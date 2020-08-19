В сентябре в России ожидается значительный рост цен на ПК и ноутбуки

Аналитики отмечают дефицит на рынке комплектующих для ПК и наиболее ходовых моделей ноутбуков, цены на них осенью могут вырасти на 15-20%. Повышенный спрос на компьютерную технику сохранится как минимум до января-февраля 2021 года.