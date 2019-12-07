Политика
РИА НовостиВ сенате рассмотрят проект о признании России страной-террористом
Ранее заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявлял, что, по мнению Госдепа, Россию нельзя считать государством — спонсором терроризма из-за ее действий в Сирии.
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Политика
Зеленский допустил амнистию ополченцев, у которых «нет рук в крови»
Президент Украины Владимир Зеленский считает возможной амнистию ополченцев самопровозглашенных республик в Донбассе, но для этого необходимо установить безопасный режим и провести выборы.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская показала свою коллекцию прозрачных платьев
65-летняя Любовь Успенская показала своим подписчикам в Instagram коллекцию откровенных платьев в пол. Она примерила самые эффектные из них.
Экономика
Корпорациям предложили раскрывать налоги в разных странах
Правила GRI требуют от компаний публиковать в общем доступе информацию о своей налоговой политике, суммах налогов в разбивке по странам, включая подоходный налог, а также доходы от внутригрупповых сделок.
Политика
Жириновский раскрыл, почему Запад считает россиян людьми второго сорта
По словам политика, сложившаяся ситуация показывает истинное отношение стран Запада к россиянам.
Происшествия
Число погибших при пожаре в одесском колледже возросло до трёх
Авто
Появились первые фото Kia Seltos российской сборки
В моторную гамму "российского" Seltos входят три бензиновых агрегата: "атмосферники" на 1,6 и 2,0 литра, а также турбодвигатель на 1,6 литра.
Наука
Ученые назвали помогающий сбросить вес режим питания
Специалисты из США рекомендуют желающим сбросить вес питаться в течение 10 часов в сутки, а оставшиеся 14 часов не принимать пищу.
Общество
SPAR закроет часть магазинов в России
«ТД Интерторг» – крупнейший франчайзи SPAR в России по количеству магазинов, также управляет универсамами «Семья» и «Идея».
Транспорт
На серой ветке метро Москвы произошел сбой в движении поездов
В московском метро остановили движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии от станции «Чеховская» до станции «Отрадное».
Происшествия
Суд отправил под домашний арест перевозчика по делу о ДТП в Забайкалье
Ингодинский районный суд в Чите отправил под домашний арест предпринимателя Ивана Стрельникова по делу об аварии пассажирского автобуса в Забайкальском крае, в результате которой 19 человек погибли и 22 пострадали.
Общество
СМИ узнали о работе подозреваемого в убийстве в Берлине в спецназе ФСБ
Убийство Зелимхана Хангошвили, этнического чеченца, гражданина Грузии и участника чеченских войн, произошло в Берлине в августе 2019 года: передвигавшийся на велосипеде киллер стрелял из пистолета Glock с глушителем.
Общество
Российская чиновница матом призвала волонтеров трудиться
Шоу-бизнес
Рудковская обвинила Плющенко в расточительстве
Фигурист уже задумывается о старости Недавно Яна Рудковская упрекнула своего супруга Евгения Плющенко в расточительстве.
Общество
Раймонд Паулс объяснил слова о «навязчивой» российской публике
Политика
В Киеве сообщили о срыве переговоров по газу с Россией
Анонсированные на 5 декабря трёхсторонние переговоры о заключении нового контракта на транзит российского газа через Украину не состоятся.
Кино
Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»
В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Наука
Ученые нашли ранее неизвестную причину рака
Исследователи считают, что обнаруженное влияние некодирующей последовательности белков ДНК на развитие опасных заболеваний поможет сделать более эффективным генетическое сканирование на определение вероятности развития у человека онкологии.
Политика
Трамп призвал Всемирный банк не выдавать кредиты Китаю
Президент США Дональд Трамп обратился к Всемирному банку с призывом перестать выдавать Китаю кредиты в твиттере.
Шоу-бизнес
Евгения Феофилактова рассталась с Маджидом Гиагиа
В любом случае, ясно, что красивая пара Евгения Феофилактова и Маджид Гиагиа распалась.
Политика
Лукашенко прибыл в Сочи на встречу с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Об этом в субботу сообщило агентство БелТа.
Общество
В Липецке призвали проверить видео с матерящимся мэром города
Депутат Липецкого областного совета Олег Хомутинников призвал комиссию по этике проверить видео, на котором мэр города Евгения Уваркина якобы инспектирует парк и нецензурно комментирует увиденное.
Футбол
Тихонов обратился к болельщикам в связи с заявлением «Фратрии»
Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов выступил с обращением к болельщикам в связи с заявлением объединения фанатов красно-белых «Фратрия».
Политика
В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым
Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель крымской общественной организации «Инкишаф» Эскендер Билялов считает провокационной инициативу лидера запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа» Рефата Чубарова провести «Марш достоинства».
Здоровье
Трансплантолог Каабак рассказал о пересадке головы
Трансплантолог Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Михаил Каабак рассказал в интервью YouTube-каналу «ЖИЗА» об особенностях пересадки головы, в том числе и о том, что будет с человеком при такой операции.
Армия и оружие
США обвинили ПВО из России в уничтожении беспилотника в Ливии
Представитель Военно-воздушных сил (ВВС) Африканского командования полковник Кристофер Карнс сообщил Reuters, что, по оценкам США, которые ранее не разглашались, обстрелявшим беспилотник комплексом ПВО управляли либо бойцы российской частной военной компании (ЧВК), либо военные Ливийской национальной армии (ЛНА), возглавляемой фельдмаршалом Халифой Хафтаром.
Авто
В США начались продажи первого в мире летающего автомобиля
Летающий автомобиль, который получил название Pioneer Personal Air Landing Vehicle или сокращенно PAL-V, поступит в продажу в 2021 году.
Технологии
Названы самые опасные приложения для смартфона
Эксперты рассказали, какие приложения, приложения могут нести вред владельцам смартфонов.