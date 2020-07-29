Общество
РБКВ сенате США заявили о попытках Ротенбергов обойти санкции
Российские миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги (Forbes оценивает состояние первого в $2,9 млрд, а второго — в $1,2 млрд) использовали рынок произведений искусства, чтобы уклоняться от введенных против них санкций США, говорится в докладе, представленном в среду членами постоянного подкомитета по расследованиям комитета Сената США по внутренней безопасности и государственным делам.
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Политика
Лукашенко отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился разобраться в ситуации с задержанием под Минском предположительно граждан России, заявив, что у Минска "нет никаких целей опорочить близкую страну".
РИА Новости 18:47
Общество
Маргарита Грачева, которой экс-супруг отрубил кисти рук, выходит замуж
Жительница Серпухова 27-летняя Маргарита Грачева, которой бывший супруг из ревности отрубил кисти рук, сообщила, что выходит замуж.
Mockva.ru 18:47
Шоу-бизнес
Ведущему Дмитрию Шепелеву заплатят 3 млн рублей за семейное шоу на ТНТ
Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала и нашел работу на телеканале ТНТ.
iReactor 03:37
Гаджеты
В Сети появилось изображение детали Huawei Mate 40
Сетевые инсайдеры получили новые характеристики смартфона Huawei Mate 40, а также интересный снимок одной из его деталей.
Vevby.ru 16:29
Авто
В России продают построенную для КГБ Волгу с мотором V8
Под капотом ГАЗ-24-34 спрятан 5,5-литровый агрегат V8 мощностью 195 л.с. от ГАЗ-13 «Чайка». Мотор работает в паре с 3-ступенчатой АКПП.
Тарантас Ньюс 02:49
Игры
С помощью 11 модов игрок в TES V: Skyrim воссоздал боевую систему из The Witcher 3: Wild Hunt
Автор YouTube-канала LowEnder решил воссоздать в The Elder Scrolls V: Skyrim боевую систему из The Witcher 3: Wild Hunt.
3DNews 06:07
Общество
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru вчера в 12:50
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег
Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия вчера в 19:56
Армия и оружие
Пушков оценил планы США перебросить войска к границам России
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал вечером в среду, 29 июля, заявление главы Пентагона Марка Эспера о планах по переброске части военных к границам России и возможное будущее размещение дополнительных военных сил в Польше и странах Балтии.
Известия 22:27
Политика
Польшу обвинили в невозмещении ущерба жертвам нацистов
Госдепартамент США обвинил ряд государств Центральной и Восточной Европы за то, что они не возместили ущерб жертвам нацизма.
Lenta.ru 21:29
Происшествия
Новосибирский суд отправил под стражу алтайского депутата
Новосибирск, 27 июля 2020, 10:39 — REGNUM В Новосибирске по решению суда под стражу отправлен депутат Законодательного собрания Алтайского края Всеволод К. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ — «Дача взятки должностному лицу через посредника, совершенное в особо крупном размере».
REGNUM 27 июля в 03:39
Гаджеты
В MIUI 12 появилась функция, как в iOS 14
Технология выполнения всевозможных действий при помощи обычного постукивания по обратной стороне смартфона воплощена на системном уровне в операционной системе Android 11, которую разработчики официально запустят в нынешнем году.
Актуальные Новости 11:11
Общество
Суд лишил жену алтайского депутата квартиры в Москве за 65 млн рублей
В сообщении говорится, что алтайский краевой суд удовлетворил требование прокуратуры региона и обратил в пользу государства квартиру в Москве, купленную женой депутата Алтайского краевого заксобрания Владимира Попова за 65 млн рублей.
Известия 09:18
Гаджеты
Американский штат начал расследование замедления старых iPhone
Американский штат Аризона начал вести расследование в отношении компании Apple для того, чтобы установить, является ли намеренное снижение скорости работы смартфонов iPhone старых моделей нарушением законодательства о недобросовестной конкуренции.
Lenta.ru 18:06
Космос
Астрономы спрогнозировали гибель ближайшего к Земле скопления звезд
Актуальные Новости вчера в 15:22
Хоккей
«Вашингтон» победил «Каролину», Овечкин и Кузнецов забили три гола
"Вашингтон" одержал победу над "Каролиной" в выставочном матче НХЛ.
РИА Новости 19:08
Экономика
Минтруд изучит предложение об увеличении выплат безработным
В ведомстве изучат это предложение, сообщили "Известиям" в пресс-службе Минтруда.
Газета.Ru 21:35
Здоровье
В Приморье за 10 дней коронавирусом заразились почти 1000 человек
В Приморье за минувшие сутки коронавирусом заболели еще 104 приморца, скончались два человека, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.
Владивосток-Новости 22:22
Политика
Белорусский госканал узнал о просьбе россиян во время задержания
«В ходе задержания отдельные фигуранты апеллировали к российскому гражданству, а также к службе в прошлом в различных силовых ведомствах России, как основанию не привлечения их к административной либо уголовной ответственности», — добавил мужчина, представленный в сюжете как «сотрудник группы А» («Альфа» — антитеррористическое подразделение КГБ Белоруссии).
РБК 19:33
Технологии
«ВымпелКом» и «МегаФон» объявили о начале подключения клиентов к eSim
«ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявил о запуске технологии виртуальной сим-карты (eSim) в Москве и Санкт-Петербурге.
РБК 10:52
Здоровье
В Алтайском крае выявили 121 новый случай заражения коронавирусом
Сто двадцать один человек заболел коронавирусом в Алтайском крае за сутки, число заражённых составило 8786, сообщают в региональном оперштабе.
РИА Новости вчера в 01:52
Армия и оружие
В США оценили военные учения Ирана с макетом авианосца
Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля военные Ирана во время учений в Персидском заливе и западной части Ормузского пролива отработали атаку по макету американского авианосца.
REGNUM вчера в 20:11
Армия и оружие
В Сирии нашли лабораторию боевиков с хранилищем человеческих органов
Дамаск, 29 июля 2020, 21:43 — REGNUM Сирийские военные при помощи местных жителей обнаружили в одном из посёлков провинции Идлиб медицинскую лабораторию по изъятию человеческие органов, сообщает 29 июля сирийское государственное информагентство SANA.
REGNUM 14:43
Космос
Последний спутник китайской навигационный системы BeiDou приступил к работе
Пекин, 30 июля 2020, 05:56 — REGNUM Последний и 55-й по счету спутник китайской навигационной спутниковой системы BeiDou (BDS) приступил к работе в рамках группировки после проведения орбитального тестирования, сообщает 29 июля агентство Синьхуа.
REGNUM 22:56
Общество
Елена Ландер увольняется с «России 1» и переезжает в Италию
Журналистка Елена Ландер, каждый день «дарившая улыбку и хорошее настроение» зрителям программы «Утро России» на телеканале «Россия 1», уволилась.
News.ru 11:05
Шоу-бизнес
Эмили Ратаковски поделилась новым фото в бикини собственного бренда
Американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски продемонстрировала изделие из новой коллекции собственного бренда купальников Inamorata Woman, разместив откровенный снимок.
Lenta.ru вчера в 03:27
Здоровье
«Ъ» сообщил об отставке министра здравоохранения Свердловской области
Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков отправлен в отставку.
Газета.Ru 27 июля в 14:20
Футбол
Власти Пермского края возродят ФК «Амкар»
Власти Пермского края получили в собственность бренд «Амкар» и решили возродить футбольный клуб.
В курсе.ру вчера в 06:40
Происшествия
Суд арестовал боксёра Старцева, который убил мужчину в Барнауле
RT на русском 10:07