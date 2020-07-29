с чего всё началось

Российские миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги (Forbes оценивает состояние первого в $2,9 млрд, а второго — в $1,2 млрд) использовали рынок произведений искусства, чтобы уклоняться от введенных против них санкций США, говорится в докладе, представленном в среду членами постоянного подкомитета по расследованиям комитета Сената США по внутренней безопасности и государственным делам.

В сенате США заявили о попытках Ротенбергов обойти санкции

Политика ЧВК Вагнера использовала Минск для переброски бойцов в период пандемии Частная военная компания Вагнера использовала Минск как перевалочный пункт в период пандемии для переброски бойцов в другие государства.

Политика Особое мнение: Константин Сонин Со своим особым мнением сегодня выступает экономист Константин Сонин.

Политика Постпред России в Вене оценил решение США о выводе войск из Германии Вена, 30 июля 2020, 07:59 — REGNUM Германия, вероятно, выиграет от решения США вывести из этой страны часть своих военнослужащих, написал 30 июля постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на своей странице в Twitter. 13

Общество Семья Фургала объявила о сборе средств на услуги адвокатов Семья арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала начинает сбор помощи на оплату услуг адвокатов, сообщается в официальном аккаунте краевого отделения ЛПДР в Instagram. 27

Общество Россияне потратили часть выплат на детей на погашение микрозаймов Некоторые россияне направили выплаты на детей от трех до 16 лет (10 тыс. руб.), которые выплачивали во время пандемии, на возврат микрозаймов. 181

Кино Названы популярные у россиян новые сериалы в 2020 году Интересными российскому зрителю показались сериалы «Убивая Еву», снятый совместно США, Великобританией и Италией, и сериал «Миллиарды».

Здоровье Роспотребнадзор предупредил об опасности новых штаммов вируса гриппа В свою очередь, Попова предупредила, что в Россию осенью могут прийти новые штаммы вируса гриппа, от которых граждане еще не прививались. 698

Происшествия Суд приговорил экс-главу РАО Федотова к пяти годам колонии Прокурор ранее запросил для Федотова 5,5 лет лишения свободы, а для остальных подсудимых - его матери Вере Федотовой, его бывшей подчиненной Анжеле Агейкиной и экс-гендиректору ЗАО "Сервисно-эксплуатационной компании", которая управляла имуществом РАО, Светлане Темешевой - на год меньше. 14

Общество Московский суд вступился за сталинских прокуроров Историки пытались получить информацию об 11 советских прокурорах — членах сталинских «троек».

Происшествия Адвокат Ефремова подтвердил отказ актера от признания вины Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в эфире программы "60 минут" подтвердил, что актер отказался признать вину в смертельном ДТП. 2K

Авто Lamborghini представила трековый 830-сильный гиперкар Компания Lamborghini представила новый трековый суперкар Essenza SCV12, который был разработан гоночным подразделением Squadro Corse.

Политика Путин призвал не допустить повторных ограничений из-за коронавируса Согласно оценкам специалистов, ситуация с распространением COVID-19 может обостриться, вследствие чего важно заранее просчитать и учесть все риски, подчеркнул глава государства. 12

Экономика Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине. 1,8K

Общество Более 17 миллионов человек заразились коронавирусом По данным американского Университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 17 миллионов.

Политика Парламент Турции принял закон о регулировании соцсетей Если соцсеть в течение 30 дней не уведомит Анкару о назначении представителя, то ей грозит штраф. Также возможна блокировка ресурса. 16