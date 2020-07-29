Общество

РБКРБКВ сенате США заявили о попытках Ротенбергов обойти санкции

Российские миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги (Forbes оценивает состояние первого в $2,9 млрд, а второго — в $1,2 млрд) использовали рынок произведений искусства, чтобы уклоняться от введенных против них санкций США, говорится в докладе, представленном в среду членами постоянного подкомитета по расследованиям комитета Сената США по внутренней безопасности и государственным делам.
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«Я понимаю, что аукционные дома и дилеры не всегда хотят знать, кому они продают, так как это помогает им зарабатывать, но мы заинтересованы в обеспечении национальной безопасности, в том, чтобы санкции работали», — пояснил
 Портман газете Wall Street Journal (WSJ).
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Борис Романович Ротенберг
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Предприниматель, менеджер, совладелец и член совета директоров СМП Банка. Вице-президент Федерации дзюдо России. Заслуженный тренер России, кандидат педагогических наук. Основатель и руководитель программы развития российского автоспорта SMP Racing.
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