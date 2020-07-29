Общество
РБКВ сенате США заявили о попытках Ротенбергов обойти санкции
Российские миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги (Forbes оценивает состояние первого в $2,9 млрд, а второго — в $1,2 млрд) использовали рынок произведений искусства, чтобы уклоняться от введенных против них санкций США, говорится в докладе, представленном в среду членами постоянного подкомитета по расследованиям комитета Сената США по внутренней безопасности и государственным делам.
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Кино
Критики о втором сезоне «Академии Амбрелла» — Уже намного лучше
Критики уже оценили второй сезон и остались довольны. По их словам, новые эпизоды вышли куда удачнее, чем первый сезон.
Srnsk вчера в 11:50
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Боевой медведь и робот со штыком в синематике Iron Harvest
В синематике Iron Harvest мы видим проявление обоих источников.
Игромания.ру 12:34
Футбол
Футболист «Локомотива» Коломейцев завершил карьеру в 31 год
Полузащитник московского «Локомотива» Александр Коломейцев принял решение завершить карьеру в возрасте 31 года.
RT на русском 14:44
Наука
Нейросеть сможет отличать птиц одной стаи друг от друга
Vevby.ru вчера в 20:24
Футбол
Стал известен лидер топ-5 лиг Европы по голам из-за пределов штрафной
Как информирует Stats Foot в Twitter, благодаря двум голам из-за пределов штрафной "Аталанта" оформила в нынешнем сезоне 20 забитых мячей из-за пределов штрафной и оторвалась по показателю точных ударов издали от "Манчестер Сити" (17).
Газета.Ru вчера в 21:22
Киберспорт
Kyivstoner был забанен на Twitch
Альберт Васильев на своем канале освещает Dota 2, CS:GO и GTA 5, в среднем его смотрит около одной тысячи зрителей.
Vprognoze.ru вчера в 18:18
Политика
В Кремле дали оценку работе полиции на акциях в Хабаровске
В Кремле оценили работу правоохранительных органов на акциях протеста в Хабаровске.
Цензуры.Нет вчера в 07:42
Здоровье
Ряд больниц в Волгограде вновь перепрофилируют под госпитали
Сразу в нескольких больницах Волгограда вновь открывают инфекционные госпитали.
Evo-rus.com 02:07
Футбол
«Зенит» сыграет с «Ротором» в первом туре нового сезона РПЛ
Российская Премьер-лига опубликовала календарь на новый сезон чемпионата России. Так, первый тур пройдет в период с 8 по 11 августа.
Vprognoze.ru 03:16
Футбол
«Ювентус» уступил «Кальяри» в 37-м туре Серии А
RT на русском 17:43
Кино
Хидэо Кодзима вошел в жюри Венецианского кинофестиваля
Венецианский кинофестиваль, который пройдет со 2 по 12 сентября, объявил жюри основного конкурса и дополнительных программ.
РБК 27 июля в 05:34
Политика
Выяснена цель бойцов ЧВК, задержанных в Белоруссии
Следственный комитет страны выяснил, что бойцы, служащие в частной военной компании, использовали Минск как временный пункт на пути в Судан.
Ореанда-Новости 16:34
Игры
Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 получит 37 новых музыкальных композиций
В состав саундтрека ремейка Tony Hawk's Pro Skater 1+2 войдут 37 новых песен.
3DNews 04:03
Происшествия
На Южном Урале суд вынес приговор депутату-ревнивцу, убившему жену
На Южном Урале суд вынес приговор депутату и главному врачу больницы в поселке Локомотивный.
Вести.Ru 14:33
Игры
Цена на Rocket Arena снизилась на 80% через 2 недели после релиза
В Origin опустилась цена на Rocket Arena. Теперь игру можно приобрести со скидкой в 80% - она стоит 333 рубля.
Cyber.sports.ru вчера в 10:48
Кино
Киану Ривз планирует сняться в продолжении «Константина»
Pravda.Ru 27 июля в 11:15
Армия и оружие
Как война помогает науке: боевая астрономия
История связей между военными ведомствами и фундаментальной наукой началась в годы Первой мировой войны и набрала силу во время Второй мировой.
Популярная механика 27 июля в 04:33
Общество
«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru вчера в 18:51
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов проведет бой 24 октября
Поединок между непобедимым чемпионом из Дагестана и американцем Джастином Гетджи состоится на очередном турнире бойцовской лиги.
Московский Комсомолец в Дагестане 09:34
Космос
Обнаружено «последнее в своем роде» древнее шаровое скопление
Ин-спейс.ру 11:00
Футбол
Четвёртая команда Серии А может остаться без Лиги чемпионов
Рассказываем, в каком случает четвёртый клуб Серии А останется без ЛЧ.
Евро-футбол.ру вчера в 07:27
Кино
Фильм Ренаты Литвиновой «Северный ветер» выйдет в прокат 26 ноября
26 ноября компания Sony Pictures при поддержке «Первого канала» выпустит в широкий прокат сказочную драму Ренаты Литвиновой «Северный ветер».
Кinomania вчера в 11:19
Общество
В США призывали обанкротить «Группу ГАЗ»
Ранее Минфин США объявлял отсрочки по вступлению в силу санкций в отношении группы ГАЗ, очередной дедлайн наступает 22 января 2021 года.
Lenta.ru вчера в 13:45
Шоу-бизнес
Бывшая участница «Уральских пельменей» нашла новую работу
Актриса и бывшая участница коллектива "Уральские пельмени" Юлия Михалкова рассказала об участии в съёмках нового проекта в своем Instagram.
МордовМедиа 17:48
Музыка
«Певец XNDA – это я». Льюис Хэмилтон раскрыл свою музыкальную тайну
Два года назад американская поп-певица Кристина Агилера исполнила песню с певцом под никому неизвестным псевдонимом XNDA, голос которого поразительно похож на голос Льюиса Хэмилтона.
Autosport.com.ru 11:42
Общество
Елена Ландер увольняется с «России 1» и переезжает в Италию
Журналистка Елена Ландер, каждый день «дарившая улыбку и хорошее настроение» зрителям программы «Утро России» на телеканале «Россия 1», уволилась.
News.ru 11:05
Футбол
«Спартак» опубликовал фото с Кокориным в посте, посвящённом матчу первого тура РПЛ с «Сочи»
Московский футбольный клуб «Спартак» опубликовал фотографию с нападающим «Сочи» Александром Кокориным, анонсируя матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с южным клубом.
RT на русском 18:05
Футбол
Экс-гендиректор «Химок» назвал своё увольнение цирковой программой
Ранее «Химки» назвали имя нового гендиректора.
RT на русском 16:13
Здоровье
Греческий йогурт избавит организм от лишнего сахара
Pravda.Ru вчера в 10:06