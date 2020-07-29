с чего всё началось

Российские миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги (Forbes оценивает состояние первого в $2,9 млрд, а второго — в $1,2 млрд) использовали рынок произведений искусства, чтобы уклоняться от введенных против них санкций США, говорится в докладе, представленном в среду членами постоянного подкомитета по расследованиям комитета Сената США по внутренней безопасности и государственным делам.

В сенате США заявили о попытках Ротенбергов обойти санкции

Экономика В Госдуме объяснили механизм индексации пенсий до 2024 года Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин объяснил план Минтруда по индексации пенсий до 2024 года. 6

Футбол «Зенит» проведет первый матч нового сезона в РПЛ 11 августа Определилось расписание первого тура розыгрыша Тинькофф РПЛ в сезоне-2020/21. Все матчи тура пройдут с 8 по 11 августа.

Общество В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме РФ одобрили продление денежной выплаты в размере 10 000 рублей на август для семей с детьми. 1,2K

Армия и оружие Состоялись сборы специалистов ПВО Народной милиции ДНР Подразделения противовоздушной обороны Народной милиции ДНР неустанно продолжают улучшать навыки своих специалистов во время перемирия.

Игры Razer готовит набор аксессуаров в стилистике Halo Infinite По словам вице-президента и генерального директора Razer USA Боба Олвайлера, Halo Infinite — одна из самых ожидаемых игр этого года с большим сообществом, которому интересны тематические аксессуары. 1

Авто Cadillac выбрал название для нового электромобиля Во всяком случае, американская марка уже разрабатывает два электромобиля (кроме седана Celestiq и кроссовера Lyriq), один из которых – внедорожник, который, наверняка, назовут Escalade EV, а второй – компактный кросс.

Здоровье Голикова анонсировала обследование россиян на 17 типов вируса В России в ближайшее время планируется организовать скрининговое обследование населения страны на 17 типов вируса, в том числе на COVID-19.

Политика Дерипаска подверг критике борьбу властей РФ с санкциями Москва, 29 июля 2020, 14:20 — REGNUM Российские власти не предпринимают всех необходимых и достаточных мер для борьбы с санкциями, введёнными против Москвы западными странами. 244

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Шоу-бизнес Звезда сериала «Игра престолов» Софи Тернер родила первенца 24-летняя Тернер не объявляла о рождении ребенка в своем Instagram, но многочисленные фанаты уже поздравляют актрису и ее супруга, 30-летнего солиста группы Jonas Brothers Джо Джонаса. 5

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Кино Осенью DC Comics выпустит новый интерактивный мультфильм о Бэтмене Лос-Анджелес, США, 29 июля 2020, 13:26 — REGNUM В сети появился первый трейлер интерактивного анимационного фильма DC Showcase's — Batman: Death in the Family.

Общество На Кубани продлили режим повышенной готовности до 21 августа Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что режим повышенной готовности в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19 продлён на Кубани до 21 августа, передаёт РИА Новости. 87

Общество Счетная палата выявила занижение числа инвалидов, нуждающихся в жилье Минстрой России ежегодно в обоснованиях бюджетных ассигнований занижает численность инвалидов, нуждающихся в обеспечении жильем, говорится в докладе Счетной палаты.

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