Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ сенате рассмотрят проект о признании России страной-террористом

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявлял, что, по мнению Госдепа, Россию нельзя считать государством — спонсором терроризма из-за ее действий в Сирии.
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Профильный комитет Сената США обсудит законопроект о признании РФ спонсором терроризма

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В сенате рассмотрят проект о признании России страной-террористом

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США могут признать Россию спонсором терроризма

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В Сенате США решат, называть ли Россию «страной-террористом»

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Сенат США рассмотрит проект, является ли Россия страной-террористом

iReactorвчера в 17:12
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Медведев назвал условия заключения с Киевом соглашения по газу

Глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что Россия и Украина не договорятся по вопросу газа, пока Киев не перестанет требовать выплат по судебным решениям, передает РИА "Новости".
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Депутат Липецкого областного совета Олег Хомутинников призвал комиссию по этике проверить видео, на котором мэр города Евгения Уваркина якобы инспектирует парк и нецензурно комментирует увиденное.
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Полиция обыскала автобус с болельщиками хоккейного «Трактора»

Газета.Ru 05:35
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В Киеве предупредили о массовых акциях в день «нормандского саммита»

Проведение нескольких массовых акций ожидается 8 и 9 декабря в Киеве, количество заявленных участников составляет несколько десятков тысяч человек, сообщила пресс-служба областного отделения Нацполиции Украины.
РИА Новости 04:27
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В России изменят состав сопроводительных документов на автомобиль

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Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.
РИА Новости 02:58
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В Москве автомобиль сбил пешеходов и врезался в вестибюль станции МЦК

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Движение на серой ветке московского метро восстановлено

Сегодня прерывалось движение от станции «Чеховская» до «Отрадного».
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Общество

Космодром «Морской старт» перебазируют в Россию

По сообщениям группы S7, Госдеп США дал разрешение на перебазирование космодрома в Россию.
Газета.Ru 05 декабря в 07:04
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Экс-футболист сборной России Смертин объяснил ситуацию с ДТП

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Эксперты: смертность от отравлений алкоголем в России выросла на 11,9%

Смертность от случайных отравлений алкоголем в России за девять месяцев 2019 года выросла на 11,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, - умерло более 5 тыс. человек.
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Лобода показала ногу с шестью пальцами

Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию с шестью пальцами на правой ноге.
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Президент «Реала» предложил создать европейскую суперлигу

Президент «Реала» Флорентино Перес предлагает реформировать европейский футбол, информирует New York Times.
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Суд признал Егора Жукова виновным в призывах к экстремизму

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Эрика Герцег прокомментировала свои отношения с Константином Меладзе

Одной из самых сексуальных солисток нового состава «ВИА Гры» Эрике Герцег активно приписывают роман с ее продюсером Константином Меладзе, что сильно расстраивает девушку.
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Экс-главу Щелковского района арестовали по делу о взятке

Бабушкинский суд Москвы в субботу арестовал на два месяца экс-главу Щелковского муниципального района Подмосковья Алексея Валова по делу о взятке, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Савельева.
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Общество

Запашный прокомментировал свои слова о футбольных фанатах

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Портал IMDb назвал самых популярных актеров года

Американка Бри Ларсон, сыгравшая Капитана Марвел в киновселенной Marvel, возглавила рейтинг самых популярных актеров и актрис 2019 года по версии портала IMDb.
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Жириновский объявил россиян людьми второго сорта для Запада

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил в своем Twitter-аккаунте, что страны Запада считают россиян людьми второго сорта.
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Политика

Лукашенко прилетел в Сочи на встречу с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Сочи с официальным визитом, передает БелТА.
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Госдума одобрила законопроект о реформе системы страхования вкладов

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект о реформе системы страхования вкладов.
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Умер избитый подростками за украинский язык волонтер

На активиста напали 29 ноября двое подростков в возрасте 16 и 17 лет. Один из них избил Мирошниченко и затем ударил головой о плиту.
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Уехавший жить в США Максим Покровский заявил о деградации России

Максим Покровский, который уехал жить в США, считает, что российская нация деградирует, несмотря на свои таланты.
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Американский предприниматель Илон Маск выиграл суд у британского дайвера Вернона Ансворта, которой помогал вызволить детей из затопленной пещеры в Таиланде и которого Маск назвал педофилом.
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Умер актер из легендарного сериала «Друзья»

Стало известно о смерти одного из актеров одноименной картины — Рона Либмана.
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