Политика
РИА НовостиВ сенате рассмотрят проект о признании России страной-террористом
Комитет Сената США в среду, 11 декабря, рассмотрит законопроект S.1189 "О предотвращении злонамеренной активности России и (ее) действий в области терроризма". Об этом сообщается на сайте комитета в разделе расписания.
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В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили.
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Петербургский футбольный клуб "Зенит" разгромил московское "Динамо" на "Газпром Арене" при поддержке свыше 48 тысяч зрителей со счетом 3:0 в матче 19-ого тура РПЛ сезона 2019/2020.
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пошутил, что завершит карьеру, если побьёт рекорд канадца Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Тренер рассказал о прогрессе спринтерских качеств Логинова
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Лавров оценил данные СМИ о «русских хакерах» во Франции
Глава Министрества иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал данные газеты Le Monde о "русских хакерах", которые якобы причастны к публикации переписки французского лидера Эммануэля Макрона, а также сформировали "шпионское гнездо" во Франции.
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Премьера фильма проходила в кинотеатре "Октябрь". В этот вечер Пугачеву поддерживали друзья и родные.
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Суд отправил под домашний арест перевозчика по делу о ДТП в Забайкалье
Ингодинский районный суд в Чите отправил под домашний арест предпринимателя Ивана Стрельникова по делу об аварии пассажирского автобуса в Забайкальском крае, в результате которой 19 человек погибли и 22 пострадали.
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Украинские Су-27 сопроводили крылатую ракету комплекса «Нептун»
Украинский комплекс «Нептун» наземного базирования оснащается противокорабельными ракетами, которые, как утверждается, способны поражать и топить корабли вплоть до крейсерского класса.
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Президент России Владимир Путин заявил, что работы по прокладке газопровода "Северный поток - 2" практически завершены.
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Результаты взвешивания к UFC on ESPN 7: Розенструйк перевесил Оверима
В Вашингтоне состоялась церемония официального взвешивания участников турнира UFC on ESPN 7, главным событием которого станет поединок в тяжелом весе между Алистаром Оверимом и Жаирзиньо Розенструйком.
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Названа ранее неизвестная причина рака
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Лобода показала ногу с шестью пальцами
Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию с шестью пальцами на правой ноге.
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Карлос Тевез: Руни пришел и подарил мне Ламборджини
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова заняла второе место по итогам короткой программы в финале Гран-при в Турине.
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«Яндекс» заключил первую сделку по покупке форматов сериалов и фильмов для их будущего производства, рассказал «Ведомостям» представитель интернет-компании.
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Четверо российских детей вернулись из Сирии в Москву
Хоккей
Тренер «Лос-Анджелеса» назвал сложной ситуацию с Ковальчуком
«Ситуация с Ковальчуком сложная для всех», — цитирует специалиста LA Kings Insider. По его словам, россиянин является выдающимся хоккеистом.
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Композитор Раймонд Паулс заявил РБК, что российская публика отзывчивее, чем латышская.
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Участник шоу «Голос» проявил хамское отношение к Гагариной
Один из участников вокального конкурса «Голос» на Первом канале проявил неуважительное отношение к наставнику проекта Полине Гагариной.
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Число погибших при пожаре в одесском колледже увеличилось до четырех
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Первое место занял челлендж, который бросил вызов самому популярному яйцу в Инстаграм.
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