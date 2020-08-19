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РИАМО
РИАМО

В сентябре в России ожидается значительный рост цен на ПК и ноутбуки

Аналитики отмечают дефицит на рынке комплектующих для ПК и наиболее ходовых моделей ноутбуков, цены на них осенью могут вырасти на 15-20%. Повышенный спрос на компьютерную технику сохранится как минимум до января-февраля 2021 года.В источнике
С чего всё началось
Известия

Компьютерная плата: цены на ПК и ноутбуки вырастут на 10–20%

Цены на компьютерную технику уже осенью вырастут на 10–20% из-за увеличившегося спроса и снижения курса рубля. Об этом рассказали опрошенные «Известиями» дистрибуторы электроники и аналитики. Сейчас уже наблюдается дефицит отдельных моделей ноутбуков и комплектующих для ПК.
Известия17:01
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Цены на компьютеры и ноутбуки могут взлететь на 20 процентов

Комсомольская правда05:09
Российская газета

Осенью компьютерная техника подорожает на 10-20 процентов

Российская газета00:55
Известия

Дистрибуторы предупредили о подорожании ПК и ноутбуков в сентябре

Известия17:40
ФедералПресс

В России подорожают персональные компьютеры и ноутбуки

ФедералПресс18:50
URA.Ru

В России ожидается дефицит ноутбуков. Цены резко вырастут

URA.Ru18:43
Lenta.ru

Россиян предупредили о подорожании компьютеров и ноутбуков

Lenta.ru18:28
Телеканал 360°

Цены на ПК и ноутбуки взлетят в сентябре

Телеканал 360°20:50

Турецкие военные уничтожили американский беспилотник над Сирией

Во вторник, 19 августа, стало известно о том, что в северной части Сирийской Арабской Республики американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper оказался под обстрелом турецких средств противовоздушной обороны.
ГЛАС.RU00:19
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Польша назвала развертывание армии на западе Белоруссии игрой Лукашенко

Развертывание белорусской армии на западе страны является внутренней психологической игрой белорусских властей, а не внешней угрозой, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в эфире Польского радио.
РИА Новости03:10
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Известного по спорам с IKEA российского бизнесмена ждет новый суд

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу скандально известного бизнесмена Константина Пономарева об уклонении от уплаты налогов на 9,8 миллиарда рублей и попытке хищения еще 5,5 миллиардов, сообщает ведомство во вторник.
РИА Новостивчера в 08:12
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У российского экс-министра нашли элитную недвижимость на 2 миллиарда рублей

У российского экс-министра регионального развития и заместителя генерального директора финансового института «Дом.РФ» Олега Говоруна нашли элитную недвижимость стоимостью более двух миллиардов рублей.
Lenta.ruвчера в 13:39
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Китай выступил против вмешательства внешних сил в дела Белоруссии

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.
РИА Новости04:01
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«Поезд в Пусан 2»: Зомби-апокалипсис случился. Но только в Южной Корее

Кстати, слово «полуостров» вынесено и в само заглавие картины, видимо, чтобы российский зритель проассоциировал происходящее с кое-каким другим полуостровом и охотнее пошел бы посмотреть, что это там опять учудили зомби-интервенты (это, конечно же, шутка).
Собеседник16 августа в 09:12