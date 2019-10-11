Экономика
МедиаКорСетьВ сентябре профицит бюджета увеличился на 16%
Исполнение расходов - 12,048 триллионов рублей или почти 63% к объему расходов бюджета, пишет RNS.
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Автоспорт
Даниил Квят рассказал о подготовке к Гран-при Японии
News102.ru 05:13
Шоу-бизнес
Заворотнюк впала в прекоматозное состояние, пишут СМИ
Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, передает телеграм-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 08:33
Экономика
Акции «Яндекса» упали более чем на 15%
Акции «Яндекса» обвалились более чем на 15% в ходе торгов на Московской бирже 11 октября.
Известия 11:31
Кино
Фею в новой «Золушке» сыграет темнокожий гей
Американский темнокожий актер, открытый гомосексуалист Билли Портер сыграет фею-крестную в новом мюзикле «Золушка».
Культуромания 09:41
Происшествия
Молдавский суд выдал ордер на арест Плахотнюка
Молдавский суд выдал ордер на предварительный арест на 30 суток олигарха и бывшего лидера Демократической партии страны Владимира Плахотнюка, заявил NewsMaker глава Антикоррупционной прокуратуры Молдавии Виорел Морарь.
Коммерсантъ 11:24
Политика
В Китае создали боевую летающую тарелку
Китайские конструкторы разработали боевую летающую тарелку, которая похожа на неопознанный летающий объект (НЛО).
Газета.Ru вчера в 19:35
Футбол
Защитник ЦСКА Щенников начал тренироваться в общей группе
Защитник московского ЦСКА Георгий Щенников приступил к тренировкам в общей группе после травмы.
REGNUM 08:02
Единоборства
Стивен Сигал показал Емельяненко, как победить
Известный киноактер и мастер единоборств Стивен Сигал показал бойцу ММА Александру Емельяненко несколько приемов в рамках Международного фестиваля айкидо.
Тульская пресса 11:40
Гаджеты
Xiaomi выпустила первые холодильники
Профиль 11:31
Происшествия
Иранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии
В июне в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола.
Lenta.ru 02:42
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк впервые выступила с официальными заявлениями
Семья российской актрисы Заворотнюк, о состоянии которой до сих пор нет официальных сообщений от близких Анастасии, прервала молчание и сделала несколько заявлений - в ее аккаунте в Instagram.
Российская газета 12:32
Политика
Зеленский пообещал, что вернет Крым после Донбасса
Президент Украины пообещал вернуть Крым в Одессе во время участия в мероприятиях по случаю дня защитника Украины.
ФАН 10:56
Кино
Боевик «Гемини» с Уиллом Смитом в главной роли вышел в прокат в Чите
Чита.Ру 09 октября в 23:54
Общество
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Леонова
Аргументы недели 12:03
Происшествия
В Саратове обнаружили тело пропавшей девятилетней школьницы
Девятилетняя жительница Саратова пропала 9 октября по пути из дома в школу.
Политическая Экспертиза вчера в 18:34
Здоровье
В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами
Российская газета 04:46
Экономика
ЦБ планирует объединить две категории неквалифицированных инвесторов
Принятый в первом чтении законопроект подразумевал разделение инвесторов - физлиц на четыре категории - две для квалифицированных и две для неквалифицированных, в последней версии поправок категорий было три.
ТАСС 10:44
Общество
В Челябинске выступили с инициативой вернуть крепостное право
КП - Челябинск 05:43
Армия и оружие
Генсек НАТО назвал Турцию «сильным и важным» союзником
Генсек НАТО Йенс Столтенберг не стал отвечать на вопрос о том, как будет действовать альянс в случае санкций США против Турции, отметив лишь, что Анкара остается в глазах альянса важным и приверженным союзником.
РИА Новости 05:57
Общество
Условия выплаты пособия по уходу за ребенком могут измениться
Согласно поправкам, получать денежные пособия по уходу за ребенком до полутора лет может лишь тот, кто фактически ухаживает за ним и тратит на это достаточное количество времени, даже если работает неполный рабочий день.
Газета.Ru 05:06
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
RuNews24.ru 08:04
Общество
Контрразведчик ФСБ включил смартфон на службе и был уволен
Подполковник контрразведки Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Михаил Самохин был уволен из силовой структуры за включенный на работе личный мобильный телефон.
Lenta.ru 09:39
Экономика
«Яндекс.Такси» отозвало ходатайство о покупке сервиса «Везёт»
Агрегатор такси «Яндекс.Такси» отозвал свое ходатайство о приобретении сервиса «Везёт».
РБК 10:37
Политика
В Кремле прокомментировали возможность изменить минские соглашения
В ходе 14-часового пресс-марафона в Киеве президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он недоволен минскими соглашениями 2015 года.
РБК 11:34