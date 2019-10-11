Экономика

МедиаКорСетьМедиаКорСетьВ сентябре профицит бюджета увеличился на 16%

Исполнение расходов - 12,048 триллионов рублей или почти 63% к объему расходов бюджета, пишет RNS.
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