общество
В Мекке паломников отправили на карантин накануне хаджа
Российская газета вчера в 23:40
Общество
Счетная палата выявила занижение числа инвалидов, нуждающихся в жилье
Минстрой России ежегодно в обоснованиях бюджетных ассигнований занижает численность инвалидов, нуждающихся в обеспечении жильем, говорится в докладе Счетной палаты.
РИА Новости 17:15
Политика
Трамп оценил необходимость защищать Германию от России
Президент США Дональд Трамп вновь пришел в недоумение, зачем США должны защищать Германию от России.
Lenta.ru 20:26
Шоу-бизнес
От беременной звезды «Фрэнки и Элис» ушел муж
24-летний баскетболист Майкл Копек подал на развод с канадской актрисой и певицей Ванессой Морган.
Культуромания вчера в 11:25