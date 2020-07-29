Общество
РБКВ сенате США заявили о попытках Ротенбергов обойти санкции
Российские миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги (Forbes оценивает состояние первого в $2,9 млрд, а второго — в $1,2 млрд) использовали рынок произведений искусства, чтобы уклоняться от введенных против них санкций США, говорится в докладе, представленном в среду членами постоянного подкомитета по расследованиям комитета Сената США по внутренней безопасности и государственным делам.
Читать в источнике
Оценить108
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 20:10, Ашберн
Футбол
«Трабзонспор» выиграл Кубок Турции по футболу
«Трабзонспор» обыграл «Аланьяспор» в матче финала Кубка Турции по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:0
RT на русском 17:31
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 07:41
Политика
Задержанные сотрудниками КГБ Белоруссии россияне работают на ЧВК «Мар»
Представитель белорусских силовых структур уточнил, что Милаев и другие задержанные россияне – это сотрудники ЧВК «Мар».
KM.ru 12:59
Футбол
Газизов отказался комментировать слухи о переходе Кокорина в «Спартак»
Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов отказался комментировать слухи о переходе в команду форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина, выступающего на правах аренды за «Сочи».
RT на русском 13:34
Армия и оружие
Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины
Российский танк Т-72БЗ, переплывший реку глубиной в пять метров, шокировал журналистов аргентинской газеты Clarin.
Газета.Ru 16:37
Политика
Дегтярев заявил о провокаторах из Грузии на акциях в Хабаровске
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о нахождении в регионе провокаторов из других стран, в том числе из Грузии.
Коммерсантъ 19:54
Общество
Губернатор Амурской области заявил, что не может снизить себе зарплату
В своем обращении Василий Орлов привел пример хабаровского губернатора Сергея Фургала, сократившего свою зарплату с миллиона до 400 тысяч рублей, и этот факт очень оценили люди.
RuNews24.ru вчера в 22:39
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая показала фото новорожденной дочери
О беременности СМИ узнали в начале июня Известная фигуристка Юлия Липницкая выложила фото счастливой семьи на своей странице в instagram.
Курьер. Среда. Бердск вчера в 03:31
Общество
Ливни и похолодание придут в ряд регионов России с четверга
Ряд регионов России на этой неделе ожидают сильные дожди, грозы и ветер.
Известия 18:19
Происшествия
Суд арестовал боксёра Старцева, который убил мужчину в Барнауле
RT на русском 10:07
Экономика
Доля одобренных кредитов зарплатным клиентам снизилась до минимума
В июне банки отклонили две трети заявок на потребкредиты от зарплатных клиентов. Это минимальный показатель с начала пандемии.
Известия 18:30
Политика
В Белоруссии задержаны более 30 «подозрительных» иностранцев
В ночь с 28 на 29 июля сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали 32 человека.
Вести.Ru 08:38
Здоровье
Череповчанка за три месяца похудела на 14 килограммов
Медиа-Центр 35media.ru 08:11
Общество
Прояснилась реальность выплаты пособия 10000 на детей в августе
С точки зрения народного избранника, логичнее было бы произвести выплаты в конце августа, чтобы у родителей была возможность собрать детей в школу и садик.
Московский Комсомолец вчера в 12:43
Футбол
В Петербурге запустят проект УЕФА по развитию массового футбола
Союз Европейских Футбольных Ассоциаций (УЕФА) и Российский футбольный союз (РФС) включили Петербург в пилотный проект по развитию массового футбола.
Мойка78 17:56
Киберспорт
Бывший мидер Natus Vincere перешел в Cyber Legacy
CyberSport.ru 13:10
Финансы
Девальвация рубля началась, не дожидаясь августа
Рубль ведут на его «законное место» Рубль начал падать по отношению к доллару и евро, не дожидаясь обещанной в августе девальвации.
Капитал страны 02:00
Политика
«Левада-центр»: рейтинг доверия Путину в июле упал до 23 процентов
Что еще известно:Одобряют деятельность Путина на посту президента в июле 60 процентов респондентов, не одобряют — 33.
Snob.ru 08:57
Политика
Появилась версия об истинной цели задержанных в Белоруссии бойцов ЧВК
Версию об истинной цели военных представил Telegram-канал WarGonzo.
Lenta.ru 16:16
Политика
МИД России вернул Украине ноту из-за морского парада в Крыму
Россия вернула Украине без рассмотрения ноту протеста из-за морского парада в Крыму, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел.
РБК 08:44
Происшествия
В Пензенской области каратистку осудили за избиение любовницы мужа
Суд в Сердобском районе Пензенской области приговорил к обязательным работам местную жительницу, имеющую черный пояс по каратэ, по обвинению в избиении любовницы своего мужа, сообщила в среду прокуратура региона.
РИА Новости 16:49
Футбол
Четвёртая команда Серии А может остаться без Лиги чемпионов
Рассказываем, в каком случает четвёртый клуб Серии А останется без ЛЧ.
Евро-футбол.ру вчера в 07:27
Общество
В Приморье продлили ограничения по коронавирусу
Режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом продлён в Приморье до 14 августа, сообщает правительство региона.
РИА Новости 07:48
Политика
Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается
Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, но в ряде регионов останется сложной, заявил Владимир Путин на онлайн-совещании с главами ведомств и руководителями регионов.
РИА Новости 10:47
Армия и оружие
Российский посол ответил на заявления о планах создания базы в Ливии
Ранее министр внутренних дел Правительства национального согласия Ливии (ПНС) Фатхи Башага в интервью агентству Блумберг заявил о необходимости "помешать планам России создать базы в Сирте и Джуфре".
РИА Новости 17:51
Космос
Crew Dragon отстыкуется от МКС 1 августа
Запуск Crew Dragon стал первым за девять лет пилотируемым полетом, осуществляемым с территории США на американском космическом корабле.
ТАСС 18:07
Футбол
Заа о расизме: «Инстаграм больше не в радость темнокожим. Боюсь открывать директ, там может быть что угодно»
Заа из «Кристал Пэлас» показал расистские угрозы из лички инстаграма.
Sports.ru 16:59
Политика
Трамп выразил недоумение, зачем США защищать Германию от России
Президент США Дональд Трамп вновь выразил недоумение, зачем США должны защищать Германию от России, когда Берлин покупает у Москвы энергоносители.
РИА Новости 20:07
Хоккей
«Вашингтон» победил «Каролину», Овечкин и Кузнецов забили три гола
"Вашингтон" одержал победу над "Каролиной" в выставочном матче НХЛ.
РИА Новости 19:08