Комитет Сената США в среду, 11 декабря, рассмотрит законопроект S.1189 "О предотвращении злонамеренной активности России и (ее) действий в области терроризма". Об этом сообщается на сайте комитета в разделе расписания.

В сенате рассмотрят проект о признании России страной-террористом

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