с чего всё началось

Российские миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги (Forbes оценивает состояние первого в $2,9 млрд, а второго — в $1,2 млрд) использовали рынок произведений искусства, чтобы уклоняться от введенных против них санкций США, говорится в докладе, представленном в среду членами постоянного подкомитета по расследованиям комитета Сената США по внутренней безопасности и государственным делам.

В сенате США заявили о попытках Ротенбергов обойти санкции

Политика Лукашенко отреагировал на задержание россиян в Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился разобраться в ситуации с задержанием под Минском предположительно граждан России, заявив, что у Минска "нет никаких целей опорочить близкую страну". 1,3K

Гаджеты В Сети появилось изображение детали Huawei Mate 40 Сетевые инсайдеры получили новые характеристики смартфона Huawei Mate 40, а также интересный снимок одной из его деталей.

Экономика Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать. 1,8K

Армия и оружие Пушков оценил планы США перебросить войска к границам России Сенатор Алексей Пушков прокомментировал вечером в среду, 29 июля, заявление главы Пентагона Марка Эспера о планах по переброске части военных к границам России и возможное будущее размещение дополнительных военных сил в Польше и странах Балтии.

Политика Польшу обвинили в невозмещении ущерба жертвам нацистов Госдепартамент США обвинил ряд государств Центральной и Восточной Европы за то, что они не возместили ущерб жертвам нацизма. 3

Происшествия Новосибирский суд отправил под стражу алтайского депутата Новосибирск, 27 июля 2020, 10:39 — REGNUM В Новосибирске по решению суда под стражу отправлен депутат Законодательного собрания Алтайского края Всеволод К. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ — «Дача взятки должностному лицу через посредника, совершенное в особо крупном размере». 27

Гаджеты В MIUI 12 появилась функция, как в iOS 14 Технология выполнения всевозможных действий при помощи обычного постукивания по обратной стороне смартфона воплощена на системном уровне в операционной системе Android 11, которую разработчики официально запустят в нынешнем году. 2

Общество Суд лишил жену алтайского депутата квартиры в Москве за 65 млн рублей В сообщении говорится, что алтайский краевой суд удовлетворил требование прокуратуры региона и обратил в пользу государства квартиру в Москве, купленную женой депутата Алтайского краевого заксобрания Владимира Попова за 65 млн рублей. 7

Гаджеты Американский штат начал расследование замедления старых iPhone Американский штат Аризона начал вести расследование в отношении компании Apple для того, чтобы установить, является ли намеренное снижение скорости работы смартфонов iPhone старых моделей нарушением законодательства о недобросовестной конкуренции.

Здоровье В Приморье за 10 дней коронавирусом заразились почти 1000 человек В Приморье за минувшие сутки коронавирусом заболели еще 104 приморца, скончались два человека, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края. 2

Политика Белорусский госканал узнал о просьбе россиян во время задержания «В ходе задержания отдельные фигуранты апеллировали к российскому гражданству, а также к службе в прошлом в различных силовых ведомствах России, как основанию не привлечения их к административной либо уголовной ответственности», — добавил мужчина, представленный в сюжете как «сотрудник группы А» («Альфа» — антитеррористическое подразделение КГБ Белоруссии). 22

Армия и оружие В США оценили военные учения Ирана с макетом авианосца Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля военные Ирана во время учений в Персидском заливе и западной части Ормузского пролива отработали атаку по макету американского авианосца. 56

Армия и оружие В Сирии нашли лабораторию боевиков с хранилищем человеческих органов Дамаск, 29 июля 2020, 21:43 — REGNUM Сирийские военные при помощи местных жителей обнаружили в одном из посёлков провинции Идлиб медицинскую лабораторию по изъятию человеческие органов, сообщает 29 июля сирийское государственное информагентство SANA. 1