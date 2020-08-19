В сентябре в России ожидается значительный рост цен на ПК и ноутбуки
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Аналитики отмечают дефицит на рынке комплектующих для ПК и наиболее ходовых моделей ноутбуков, цены на них осенью могут вырасти на 15-20%. Повышенный спрос на компьютерную технику сохранится как минимум до января-февраля 2021 года.В источнике
С чего всё началось
Компьютерная плата: цены на ПК и ноутбуки вырастут на 10–20%
Цены на компьютерную технику уже осенью вырастут на 10–20% из-за увеличившегося спроса и снижения курса рубля. Об этом рассказали опрошенные «Известиями» дистрибуторы электроники и аналитики. Сейчас уже наблюдается дефицит отдельных моделей ноутбуков и комплектующих для ПК.
Известия17:01
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