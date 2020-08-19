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РИАМО
РИАМО

В сентябре в России ожидается значительный рост цен на ПК и ноутбуки

Аналитики отмечают дефицит на рынке комплектующих для ПК и наиболее ходовых моделей ноутбуков, цены на них осенью могут вырасти на 15-20%. Повышенный спрос на компьютерную технику сохранится как минимум до января-февраля 2021 года.В источнике
С чего всё началось
Известия

Компьютерная плата: цены на ПК и ноутбуки вырастут на 10–20%

Цены на компьютерную технику уже осенью вырастут на 10–20% из-за увеличившегося спроса и снижения курса рубля. Об этом рассказали опрошенные «Известиями» дистрибуторы электроники и аналитики. Сейчас уже наблюдается дефицит отдельных моделей ноутбуков и комплектующих для ПК.
Известия17:01
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Цены на компьютеры и ноутбуки могут взлететь на 20 процентов

Комсомольская правда05:09
Российская газета

Осенью компьютерная техника подорожает на 10-20 процентов

Российская газета00:55
Известия

Дистрибуторы предупредили о подорожании ПК и ноутбуков в сентябре

Известия17:40
ФедералПресс

В России подорожают персональные компьютеры и ноутбуки

ФедералПресс18:50
URA.Ru

В России ожидается дефицит ноутбуков. Цены резко вырастут

URA.Ru18:43
Lenta.ru

Россиян предупредили о подорожании компьютеров и ноутбуков

Lenta.ru18:28
Телеканал 360°

Цены на ПК и ноутбуки взлетят в сентябре

Телеканал 360°20:50

Минздрав РТ заявил, что после коронавируса необходима реабилитация

«Наши пациенты перестали обращаться к врачам после выздоровления или после выписки из стационара, но, к сожалению, новая коронавирусная инфекция или вирусное поражение легких, даже если не всегда это коронавирусная инфекция, требуют диспансерного наблюдения пациентов», –подчеркнула Фейсханова.
Минздрав РТ заявил, что после коронавируса необходима реабилитация
Шешминская новь07:06
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В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг

Курск, 19 августа 2020, 12:56 — REGNUM В больнице Курска скончалась пожилая женщина, которая неделей ранее «ожила» в морге районной больницы, куда её отправили по ошибке, сообщил 19 августа портал «КП-Курск» со ссылкой на родственницу погибшей.
REGNUM05:56
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Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»

Как ранее сообщалось, в частности, в школах в новом учебном году будет усилен дезинфекционный режим, а перед входом будет организован "утренний фильтр": у всех входящих в здание проверят температуру и наличие симптомов простудного заболевания.
Интерфакс17 августа в 08:58
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Серж Саргсян пообещал удар из информационного «Искандера» по Армении

По словам Саргсяна, во время апрельских боев за Карабах был подготовлен проект Договора о стратегической взаимопомощи между Арменией и фейковым режимом на оккупированных территориях Азербайджана, представляемым Ереваном как "НКР".
Вестник Кавказа05:48
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Минобороны перечислило относящуюся к служебной тайне информацию

К служебной тайне в оборонной области относятся данные, распространение которых может повлиять обороноспособности государства — они появляются при деятельности федеральных и местных органов власти и самоуправления, организаций и граждан в данной сфере, а также во время организации и обеспечения обороны.
Lenta.ru08:30
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Кравчук назвал приоритет при урегулировании конфликта в Донбассе

Киев, 19 августа 2020, 08:20 — REGNUM Возвращению мирной жизни в Донбасс будут способствовать реализация практических шагов и уважение конфликтующих сторон друг к другу, заявил 18 августа глава делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью RT.
REGNUM01:20
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Лукашенко пообещал обеспечить белорусскую оппозицию метлами и лопатами

Обеспечить участников незаконных органов для захвата власти в Белоруссии метлами и лопатами пообещал президент Белоруссии Александр Лукашенко 19 августа на заседании Совета безопасности с участием по видеосвязи руководителей регионов, сообщает «Sputnik Беларусь».
ИА Красная Весна06:38
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