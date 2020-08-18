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РБК
РБК

В сенате США заявили о «приказе» Путина взломать компьютеры Демпартии

Президент Владимир Путин «отдал приказ» взломать компьютеры и аккаунты членов Демократической партии США в рамках предполагаемого российского вмешательства в президентские выборы в 2016 году.В источнике
С чего всё началось
Комитет по разведке Сената США опубликовал последнюю, пятую часть доклада, посвященного итогам проведенного сенаторами расследования приписываемого России вмешательства в выборы 2016 года (.pdf
).
Коммерсантъ12:41
Подробнее о событии
РИА Новости

В США обвинили Дерипаску в продвижении интересов России за рубежом

РИА Новости13:58
ТАСС

Комитет Сената США опубликовал последнюю часть доклада о приписываемом РФ вмешательстве

ТАСС12:46
Коммерсантъ

В Сенате США заявили, что Путин лично руководил вмешательством в выборы

Коммерсантъ12:41
RT на русском

В сенате США заявили об «указании» Путина взломать серверы демократов

RT на русском13:29
Lenta.ru

Путина 528 раз упомянули в докладе о вмешательстве в выборы США

Lenta.ru12:27
РБК

В сенате США заявили о «приказе» Путина взломать компьютеры Демпартии

РБК11:15
Газета.Ru

WikiLeaks подозревают в оказании помощи российской разведке в 2016 году

Газета.Ru11:09

Сечин подарил Путину первую нефть с Западно-Иркинского месторождения

Нефть, добываемая на проекте "Восток ойл", является высококачественной и по текущим оценкам будет продаваться с премией $11 за баррель, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
ТАСС08:20
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Бутусов о минских «вагнеровцах»: ЗЕ сознательно обезглавил разведку

Бурба, говорит Бутусов, подозревал Ермака и Демченко в сознательном провале операции по захвату на территории России граждан РФ, подозреваемых в совершении «военных преступлений на Украине».
Евразия Daily10:03

В ХК «Сибирь» выявлено 11 случаев коронавируса

В клубе сообщили, по результатам тестирования с целью выявления случаев COVID-19, которое было проведено 17 августа после возвращения из Магнитогорска с турнира имени И.Х. Ромазана, были получены положительные результаты у 11 хоккеистов и членов тренерского штаба и персонала команды.
Российская газета10:10

У российского экс-министра нашли элитную недвижимость на 2 миллиарда рублей

У российского экс-министра регионального развития и заместителя генерального директора финансового института «Дом.РФ» Олега Говоруна нашли элитную недвижимость стоимостью более двух миллиардов рублей.
Lenta.ru13:39
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